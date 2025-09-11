ETV Bharat / automobile-and-gadgets
നിരവധി ഗാലക്സി എഐ ഫീച്ചറുമായി സാംസങിന്റെ ഗാലക്സി എഫ്17 5ജി വിപണിയിൽ: അറിയാം പ്രത്യേകതകൾ
നിയോ ബ്ലാക്ക്, വയലറ്റ് പോപ്പ് എന്നീ നിറങ്ങളിലാണ് ഗാലക്സി എഫ്17 ലഭ്യമാവുക. 14,499 രൂപയാണ് പ്രാരംഭവില.
Published : September 11, 2025 at 5:01 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി സാംസങ്. ഗാലക്സി എഫ്17 5ജി എന്ന പേരിലാണ് സാംസങിന്റെ പുതിയ 5ജി ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. 5nm എക്സിനോസ് 1330 ചിപ്സെറ്റും 25W വയർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,000mAh ബാറ്ററിയുമായാണ് പുതിയ ഫോൺ വരുന്നത്. 7.5 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണമുള്ള പ്രൊഫൈൽ, IP54 റേറ്റിങ്, കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ് ഡിസ്പ്ലേ സംരക്ഷണം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ ഇതിലുണ്ട്.
ഗൂഗിൾ ജെമിനി, സർക്കിൾ ടു സെർച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ഗാലക്സി എഐ സവിശേഷതകളോടെയാണ് ഈ 5ജി ഫോൺ വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഗാലക്സി എ17 5ജിക്ക് സമാനമാണ് ഇതിലെ മിക്ക സവിശേഷതകളും. പുതിയ ഫോണിന്റെ വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്17 5ജി: വില, ലഭ്യത
സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്17 5ജിയുടെ 4 ജിബി + 128 ജിബി വേരിയന്റിന് 14,499 രൂപയും, 6 ജിബി + 128 ജിബി റാം വേരിയന്രിന് 15,999 രൂപയുമായിരിക്കും വില. സാംസങിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, തിരഞ്ഞെടുത്ത റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവ വഴിയാണ് രാജ്യത്ത് ഗാലക്സി എഫ്17 വിൽക്കുക. നിയോ ബ്ലാക്ക്, വയലറ്റ് പോപ്പ് നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവും. എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് കാർഡുകളിലും യുപിഐ ഇടപാടുകളിലും വാങ്ങുന്നവർക്ക് 500 രൂപ ക്യാഷ്ബാക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാലക്സി എഫ്17 5ജി വാങ്ങുമ്പോൾ ആറ് മാസം വരെ സൗജന്യ ഇഎംഐ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കും.
സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്17 5ജി: ഫീച്ചറുകൾ
സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്17 5ജിയിൽ 6.7 ഇഞ്ച് ഫുൾ-എച്ച്ഡി+ ഇൻഫിനിറ്റി-യു സൂപ്പർ AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 90Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ് സംരക്ഷണം എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ഇത്. 6 ജിബി വരെ റാമും 128 ജിബി ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമായി ജോടിയാക്കിയ 5nm എക്സിനോസ് 1330 SoC ആണ് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്.
ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൺ യുഐ 7 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക. ആറ് വർഷത്തെ പ്രധാന ഒഎസ് അപ്ഗ്രേഡുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും ഇതിന് ലഭിക്കും. ഗൂഗിളിന്റെ ജെമിനി, സർക്കിൾ ടു സെർച്ച് തുടങ്ങിയ എഐ സവിശേഷതകൾ ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. സാംസങ് വാലറ്റിനൊപ്പം സാംസങിന്റെ ടാപ്പ് & പേ സവിശേഷതയെയും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ക്യാമറ വിഭാഗത്തിൽ, സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ് 17 5 ജിയിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (ഒഐഎസ്) ഉള്ള 50 എംപി പ്രൈമറി സെൻസർ, പിന്നിൽ 5 എംപി അൾട്രാവൈഡ് സെൻസർ, പിന്നിൽ 2 എംപി മാക്രോ ഷൂട്ടർ എന്നിവയുണ്ട്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി, മുൻവശത്ത് 13 എംപി സെൻസർ ഉണ്ട്.
ബാറ്ററി ഫീച്ചറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്17 5ജിയിൽ 25W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,000mAh ബാറ്ററിയാണുള്ളത്. ഇത് 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 5, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.3, GPS, NFC, OTG, USB ടൈപ്പ്-സി കണക്റ്റിവിറ്റികളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. സുരക്ഷയ്ക്കായി ഒരു സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസറും ഉണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നുമുള്ള സംരക്ഷണത്തിന് IP54 റേറ്റിങാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
