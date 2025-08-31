ഈ ഓണക്കാലത്ത് പുതിയ മൊബൈല് ഫോണ് വാങ്ങാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങള്. എങ്കില് തിടുക്കം കൂട്ടാതിരിക്കു.... ഒന്ന് കാത്തിരിക്കു. ആപ്പിളും സാംസങ്ങും അടക്കം നിരവധി ബ്രാൻഡുകള് ഈ ഓണക്കാലത്ത് അവരുടെ സീരീസുകള് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സൂചന നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓണക്കാലത്തെ പുതിയ ഫോണുകള്ക്കൊപ്പം വരവേല്ക്കാം.
ആപ്പിൾ, സാംസങ്, മോട്ടറോള, റിയൽമി തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രമുഖ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ബ്രാൻഡുകൾ അവരുടെ പുതിയ ഹാൻഡ്സെറ്റുകൾ സെപ്റ്റംബറില് പുറത്തിറക്കാന് സാധ്യത. ചില മൊബൈല് ഫോണുകള് ആഗോള വിപണികളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തും, മറ്റുള്ളവ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രമുഖ ബ്രാന്ഡായ ആപ്പിളിൻ്റെ ഐഫോൺ 17 സീരീസ് ഈ മാസം ലോഞ്ച് ചെയ്യും. അതേസമയം അതിൻ്റെ പ്രധാന എതിരാളിയായ സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 25 എഫ്ഇ, ഗാലക്സി എഫ് 17 5 ജി, ഗാലക്സി എം 17 5 ജി എന്നിവയും പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ലാവ, ഓപ്പോ, മോട്ടറോള, റെഡ്മി തുടങ്ങിയ മറ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും വിപണിയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാന് സാധ്യത.
2025 സെപ്റ്റംബറിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതാ.
ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച സ്മാർട്ട്ഫോൺ ലോഞ്ചുകൾ
മോട്ടറോള റേസർ 60 ബ്രില്യൻ്റ് കലക്ഷൻ (സ്വരോവ്സ്കി പതിപ്പ്)
- ലോഞ്ച് തീയതി - സെപ്റ്റംബർ 1, 2025
ഇന്ത്യയിലും ആഗോള വിപണികളിലും ഇടം പിടിക്കാന് തയാറായി ലെനോവോയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മോട്ടറോള റേസർ 5 ജി യുടെ സ്വരോവ്സ്കി ക്രിസ്റ്റൽ-സ്റ്റഡ്സ് പതിപ്പുകള് സെപ്റ്റംബറില് ലോഞ്ച് ചെയ്യാന് സാധ്യത.
ഈ പ്രത്യേക ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ 35 സ്വരോവ്സ്കി ക്രിസ്റ്റലുകളുള്ള ഒരു ക്വിൽറ്റഡ് വീഗൻ ലെതർ ഉണ്ട്. ക്രിസ്റ്റല് രൂപകൽപ്പനയും പവർ ബട്ടണുകളും പാൻ്റോൺ ഐസ് മെൽറ്റ് നിറവുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത.
- സവിശേഷത
മോട്ടറോള റേസർ 60 ബ്രില്യൻ്റ് കലക്ഷനിൽ 6.9 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള മടക്കാവുന്ന ഡിസ്പ്ലേയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400X ചിപ്സെറ്റായിരിക്കും ഇതിന് കരുത്ത് പകരുക. 50 എംപി പ്രധാന സെൻസറിനോടൊപ്പം 13 എംപി അൾട്രാവൈഡ് ലെൻസും ഉൾപ്പെടുന്ന ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവും ഈ ഫോൾഡബിൾ ഉപകരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം.
ഫോൾഡബിൾ ഉപകരണത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന 32 എംപി സെൽഫി കാമറയും ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. റേസർ 60 ബ്രില്യൻ്റ് കലക്ഷനിൽ 30W വയേർഡ്, 15W വയർലെസ് ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള 4,500mAh ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റിനൊപ്പം, ചൈനീസ് ഫോൺ നിർമാതാവ് സ്വരോവ്സ്കി ആക്സൻ്റുകളുള്ള മോട്ടോ ബഡ്സ് ലൂപ്പ് ഇയർബഡുകളും പുറത്തിറക്കും.
