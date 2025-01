ETV Bharat / automobile-and-gadgets

കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ്‌ 25 സീരീസ് എത്തി: വില, ക്യാമറ, ഡിസൈൻ, എഐ ഫീച്ചറുകൾ... അറിയേണ്ടതെല്ലാം - SAMSUNG GALAXY S25 SERIES

Samsung Galaxy S25 Series is now official in India and in global markets ( Samsung )