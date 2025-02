ETV Bharat / automobile-and-gadgets

വെറും രണ്ടാഴ്‌ച്ചയ്‌ക്കുള്ളിൽ 4.3 ലക്ഷം പ്രീ-ബുക്കിങുകൾ: സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ്‌ 25 സീരീസിന് ഇന്ത്യയിൽ ലഭിച്ചത് മികച്ച പ്രതികരണം - SAMSUNG GALAXY S25 PRE ORDER INDIA

Galaxy S25 Series Received 4.3 Lakh Pre-Orders In India, Sets Even Higher Record In South Korea Samsung Galaxy S25 series is now available globally ( Samsung )