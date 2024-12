ETV Bharat / automobile-and-gadgets

വേഗതയിൽ കേമൻ, വാഹനപ്രേമികളുടെ സ്വന്തം ബൈക്ക്: ഹയാബുസയുടെ പുതുക്കിയ പതിപ്പ് വരുന്നു - NEW SUZUKI HAYABUSA UNVEILED

2025 Suzuki Hayabusa is expected to be launched in India in 2025 ( Credit: Suzuki Global )