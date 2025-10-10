ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഗാലക്സി എം16 മോഡലിന് പിൻഗാമി: നിരവധി അപ്ഗ്രേഡുകളുമായി സാംസങിന്റെ ഗാലക്സി എം17 പുറത്തിറക്കി
ഗാലക്സി എം16 5ജി ഫോണിന്റെ പിൻഗാമി ആണ് പുതിയ ഫോൺ. 5nm എക്സിനോസ് ചിപ്സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്.
Published : October 10, 2025 at 1:39 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി സാംസങ്. സാംസങ് ഗാലക്സി എം17 5ജി എന്ന പേരിലാണ് കമ്പനി പുതിയ സ്മാട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. ഗാലക്സി എം16 5ജി ഫോണിന്റെ പിൻഗാമിയായി ആണ് പുതിയ ഫോൺ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻമോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് നിരവധി അപ്ഗ്രേഡുകളുമായാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്.
സാംസങിന്റെ ഇൻ-ഹൗസ് 5nm എക്സിനോസ് ചിപ്സെറ്റിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 4 ജിബി റാമും 128 ജിബി ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പ്രൊസസർ ആണിത്. സർക്കിൾ ടു സെർച്ച് പോലുള്ള എഐ-പവർഡ് ടൂളുകളെയും പുതിയ ഫോൺ പിന്തുണയ്ക്കും. ഗാലക്സി എം17 5ജിയുടെ വില, വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി, ലഭ്യത, സവിശേഷതകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.
സാംസങ് ഗാലക്സി എം17 5ജി: വില, വിൽപ്പന തീയതി
സാംസങ് ഗാലക്സി എം17 5ജിയുടെ അടിസ്ഥാന 4 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 12,499 രൂപയാണ് വില. 6 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 13,999 രൂപയും, 8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 15,499 രൂപയും ആണ് വില. തെരഞ്ഞെടുത്ത ബാങ്കുകളുടെ ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് മൂന്ന് മാസം വരെ പലിശരഹിത ഇഎംഐകളും ലഭിക്കും. മൂൺലൈറ്റ് സിൽവർ, സാഫയർ ബ്ലാക്ക് എന്നീ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാണ്. ഒക്ടോബർ 13 മുതൽ ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ആമസോൺ, സാംസങ് വെബ്സൈറ്റ്, റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവ വഴിയാകും ആ ഫോൺ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക.
|സ്റ്റോറേജ്
|വില
|4GB + 128GB
|12,499 രൂപ
|6GB + 128GB
|13,999 രൂപ
|8GB + 128GB
|15,499 രൂപ
സാംസങ് ഗാലക്സി എം17 5ജി: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ, സവിശേഷതകൾ
സാംസങ് ഗാലക്സി എം17 5ജിയിൽ 1080 x 2340 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനും, ഫുൾ-എച്ച്ഡി+ റെസല്യൂഷനും ഉള്ള 6.7 ഇഞ്ച് സൂപ്പർ AMOLED സ്ക്രീൻ ആണ് ഉള്ളത്. ഇത് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ് സംരക്ഷണം നൽകും. 4 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള 5nm എക്സിനോസ് 1330 ചിപ്സെറ്റാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി എം17 5ജിയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നത്.
ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഗാലക്സിയുടെ പുതിയ ഫോണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (OIS) പിന്തുണയുള്ള 50MP മെയിൻ സെൻസർ, 5MP അൾട്രാ-വൈഡ് ഷൂട്ടർ, 2MP മാക്രോ ലെൻസ് എന്നിവ അടങ്ങുന്നതാണ് ക്യാമറ സജ്ജീകരണം. 13MP ക്യാമറയാണ് ഫോണിലുള്ളത്.
25W ഫാസ്റ്റ് വയർഡ് ചാർജിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഗാലക്സി എം17 5ജിയിൽ ഉള്ളത്. ഫോണിനൊപ്പം ഇൻ-ബോക്സ് ചാർജർ ലഭിക്കില്ല. 7.5mm സ്ലിം പ്രൊഫൈലുള്ള ഫോണിന് പൊടി, വെള്ളം എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി IP54 റേറ്റിങുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൺ യുഐ 7 ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റും ഒഎസ് അപ്ഗ്രേഡുകളും ഈ ഫോണിലുണ്ട്.
