വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കോ, തൊഴിൽപരമായ ഉപയോഗത്തിനോ, പഠനാവശ്യങ്ങള്‍ക്കോ ആയി നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ടാബ്‌ലെറ്റിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി വിഷമിക്കേണ്ട. 2024-ൽ പരിഗണിക്കേണ്ട അഞ്ച് ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ പരിചയപ്പെടാം. എല്ലാത്തിനും 30,000 രൂപയിൽ താഴെ മാത്രമാണ് വില (If You Need A Tablet Under Rs 30,000 Here Are Five Great Options).

1. ആപ്പിള്‍ ഐപാഡ് (Apple iPad - 9th Gen)

നിലവിൽ ആപ്പിൾ ഔദ്യോഗികമായി വിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ടാബ്‌ലെറ്റാണ് Apple iPad (9th Gen). 64GB സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ടാബ്‌ലെറ്റിന് പ്രീമിയം മെറ്റൽ യൂണിബോഡി ഡിസൈനും, QHD+ റെസല്യൂഷനോടുകൂടിയ മനോഹരമായ 10.2 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേയും ഉണ്ട്.

30,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രീമിയം രൂപത്തിലുള്ള ടാബ്‌ലെറ്റുകളിൽ ഒന്നാണിത്. ഉയർന്ന പ്രവർത്തനക്ഷമതയുള്ള A13 ബയോണിക് പ്രോസസറാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. 3.5mm ഹെഡ്‌ഫോൺ ജാക്ക്, ഒരു ഹോം ബട്ടൺ, ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു മിന്നൽ പോർട്ട് എന്നിവയും ഇതിനോടൊപ്പം ലഭിക്കും.

ഗെയിമിംഗ്, വെബ് ബ്രൗസിംഗ് എന്നിവയ്‌ക്കായി ഒരു ടാബ്‌ലെറ്റ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് മികച്ച ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. വിവിധ ഓൺലൈൻ, ഓഫ്‌ലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ 29,999 രൂപയ്ക്ക് Apple iPad (9th Gen) ലഭ്യമാണ്.

2. ഷവോമി പാഡ് 6 (Xiaomi Pad 6)

30,000യ്ക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ടാബ്‌ലെറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ഷവോമി പാഡ് 6 (Xiaomi Pad 6). iPadOS പോലെയുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് 14 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഷവോമി പാഡ് 6-ല്‍ ഗെയിമിംഗ്, വെബ് ബ്രൗസിംഗ് എന്നിവ ഇതില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളില്ലാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ഷവോമിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ HyperOS വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ ആദ്യ ടാബ്‌ലറ്റാണിത്. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 870 SoC അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് പാഡ് 6. വാസ്തവത്തിൽ ഷവോമി പാഡ് 6 കാഴ്‌ചയില്‍ ഐപാഡ് പ്രോയ്ക്ക് സമാനമാണ്.

ഡോൾബി അറ്റ്‌മോസ് പിന്തുണയുള്ള ക്വാഡ്-സ്പീക്കർ സജ്ജീകരണം, ഡോൾബി വിഷൻ പിന്തുണയുള്ള 2K 120Hz ഡിസ്‌പ്ലേ എന്നിവയാണ് മറ്റു പ്രത്യേകതകള്‍. നിലവിൽ 26,999 രൂപയ്ക്ക് ഷവോമി പാഡ് 6 (Xiaomi Pad 6) ലഭ്യമാണ്.

3. റിയല്‍ മി പാഡ് X (Realme Pad X)

മികച്ച കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള മിഡ്-ടയർ ടാബ്‌ലെറ്റ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മികച്ച ഒരു ഓപ്ഷനാണ് റിയല്‍ മി പാഡ് X (Realme Pad X). നിലവിൽ 5G കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ടാബ്‌ലെറ്റാണിത്. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 695 SoC അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിയല്‍ മി പാഡില്‍ 6 GB റാമും, 128 GB ഇന്‍റേണൽ സ്റ്റോറേജും ഉണ്ട്.

WUXGA+ റെസല്യൂഷനോടുകൂടിയ ടാബ്‌ലെറ്റില്‍ 11 ഇഞ്ച് സ്‌ക്രീനും, മികച്ച മൾട്ടിമീഡിയ ഉപയോഗത്തിനായി ക്വാഡ്-സ്‌പീക്കർ സജ്ജീകരണവുമുണ്ട്. Android 12 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള Realme UI 3-ലും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

4. വൺപ്ലസ് പാഡ് ഗോ (OnePlus Pad Go)

30,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള മറ്റൊരു മികച്ച ടാബ്‌ലെറ്റാണ് വൺപ്ലസിന്‍റെ വൺപ്ലസ് പാഡ് ഗോ (OnePlus Pad Go). കാഴ്‌ചയില്‍ OnePlus പാഡിനോട് സമാനമാണ് വൺപ്ലസ് പാഡ് ഗോ. ആൻഡ്രോയിഡ് 13 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ ടാബ്‌ലെറ്റ് ഓക്‌സിജൻ ഒഎസിലും പ്രവർത്തിക്കും.

ടാബ്‌ലെറ്റ് മീഡിയടെക് G99ലുള്ള പാഡ് ഗോയുടെ LTE വേരിയന്‍റിന് 21,999 രൂപയാണ് വില. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വൺപ്ലസ് പാഡ് ഗോ ആൻഡ്രോയിഡ് 14 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓക്‌സിജൻ ഒഎസ് 14-ലേക്ക് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വൺപ്ലസ് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലവില്‍ വിപണിയിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ ടാബ്‌ലെറ്റുകളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് വൺപ്ലസ് പാഡ് ഗോ (OnePlus Pad Go).

5. ലെനോവൊ ടാബ് പി 11 പ്രോ (Lenovo Tab P11 Pro-2nd Gen)

2.5K റെസല്യൂഷനോടുകൂടിയ വലിയ 11.2 ഇഞ്ച് OLED സ്‌ക്രീൻ, ഡോൾബി അറ്റ്‌മോസ്, ക്വാഡ് ജെബിഎൽ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം എന്നിവയാണ് ലെനോവൊ ടാബ് പി 11 പ്രോയുടെ (Lenovo Tab P11 Pro-2nd Gen) പ്രത്യേകതകള്‍. Mediatek K1300T പ്രോസസറുള്ള ഈ ടാബ്‌ലറ്റില്‍ 8 GB റാമും, 256 GB UFS 3.1 ഇന്‍റേണൽ സ്റ്റോറേജുമുണ്ട്.

8,000 mAh ബാറ്ററിയുള്ളതിനാല്‍ ലെനോവൊ ടാബ് പി 11 പ്രോ ടാബ്‌ലറ്റിന് മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകാനും കഴിയും. കൂടാതെ ഇതുവഴി USB-C പോർട്ട് വഴി 20W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. Android 13 OSNലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടാബ്‌ലറ്റിന്‍റെ വിപണി വില 29,999 രൂപയാണ്.