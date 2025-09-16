ETV Bharat / automobile-and-gadgets
സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്25 എഫ്ഇ: വിലയ്ക്കൊത്ത ഫീച്ചറുകളുണ്ടോ? മറ്റ് മോഡലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാം
സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്25 എഫ്ഇ വാങ്ങിയാൽ പൈസ വസൂലാകുമോ? വിശകലനം ചെയ്യാം.
Published : September 16, 2025 at 3:59 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആഗോളതലത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ സാംസങ് ഗാലക്സി തങ്ങളുടെ എസ് സീരിസിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണായ എസ് 25 എഫ്ഇ 5ജി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 59,999 രൂപ പ്രാരംഭവിലയിലാണ് കമ്പനി പുതിയ ഫാൻ എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കിയത്. ലോഞ്ച് ഓഫറായി 256 ജിബി മോഡൽ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 512 ജിബിയിലേക്ക് സൗജന്യ അപ്ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
6.7 ഇഞ്ച് ഡൈനാമിക് അമോലെഡ് 2x ഡിസ്പ്ലേ,എക്സിനോസ് 2400 ചിപ്സെറ്റ്, വൺ യുഐ 8 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം, 50 MP പ്രധാന ക്യാമറ, 12 MP അൾട്രാ വൈഡ് ഷൂട്ടർ, 8 MP ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ, 12 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ, IP68 റേറ്റിങ് എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ. എന്നാൽ ഈ വിലയ്ക്ക് സാംസങ് ഫാൻ എഡിഷൻ ഫോൺ വാങ്ങുന്നത് ഉപയോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലാഭകരമായ ഒരു ഡീലാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നുവരുന്നത്.
ഫോൺ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും, കമ്പനി നൽകിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ ഫോണിന്റെ സവിശേഷതകൾ ഇവിടെ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ്. വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ മറ്റ് മോഡലുകളുമായി ഈ ഫോൺ താരതമ്യം ചെയ്യാം.
ദുർബലമായ ചിപ്സെറ്റ്: സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 25 എഫ്ഇ മോഡലിൽ എക്സിനോസ് ചിപ്സെറ്റ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഫോണിന്റെ പ്രകടനത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഗെയിമിങ് സമയത്ത്, ഫോൺ ലാഗ് ആവുന്നതിനോ, ഹാങ്ങ് ആവുന്നതിനോ, ചൂടാകുന്നതിനോ കാരണമായേക്കാം. ഗാലക്സി എസ് 24 എഫ്ഇയേക്കാൾ 13 ശതമാനം വലിയ വേപ്പർ ചേമ്പർ കൂളിങ് സിസ്റ്റം ഈ ഫോണിലുണ്ടെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇത് മതിയാകുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം.
ചെറിയ ബാറ്ററി, കുറഞ്ഞ വേഗതയിലുള്ള ചാർജിങ്: 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 4900mAh ബാറ്ററിയാണ് സാംസങിന്റെ ഈ ഫോണിലുള്ളത്. അതേസമയം ഇപ്പോൾ പല കമ്പനികളുടെയും സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് പോലും 6000-7000mAh സിലിക്കൺ-കാർബൺ ബാറ്ററികളും 70, 80, 90W വരെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയും നൽകുന്നുണ്ട്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, സാംസങിന്റെ വിലയേറിയ ഫോണിലെ ബാറ്ററി വലുതല്ലെന്ന് പറയാം. മാത്രമല്ല ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയും വേഗത്തിലല്ല.
കുറഞ്ഞ മെഗാപിക്സൽ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ്: ഈ ഫോണിന്റെ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കമ്പനി 8MPയുടെ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഫോണിന്റെ വിലയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഗൂഗിൾ, മോട്ടറോള, നത്തിങ്, വൺപ്ലസ്, iQOO പോലുള്ള നിരവധി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഈ വിലയിലോ, അതിലും കുറഞ്ഞ വിലയിലോ 12MP, 50MP, 64MP ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ,
ഫാൻ എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം: സാംസങ് എല്ലാ വർഷവും അവരുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ സീരീസിന്റെ ഫാൻ എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കാറുണ്ട്. സാംസങിന്റെ പ്രീമിയം ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകൾ വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ളതാണ് ഫാൻ എഡിഷൻ. ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ, സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 25 സീരീസ് പുറത്തിറക്കി.
ഇതിന്റെ ഫാൻ എഡിഷനാണ് ഗാലക്സി എസ് 25 എഫ്ഇ. പ്രധാന ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഫാൻ എഡിഷൻ ഫോണിൽ സാംസങ് സവിശേഷതകൾ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഫോണിലും കമ്പനി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും കമ്പനി ഫോണിന്റെ വില കൂടുതലായി തന്നെയാണ് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്.
