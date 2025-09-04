ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഉത്രാട ദിനത്തിൽ ടെക്‌നോയുടെ ഓണസമ്മാനം: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ 5ജി ഫോൺ പുറത്തിറക്കി; വില ഇരുപതിനായിരത്തിൽ താഴെ - TECNO POVA SLIM 5G

പുറത്തിറക്കിയത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ 3D കർവ്ഡ് ഡിസ്‌പ്ലേയുള്ള 5G സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ. ടെക്‌നോ പോവ സ്ലിം 5ജിയെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം.

Tecno Pova Slim 5G arrives in three colour options (Image Credits: Tecno)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2025 at 2:44 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ 3D കർവ്ഡ് ഡിസ്‌പ്ലേയുള്ള 5G സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കി ടെക്‌നോ മൊബൈൽസ്. 'ടെക്‌നോ പോവ സ്ലിം 5ജി' എന്ന് വിളിപ്പേരിട്ട ഫോൺ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഡിസൈനിലാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നതും. 2025 മാർച്ചിൽ നടന്ന മൊബൈൽ വേൾഡ് കോൺഗ്രസിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ടെക്നോ സ്‌പാർക്ക് സ്ലിമിന്‍റെ അതേ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ടെക്‌നോ പോവ സ്ലിം ഫോണും വരുന്നത്.

ടെക്നോയുടെ ഇൻ-ഹൗസ് വോയ്‌സ് അസിസ്റ്റന്‍റ് ആയ 'എല്ല' ആണ് ഈ ഫോണിൽ എഐ സവിശേഷതകൾക്കുള്ള പിന്തുണ നൽകുന്നത്. ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് വഴി ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുന്ന ഫോണിന്‍റെ ഹൈലൈറ്റ് അതിന്‍റെ വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഡിസ്‌പ്ലേ തന്നെയാണ്. 5.95 മില്ലീമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇതിന്‍റെ വണ്ണം. 156 ഗ്രാം ആണ് ഭാരം.

ടെക്നോ പോവ സ്ലിം 5ജി ഫോണിന്‍റെ വിവിധ സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റുകളുടെ വിലയും ഡിസ്‌പ്ലേ, പ്രോസസർ, ബാറ്ററി, ചാർജിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകളും പരിശോധിക്കാം.

Tecno Pova Slim 5G (Image Credits: Tecno India)

ടെക്‌നോ പോവ സ്ലിം 5ജി: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 4,500 nits പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും 1.5K റെസല്യൂഷനും ഉള്ള 6.78 ഇഞ്ച് AMOLED സ്ക്രീൻ ആണ് ടെക്നോ പോവ സ്ലിമ്മിലുള്ളത്. ഇത് കർവ്‌ഡ് ഡിസ്‌പ്ലേയാണ്. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ ഫോണിന് 5.5 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണവും 156 ഗ്രാം ഭാരവുമാണ് ഉള്ളത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ കർവ്‌ഡ് ഡിസ്‌പ്ലേയുള്ള 5ജി ഫോണാണിത്.

8GB റാമും 128GB UFS 2.2 സ്റ്റോറേജുമുള്ള മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6400 5ജി ഒക്‌ട-കോർ ചിപ്‌സെറ്റ് ആണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുക. ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അധിഷ്‌ഠിത HiOS ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക. ഹിന്ദി, മറാത്തി, തമിഴ് തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾക്കുള്ള പിന്തുണയുള്ള ടെക്‌നോ മൊബൈൽസിന്‍റെ തന്നെ പ്രൊപ്രൈറ്ററി എഐ അസിസ്റ്റന്‍റായ എല്ല ഫോണിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അടുത്തിടെ അവതരിപ്പിച്ച മറ്റ് ടെക്നോ ഫോണുകളെപ്പോലെ, പോവ സ്ലിം 5Gയും കുറഞ്ഞ നെറ്റ്‌വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ കണക്റ്റിവിറ്റി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യും. നോ നെറ്റ്‌വർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, VoWi-Fi, 5G++ ഉള്ള 5G കാരിയർ അഗ്രഗേഷൻ, 5G ഉയർന്ന ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ തുടങ്ങിയ ബിൽറ്റ്-ഇൻ സവിശേഷതകൾ ഇതിലുണ്ട്.

The Tecno Pova Slim 5G comes with a 50MP primary camera (Image Credits: Tecno)

ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ടെക്‌നോ പോവ സ്ലിം 5ജിയിലുള്ളത്. 30fpsൽ 2K വരെ വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡുചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന 50MP, 2MP ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറകളും 13MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും അടങ്ങുന്നതാണ് ക്യാമറ സജ്ജീകരണം. ഡൈനാമിക് മൂഡ് ലൈറ്റ് സവിശേഷതയുള്ളതാണ് രണ്ട് ക്യാമറകളും. ഇത് കോളുകളോ നോട്ടിഫിക്കേഷനോ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശിക്കും.

45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5160mAh നോൺ-റിമൂവബിൾ ലിഥിയം പോളിമർ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ടെക്നോ പോവ സ്ലിം 5Gയിൽ ഫോണിനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി IP54-റേറ്റിങ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Wi-Fi, ബ്ലൂടൂത്ത്, OTG ഉള്ള USB ടൈപ്പ്-സി, ഗൂഗിൾ മാപ്‌സുള്ള GPS, ഇൻ-ബിൽറ്റ് IR റിമോട്ട് കൺട്രോൾ എന്നിവയാണ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ.

ടെക്‌നോ പോവ സ്ലിം 5ജി: വില
8GB + 128GB സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനിലാണ് ടെക്‌നോയുടെ പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. 19,999 രൂപയാണ് ഇതിന്‍റെ വില. കൂൾ ബ്ലാക്ക്, സ്കൈ ബ്ലൂ, സ്ലിം വൈറ്റ് എന്നീ കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ടെക്‌നോ പോവ സ്ലിം 5ജി ലഭ്യമാവുക.

