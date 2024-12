ETV Bharat / automobile-and-gadgets

3 വർഷം വാറന്‍റി, 7 വർഷത്തെ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ അപ്‌ഡേറ്റ്: ഗാലക്‌സി എസ് 24, എസ് 24 അൾട്രാ എൻ്റർപ്രൈസ് എഡിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ

The Enterprise Edition is available to buy on Samsung's website ( Credit: Samsung India )