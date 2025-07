ETV Bharat / automobile-and-gadgets

പുത്തൻ ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കി സാംസങ്: വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാം - SAMSUNG GALAXY NEW FOLDABLE PHONES

Samsung Launches Galaxy Z Fold7, Flip7, and Flip7 FE launched in India ( Image Credit: ETV Bharat via Samsung )