എസ്25 vs എസ്25 എഫ്ഇ: വിലയിലെ വ്യത്യാസം
സാംസങിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ, 12GB റാമും 256GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഗാലക്സി എസ്25 വേരിയന്റിന്റെ വില 74,999 രൂപയാണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും വില സമാനമാണ്. എന്നാൽ ഓഫറുകളോടെ ഈ ഫോൺ 68,999 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം. എന്നാൽ എസ്25 എഫ്ഇയുടെ 8GB+256GB സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷന്റെ വില 65,999 രൂപയാണ്. അതായത് ഗാലക്സി എസ്25 മോഡലും ഗാലക്സി എസ്25 എഫ്ഇ മോഡലും വാങ്ങാൻ ഉപയോക്താക്കൾ ഏകദേശം ഒരേ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും.
എസ്25 എഫ്ഇ വാങ്ങണോ?
വൺ യുഐ, നോക്സ്, ഗാലക്സി എഐ പോലുള്ള സാംസങ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഇഷ്ട്ടപ്പെടുകയും നീണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റുകളുള്ള ഒരു ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ഈ ഫോൺ മികച്ച ഓപ്ഷനായിരിക്കും. എന്നാൽ വില നോക്കുമ്പോൾ, 60000 രൂപയുടെ മികച്ച മൂല്യമുള്ള ഫോണായി ഗാലക്സി എസ് 25 എഫ്ഇയെ മാറ്റുന്ന പുതിയതോ വ്യത്യസ്തമായതോ ആയ ഒന്നും തന്നെ ഇതിലില്ല.
മറ്റ് ബ്രാൻഡുകൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് പോലും ഇതിനേക്കാൾ മികച്ച സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ഗാലക്സി എസ് 25 എഫ്ഇക്ക് ചില ബദലുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ചുവടെ നൽകുന്നത്. അവയുടെ വിലയും സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും ചുവടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സാംസങ് എസ് 25 എഫ്ഇയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാം.
താരതമ്യം:
ഡിസ്പ്ലേ താരതമ്യം:
|മോഡൽ
|ഡിസ്പ്ലേ
|ഗാലക്സി എസ്25 എഫ്ഇ
|6.7″ ഡൈനാമിക് AMOLED 2X, 120Hz, 1900 nits, ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ്2+
|iQOO 12
|6.78″ LTPO AMOLED, 144Hz, HDR10+, 3000 nits
|വൺപ്ലസ് 12ആർ
|6.78″ LTPO AMOLED, 1-120Hz, ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ്2, 4500 nits
|മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 50 അൾട്ര
|6.7″ pOLED, 144Hz, HDR10+, ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ്, 2500–2800 nits
|പിക്സൽ 8
|6.2″ OLED, 120Hz, HDR10+, ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ്
|നത്തിങ് ഫോൺ 2
|6.7″ LTPO AMOLED, 1–120Hz, 1600 nits, HDR10+
പിൻ ക്യാമറ താരതമ്യം:
|മോഡൽ
|പിൻ ക്യാമറ
|ഗാലക്സി എസ്25 എഫ്ഇ
|50 MP (മെയിൻ) + 8 MP ടെലിഫോട്ടോ + 12 MP അൾട്രാവൈഡ്
|iQOO 12
|50 MP (മെയിൻ) + 50 MP അൾട്രാവൈഡ് + 64 MP ടെലിഫോട്ടോ
|വൺപ്ലസ് 12ആർ
|50 MP (മെയിൻ) + 8 MP അൾട്രാവൈഡ് + 2 MP മാക്രോ
|മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 50 അൾട്ര
|50 MP (മെയിൻ)+ 50 MP അൾട്രാവൈഡ് + 64 MP ടെലിഫോട്ടോ
|പിക്സൽ 8
|50 MP (മെയിൻ) + 12 MP അൾട്രാവൈഡ്
|നത്തിങ് ഫോൺ 2
|50 MP (മെയിൻ) (IMX890) + 50 MP അൾട്രാവൈഡ്(JN1)
ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ:
|മോഡൽ
|ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ
|ഗാലക്സി എസ്25 എഫ്ഇ
|12 MP
|iQOO 12
|16 MP
|വൺപ്ലസ് 12ആർ
|16 MP
|മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 50 അൾട്ര
|50 MP
|പിക്സൽ 8
|10.5 MP
|നത്തിങ് ഫോൺ 2
|32 MP
പ്രൊസസർ / റാം/സ്റ്റോറേജ്:
|മോഡൽ
|പ്രൊസസർ
|റാം/സ്റ്റോറേജ്:
|ഗാലക്സി എസ്25 എഫ്ഇ
|എക്സിനോസ് 2400
|8 GB + 128/256/512 GB
|iQOO 12
|സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ജെൻ 3
