ആഗോള ലോഞ്ചിന് പിന്നാലെ സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ് 25 എഫ്ഇ ഇന്ത്യയിലും: 12,000 രൂപയുടെ ലോഞ്ച് ഓഫർ, വിൽപ്പന സെപ്റ്റംബർ 29 മുതൽ

ഗാലക്‌സി എസ്25 എഫ്ഇ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും. വിൽപ്പന സെപ്റ്റംബർ 29 മുതൽ. വിലയും ലോഞ്ച് ഓഫറുകളും വിശദമായി അറിയാം.

Samsung Galaxy S25 FE Launched in India (Image credit: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2025 at 11:23 AM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ സെപ്‌റ്റംബർ 4നാണ് സാംസങ് ഗാലക്‌സി തങ്ങളുടെ എസ് സീരീസിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്‌മാർട്ട്ഫോണായ എസ് 25 എഫ്ഇ 5ജി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ആഗോള വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും സാംസങിന്‍റെ എസ്‌ സീരിസിലെ താങ്ങാവുന്ന വിലയിലുള്ള ഈ ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഗാലക്‌സി എസ്25 എഫ്ഇ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ടെക് ഭീമനായ സാംസങ് ഈ മാസം ആദ്യവാരം ആഗോളതലത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഫോണിന്‍റെ വില വെളിപ്പെടുത്തുകയും 256 ജിബി മോഡൽ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 512 ജിബിയിലേക്ക് സൗജന്യ അപ്‌ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയുമാണ് ഇപ്പോൾ. ഇതിനുപുറമെ, മറ്റ് ലോഞ്ച് ഓഫറുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Galaxy S25 FE is the thinnest and lightest FE phone yet (Image credit: Samsung)

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ്25 എഫ്ഇ: സവിശേഷതകൾ, സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും, 1900nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസും, വിഷൻ ബൂസ്റ്ററും, ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്‌ടസ്+ പ്രൊട്ടക്ഷനും ഉള്ള 6.7 ഇഞ്ച് ഡൈനാമിക് അമോലെഡ് 2x ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. 8 ജിബി റാമും 512 ജിബി വരെ ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഉള്ള എക്‌സിനോസ് 2400 ചിപ്‌സെറ്റാണ് എസ്‌ 25 എഫ്‌ഇയ്‌ക്ക് കരുത്തേകുന്നത്.

Galaxy S25 FE is crafted from durable and premium material (Image credit: Samsung)

ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൺ യുഐ 8 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. ഏഴ് വർഷത്തെ ഒഎസ്, സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും ലഭിക്കും. ഇതിനുപുറമെ, സർക്കിൾ ടു സെർച്ച്, ജെമിനി ലൈവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എഐ സവിശേഷതകളും ഈ ഫോൺ പിന്തുണയ്‌ക്കും.

50 MP പ്രധാന ക്യാമറ, 12 MP അൾട്രാ വൈഡ് ഷൂട്ടർ, 8 MP ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ എന്നിവയടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിന്‍റെ ക്യാമറ സംവിധാനം. സെൽഫികൾക്കായി 12 എംപിയുടെ സെൻസറും ലഭിക്കും. ജനറേറ്റീവ് എഡിറ്റ് പോലുള്ള എഐ പിന്തുണയുള്ള എഡിറ്റിങ് ടൂളുകളെ ഇത് പിന്തുണയ്‌ക്കും.

Galaxy S25 FE's ProVisual Engine powers the best camera quality ever on an FE phone (Image credit: Samsung)

ഗാലക്‌സി എസ് 24 എഫ്ഇ മോഡലിനേക്കാൾ 13 ശതമാനം വലിയ വേപ്പർ ചേമ്പർ കൂളിങ് സിസ്റ്റം ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും. ഫോണ്‍ ഇടയ്ക്കിടെ ചൂടാകുന്നത് തടയാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കും. ഗാലക്‌സി എസ്25 എഫ്ഇയിൽ 45W വയർഡ്, 15W വയർലെസ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 4,900 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, GPS, USB ടൈപ്പ്-സി കണക്റ്റിവിറ്റികളെ ഈ ഫോൺ പിന്തുണയ്‌ക്കും. പൊടി, വെള്ളം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി ആർമർ അലുമിനിയം മിഡിൽ ഫ്രെയിമും IP68-റേറ്റഡ് ബിൽഡും ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റിൽ ഉണ്ട്. 7.4 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണമുള്ള പ്രൊഫൈലും 190 ഗ്രാം ഭാരവും ഇതിനുണ്ട്.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ്25 എഫ്ഇ: വില, ലഭ്യത
സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ്25 എഫ്ഇയുടെ 8 ജിബി + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷന് 59,999 രൂപയും, 8 ജിബി + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷന് 65,999 രൂപയും, 8 ജിബി + 512 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷന് 77,999 രൂപയുമാണ് വില. 256 ജിബി വേരിയന്‍റ് വാങ്ങുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 512 ജിബി വേരിയന്‍റിലേക്ക് സൗജന്യ അപ്‌ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതായത് 65,999 രൂപ നൽകിക്കൊണ്ട് 256GBക്ക് പകരം 512GB ജിബി സ്റ്റോറേജുള്ള ഫോൺ ലഭിക്കും. അതായത് 512GB സ്റ്റോറേജ് ഓപ്‌ഷനിലുള്ള ഫോൺ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 12000 രൂപയുടെ ഡിസ്‌കൗണ്ട് ലഭിക്കും. ഈ ലോഞ്ച് ഓഫർ പരിമിത കാലത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. ഇതുകൂടാതെ 5,000 രൂപയുടെ ബാങ്ക് ക്യാഷ്ബാക്കും 24 മാസം വരെ നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ ഓപ്ഷനുകളും ലഭിക്കും.

Galaxy S25 FE comes in four trendy colours in a Premium Haze finish: Navy, Jetblack, and White (Image credit: Samsung)

സെപ്റ്റംബർ 29 മുതൽ സാംസങ് ഇന്ത്യ വെബ്‌സൈറ്റ്, സാംസങ് എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് സ്റ്റോറുകൾ, തെരഞ്ഞെടുത്ത സാംസങ് അംഗീകൃത റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ, മറ്റ് ഓൺലൈൻ പോർട്ടലുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ഗാലക്‌സി എസ്25 എഫ്ഇ ഹാൻഡ്‌സെറ്റ് വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാകും. ഐസിബ്ലൂ, ജെറ്റ്ബ്ലാക്ക്, നേവി, വൈറ്റ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഇത് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ്25 എഫ്ഇ
സ്റ്റോറേജ്കളർ ഓപ്‌ഷനുകൾ വില (INR)ഓഫറുകൾ
8GB+128GBനേവി,
ജെറ്റ്ബ്ലാക്ക്,
വൈറ്റ്		₹59,999 24 മാസം വരെ നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ, 5000 ബാങ്ക് ക്യാഷ്ബാക്ക്
8GB+256GB₹65,999256GB വാങ്ങുമ്പോൾ 512GBയിലേക്ക് സ്റ്റോറേജ് അപ്‌ഗ്രേഡ്, 24 മാസം വരെ നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ, 5000 ബാങ്ക് ക്യാഷ്ബാക്ക്
8GB+512GB₹77,999 24 മാസം വരെ നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ, 5000 ബാങ്ക് ക്യാഷ്ബാക്ക്