Craftsmanship meets couture in Motorola x Swarovski. The razr 60 dazzles with 35 crystals set in a 3D quilted finish, its titanium hinge crystal-adorned for brilliance that goes beyond technology. More than a phone—it’s a statement. Launching 1st Sept.— Motorola India (@motorolaindia) August 30, 2025
റിയൽമി 15T
- ലോഞ്ച് തീയതി - സെപ്റ്റംബർ 2, 2025
റിയൽമിയുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോണായ റിയൽമി 15 T ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം അനുസരിച്ച് ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ 4R കംഫർട്ട് പ്ലസ് അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കും. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6400 മാക്സ് ചിപ്സെറ്റ് ഇതിലുണ്ട്.
50MP ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവും 50MP സെൽഫി കാമറയും ഈ ഉപകരണത്തിലുണ്ടാകും. 7,000mAh ബാറ്ററിയും 10W റിവേഴ്സ് ചാർജിങ് പിന്തുണയും ഇതിനുണ്ടാകും. റിയൽമി 15T ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിയൽമി UI 6.0-ൽ പ്രവർത്തിക്കും. മൂന്ന് വർഷത്തെ OS അപ്ഗ്രേഡുകളും നാല് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
Design detailed to perfection.— realme (@realmeIndia) August 29, 2025
From ultra-light feel to an ultra-sleek look, the #realme15T is crafted to look great.
Launching on 2nd September at 12 PM.
Know more:https://t.co/PSchpmNTDJhttps://t.co/U1Qq2HmMo5#LooksGreat #realme15Series pic.twitter.com/XuejDeeTXQ
ടെക്നോ പോവ സ്ലിം
- ലോഞ്ച് തീയതി - സെപ്റ്റംബർ 4, 2025
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കനംകുറഞ്ഞ 3D കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേ 5G സ്മാർട്ട്ഫോണായ ടെക്നോ പോവ സ്ലിം 5G ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബാഴ്സലോണയിലെ എംസിഡബ്ല്യുവിൽ ടെക്നോ സ്പാർക്ക് സ്ലിം എന്ന പേരിലാണ് ഇത് ആദ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. അതിൻ്റെ കനം 5.75mm മാത്രമായിരുന്നു.
ടെക്നോ പോവ സ്ലിമിൽ 144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള 6.78 ഇഞ്ച് ഒഎല്ഇഡി ഡിസ്പ്ലേയും 50MP പ്രധാന കാമറയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 5,200mAh ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എച്ച്ഐഒഎസ് 15 പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
Unlock the door to the future!— tecnomobile (@tecnomobile) August 30, 2025
The gap between ordinary and extraordinary? Just a sliver. Something ultra-slim redefines what's possible. Stay tuned! ⏳#TECNOSlim pic.twitter.com/ZlLfmoZeSn
സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 25 എഫ്ഇ
- ലോഞ്ച് തീയതി - സെപ്റ്റംബർ 4, 2025
ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ബ്രാൻഡായ സാംസങ് ഗാലക്സിയുടെ ഈ വര്ഷത്തെ മെഗാ ഇവൻ്റ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗാലക്സി എസ് 25FE യുടെ ലോഞ്ചിങ്ങും ഇവൻ്റില് നടത്താന് സാധ്യത. സ്മാർട്ട്ഫോണിനൊപ്പം എസ് 11 സീരീസ് പുതിയ ടാബ്ലെറ്റും സാംസങ് അവതരിപ്പിക്കും.
സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 25 എഫ്ഇയിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റിൽ 6.7 ഇഞ്ച് എഫ്എച്ച്ഡി ഡൈനാമിക് അമോലെഡ് 2X ഡിസ്പ്ലേയും കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ് സംരക്ഷണവും ഉണ്ടാകും. എക്സിനോസ് 2400 ചിപ്സെറ്റ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരും.
