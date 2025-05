ETV Bharat / automobile-and-gadgets

2,000 രൂപയുടെ ബാങ്ക് ഓഫറുമായി സാംസങിന്‍റെ ഗാലക്‌സി എഫ് 56 5ജി: പ്രത്യേകതകൾ അറിയാം... - SAMSUNG GALAXY F56 5G

Samsung Galaxy F56 5G is now official in India ( Image Credits: Samsung India )