വില പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല, പക്ഷേ മുഴുവൻ മോഡലുകളും വിറ്റുതീർന്നു! പുറത്തിറക്കും മുൻപെ തരംഗമായി സ്കോഡയുടെ ഒക്‌ടാവിയ ആർ‌എസ്

വില പ്രഖ്യാപിക്കും മുൻപേ തന്നെ സ്കോഡയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഒക്‌ടാവിയ ആർ‌എസിന്‍റെ മുഴുവൻ മോഡലുകളും വിറ്റുതീർന്നു. 2.50 ലക്ഷം രൂപ മുൻകൂർ പണമടച്ച് 100 പേരാണ് പ്രീ-ബുക്കിങ് ചെയ്‌തത്.

Skoda Octavia RS Sold Out in India Ahead of Its Launch on 17th October (Photo - Skoda Auto India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 10, 2025 at 4:27 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ കാർ നിർമാതാക്കളായ സ്കോഡ ഓട്ടോ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് സെഡാനായ ഒക്‌ടാവിയ ആർ‌എസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ലോഞ്ചിന് മുമ്പ് തന്നെ കമ്പനി പുതിയ സെഡാന്‍റെ ബുക്കിങും ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ 100 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം അനുവദിച്ച ഈ മോഡലിന്‍റെ എല്ലാ യൂണിറ്റുകൾക്കും ഇതിനകം തന്നെ ബുക്കിങ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ 2.50 ലക്ഷം രൂപ മുൻകൂർ പണമടച്ച് കൊണ്ട് പ്രീ-ബുക്കിങ് നടക്കാനുള്ള സൗകര്യം കമ്പനി ഒരുക്കിയിരുന്നു.

2025 Skoda Octavia RS (Photo - Skoda Auto India)

2025 സ്കോഡ ഒക്‌ടാവിയ ആർ‌എസ്: വില

സ്കോഡ ഒക്‌ടാവിയ ആർ‌എസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പൂർണ്ണമായും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്. ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഒക്‌ടാവിയ ആർ‌എസിന്‍റെ വില ഏകദേശം 50 ലക്ഷം മുതൽ 55 ലക്ഷം രൂപ വരെ (എക്‌സ്-ഷോറൂം) ആയിരിക്കും.

Seats of 2025 Skoda Octavia RS (Photo - Skoda Auto India)

2025 സ്കോഡ ഒക്‌ടാവിയ ആർ‌എസ്: ഡിസൈൻ

വരാനിരിക്കുന്ന ഫെയ്‌സിലിഫ്‌റ്റ് സ്കോഡ ഒക്‌ടാവിയ നിരയിൽ ചില ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. പുതിയ മാട്രിക്‌സ് എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലാമ്പുകൾ, ആംഗുലർ ഡേടൈം റണ്ണിങ് ലാമ്പുകൾ, ഗ്രില്ലിലും ടെയിൽ ലാമ്പുകളിലും മാറ്റങ്ങളുള്ള പുതിയ ഫ്രണ്ട് ഫാസിയ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, വലിയ വീലുകൾ, സ്‌പോർട്ടി ബമ്പർ, ബൂട്ട് ലിപ് സ്‌പോയിലർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ കൂടുതൽ സ്‌പോർട്ടി ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങളും പുതിയ ഒക്‌ടാവിയ ആർഎസിൽ ലഭിക്കും.

Interior of 2025 Skoda Octavia RS (Photo - Skoda Auto India)

2025 സ്കോഡ ഒക്‌ടാവിയ ആർ‌എസ്: സവിശേഷതകൾ

വരാനിരിക്കുന്ന സ്കോഡ ഒക്‌ടാവിയ ആർ‌എസിന്‍റെ ക്യാബിനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഇതിന് മുന്നിൽ സ്‌പോർട്‌സ് സീറ്റുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റത്തിനാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു അപ്‌ഡേറ്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ സ്കോഡ ഒക്‌ടാവിയ ആർ‌എസിന് സ്റ്റാൻഡേർഡായി 13 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ ലഭിക്കും. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നാലാം തലമുറ സെഡാനിൽ മുമ്പ് നൽകിയ 10 ഇഞ്ച് യൂണിറ്റിനേക്കാൾ വലുതാണ്.

Rear profile of 2025 Skoda Octavia RS (Photo - Skoda Auto India)

2025 സ്കോഡ ഒക്‌ടാവിയ ആർ‌എസ്: എഞ്ചിൻ

പുതിയ ഒക്‌ടാവിയ ആർ‌എസ് ഇന്ത്യയിൽ യുകെ-സ്പെക്ക് പതിപ്പിൽ പുറത്തിറങ്ങും. 261 ബിഎച്ച്പി പവറും 370 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന EA888 2.0 ലിറ്റർ, ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പുതിയ ഒക്‌ടാവിയ ആർ‌എസ് ഇന്ത്യയിൽ യുകെ-സ്പെക്ക് പതിപ്പിൽ പുറത്തിറങ്ങും.

261 ബിഎച്ച്പി പവറും 370 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന EA888 2.0 ലിറ്റർ, ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ 7-സ്‌പീഡ് ഡ്യുവൽ-ക്ലച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്‌മിഷനുമായാണ് ജോഡിയാക്കിയത്. ഇത് മുൻ ചക്രങ്ങളിലേക്ക് പവർ നൽകും. ഈ കാർ 6.4 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0-100 കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ വേഗത കൈവരിക്കും. അതേസമയം അതിന്‍റെ പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 250 കിലോമീറ്ററാണ്.