50MP പ്രധാന കാമറ, 3x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂംമുള്ള 8MP ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ്, 12MP അൾട്രാ-വൈഡ് കാമറ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ട്രിപ്പിൾ റിയർ കാമറ സജ്ജീകരണവും ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. സെൽഫികൾ എടുക്കുന്നതിനായി മുൻവശത്ത് 12MP കാമറ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
45W ഫാസ്റ്റ് വയർഡ്, 15W വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 4,900mAh ബാറ്ററിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഗാലക്സി എസ്25 എഫ്ഇ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൺയുഐ 8-ൽ പ്രവർത്തിക്കും.
ആപ്പിൾ ഐഫോൺ 17 സീരീസ്
- ലോഞ്ച് തീയതി - സെപ്റ്റംബർ 9, 2025
ആപ്പിൾ അവരുടെ വാർഷിക പരിപാടിയായ ആപ്പിൾ ഇവൻ്റ് 2025 ൻ്റെ തീയതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ 17 എയർ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്സ് ഹാൻഡ്സെറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഐഫോൺ 17 സീരീസ് ഇവൻ്റില് പുറത്തിറക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
വരാനിരിക്കുന്ന ഐഫോൺ സീരീസിലെ പ്ലസ് വേരിയൻ്റിന് പകരമായി ഐഫോൺ 17 എയർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം, ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്സ് മോഡലുകളിൽ 48MP പെരിസ്കോപ്പ് ലെൻസുള്ള ട്രിപ്പിൾ റിയർ കാമറ സജ്ജീകരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഐഫോൺ 17 സീരീസിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊമോഷൻ OLED ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും അത് A19 പ്രോസസറുമായി ജോടിയാക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഓപ്പോ എഫ്31 സീരീസ്
- ലോഞ്ച് തീയതി - സെപ്റ്റംബർ 12 14, 2025 (പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്)
ചൈനീസ് ഫോൺ നിർമാതാക്കളായ ഓപ്പോ 2025 സെപ്റ്റംബർ 12 നും 14 നും ഇടയിൽ ഓപ്പോ എഫ് 31 സീരീസ് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ടിപ്സ്റ്റർ അഭിഷേക് യാദവ് സീരിസുകളുടെ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. ഓപ്പോ എഫ്31 സീരീസിൽ ഓപ്പോ എഫ്31, ഓപ്പോ എഫ്31 പ്രോ, ഓപ്പോ എഫ്31 പ്രോ പ്ലസ് മോഡലുകൾ ഉൾപ്പെടും.
Oppo F31, F31 Pro, and F31 Pro+ first look. ✅— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) August 24, 2025
F31 Pro+ specifications
📱 Flat display
🔳 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 processor
🔋 7000mAh battery
- 12GB+256GB
Oppo F31 specifications
🔳 MediaTek Dimensity 6300
🔋 7000 mAh battery
⚡ 80 watt charging
Oppo F31 Pro… pic.twitter.com/LW0Aa4OPGB
ഓപ്പോ എഫ് 31 ഹാൻഡ്സെറ്റില് 6300 ചിപ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. 80W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോട്ടിങ്ങും ഉണ്ടാകും. ഓപ്പോ എഫ് 31 പ്രോയില് മീഡിയ ടെക് ഡൈമെന്സിറ്റിയുള്ള 7300 പ്രോസസർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേസമയം ഓപ്പോ F31 പ്രോയില് 12GB റാമും 256GB സ്റ്റോറേജും ഉള്ള സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗണ് സെവന് ജെന് 3 പ്രോസസർ ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാ മോഡലുകളിലും 7,000mAh ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കും.
2025 സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന മറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകള്
- ലാവ അഗ്നി 4
- സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്17 5ജി
- സാംസങ് ഗാലക്സി എം17 5ജി
- മോട്ടറോള എഡ്ജ് 60 നിയോ
- റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ സീരീസ്
- സാംസങ് ഗാലക്സി എം07
Also Read: 7,000mAh ബാറ്ററിയുമായി റിയൽമിയുടെ പുതിയ ഫോൺ വരുന്നു: ലോഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ 2ന്; അറിയാം പ്രത്യേകതകൾ