ഹൈദരാബാദ്: സാംസങ് ആരാധകർ ഗാലക്സി എസ് 25 എഫ്ഇയ്ക്കായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഗാലക്സി എസ് 25 എഫ്ഇ എസ് 24 എഫ്ഇയേക്കാൾ നേരത്തെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് സാംസങ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാലക്സി എസ് 25 എഫ്ഇയുടെ ലോഞ്ച് തീയതി സൂചിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.
മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ ഡിസൈനും സാധ്യമായ കളർ ഓപ്ഷനുകളും അടുത്തിടെ ചോർന്നിരുന്നു. 50 എംപി ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണത്തോടെ സാംസങിന്റെ ഗാലക്സി എസ് 25 എഫ്ഇ മോഡൽ പുറത്തിയേക്കാമെന്നാണ് വിവരം. ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം.
സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 25 എഫ്ഇ: ലോഞ്ച് തീയതി എന്ന്?
എഫ്എൻഎൻ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്25 എഫ്ഇ സെപ്റ്റംബർ 19ന് ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ പുറത്തിറക്കും. റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഈ ഫോണിന്റെ വില ഏകദേശം ഒരു ദശലക്ഷം ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വോൺ (ഏകദേശം 63,200 രൂപ) ആയിരിക്കും. എന്നാൽ സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 25 എഫ്ഇയുടെ ലോഞ്ച് തീയതിയോ വില വിവരങ്ങളോ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്24 എഫ്ഇയേക്കാൾ മുമ്പെ ഈ ഫോണിന്റെ ആഗോള ലോഞ്ച് നടക്കുമെന്ന് മാത്രമാണ് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 25 എഫ്ഇ: ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ
സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 25 എഫ്ഇ ഫോണിനെ കുറിച്ച് പുറത്തുവന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചോർന്ന റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ, ഡാർക്ക് ബ്ലൂ, കറുപ്പ്, വെള്ള എന്നീ നിറങ്ങളിൽ കമ്പനി ഈ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്നാണ്. ഈ ഫോൺ രണ്ട് വേരിയന്റുകളിൽ പുറത്തിറക്കിയേക്കാം. ആദ്യ വേരിയന്റ് 8GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജുമായിരിക്കാം. അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ വേരിയന്റ് 8GB റാമും 256GB സ്റ്റോറേജും ആയിരിക്കാം.
പ്രൊസസറിനായി എക്സിനോസ് 2400 SoC ചിപ്സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം. വൺ UI 8 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ ആൻഡ്രോയ്ഡ് 16ൽ ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കും. ഫോണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ഫീച്ചറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, 6.7 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനും 120Hz ഫുൾ HD സ്ക്രീനും ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ്+ സംരക്ഷണവും ഉണ്ടായിരിക്കും.
പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ക്യാമറ ഫീച്ചറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം നൽകിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം. പ്രൈമറി ക്യാമറ 50MPയുടേതും, രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറ 12MP അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസും, മൂന്നാമത്തെ ക്യാമറ 3x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂമുള്ള 8MP ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസും ഉള്ളതായിരിക്കും. 12MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ഉണ്ടായിരിക്കും. 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 4,900mAh ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഫോണിൽ ഉണ്ടാവുക.