|12/16 GB + 256/512 GB
|വൺപ്ലസ് 12ആർ
|സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ജെൻ 2
|8/16 GB + 128/256 GB
|മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 50 അൾട്ര
|സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ജെൻ 3
|12 GB + 512 GB
|പിക്സൽ 8
|ടെൻസർ G3
|8 GB + 128/256 GB
|നത്തിങ് ഫോൺ 2
|സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8+ ജെൻ 1
|8/12 GB + 128/256/512 GB
ബാറ്ററി:
|മോഡൽ
|ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി
|ഗാലക്സി എസ്25 എഫ്ഇ
|4900 mAh
|iQOO 12
|5000 mAh
|വൺപ്ലസ് 12ആർ
|5500 mAh
|മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 50 അൾട്ര
|4500 mAh
|പിക്സൽ 8
|4575 mAh
|നത്തിങ് ഫോൺ 2
|4700 mAh
ചാർജിങ്:
|മോഡൽ
|ചാർജിങ്
|ഗാലക്സി എസ്25 എഫ്ഇ
|45W വയേർഡ് + 15W വയർലെസ്
|iQOO 12
|120W വയേർഡ്
|വൺപ്ലസ് 12ആർ
|100W വയേർഡ്
|മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 50 അൾട്ര
|125W വയേർഡ് + 50W വയർലെസ്
|പിക്സൽ 8
|27W വയേർഡ് + വയർലെസ്
|നത്തിങ് ഫോൺ 2
|45W വയേർഡ് + 15W വയർലെസ്+ 5W റിവേഴ്സ് വയർലെസ്
ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം/ അപ്ഡേറ്റ് സപ്പോർട്ട്
|മോഡൽ
|ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം
|അപ്ഡേറ്റ് സപ്പോർട്ട്
|ഗാലക്സി എസ്25 എഫ്ഇ
|ആൻഡ്രോയിഡ്16 + One UI 8
|7 വർഷത്തെ അപ്ഡേറ്റുകൾ
|iQOO 12
|ആൻഡ്രോയിഡ് 14
|3–4 വർഷത്തെ അപ്ഡേറ്റുകൾ
|വൺപ്ലസ് 12ആർ
|ആൻഡ്രോയിഡ് 14
|4 വർഷത്തെ അപ്ഡേറ്റുകൾ
|മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 50 അൾട്ര
|ആൻഡ്രോയിഡ് 14
|3 OS + 4 വർഷത്തെ അപ്ഡേറ്റുകൾ
|പിക്സൽ 8
|ആൻഡ്രോയിഡ് 14
|7 വർഷത്തെ അപ്ഡേറ്റുകൾ
|നത്തിങ് ഫോൺ 2
|ആൻഡ്രോയിഡ്13 (നത്തിങ് OS 2)
|3 OS + 4 വർഷത്തെ സുരക്ഷ
ഐപി റേറ്റിങ്/ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി:
|മോഡൽ
|ഐപി റേറ്റിങ്
|ബിൽഡ് മെറ്റീരിയൽ
|ഗാലക്സി എസ്25 എഫ്ഇ
|IP68
|ആർമർ അലൂമിനിയം ഫ്രെയിം
|iQOO 12
|IP64
|ഗ്ലാസ് + മെറ്റല്
|വൺപ്ലസ് 12ആർ
|IP64
|ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ്2 + മെറ്റല്
|മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 50 അൾട്ര
|IP68
|ഗ്ലാസ്/വീഗൻ ലെതർ
|പിക്സൽ 8
|IP68
|ഗ്ലാസ് + മെറ്റല്
|നത്തിങ് ഫോൺ 2
|IP54
|ഗ്ലാസ് + അലൂമിനിയം ഫ്രെയിം
ഇന്ത്യയിലെ വില:
|മോഡല്
|വില (രൂപയില്)
|വേരിയന്റ്
|ഗാലക്സി എസ്25 എഫ്ഇ
|59,999 (8/128 GB)
65,999 (8/256 GB)
77,999 (8/512 GB)
|മള്ട്ടിപ്പിള് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷൻ
|iQOO 12
|52,999 (12/256 GB)
|ബേസ് വേരിയന്റ്
|വൺപ്ലസ് 12ആർ
|39,999 (8/128 GB)
|ബേസ് വേരിയന്റ്
|മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 50 അൾട്ര
|59,999 (12/512 GB)
|സിംഗിള് വേരിയന്റ്
|പിക്സൽ 8
|75,999 (8/128 GB)
|ബേസ് വേരിയന്റ്
|നത്തിങ് ഫോൺ 2
|44,999 (8/128 GB)
49,999 (12/256 GB)
|ടു സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷൻ
Also Read:
- ആഗോള ലോഞ്ചിന് പിന്നാലെ സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 25 എഫ്ഇ ഇന്ത്യയിലും: 12,000 രൂപയുടെ ലോഞ്ച് ഓഫർ, വിൽപ്പന സെപ്റ്റംബർ 29 മുതൽ
- ഐഫോൺ 16 മുതൽ സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 24 അൾട്ര വരെ വിലക്കുറവിൽ: മികച്ച ഓഫറുകളുമായി ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടും ആമസോണും
- ഐഫോൺ 17 vs ഐഫോൺ 16: ഏത് വാങ്ങണം? രണ്ട് ഫോണുകളും താരതമ്യം ചെയ്യാം
- ഏഴ് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ പുതിയ മെറ്റിയർ 350: വില മുമ്പത്തേക്കാളും കുറവ്