ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി സാംസങ്. ഗാലക്സി എ17 5ജി എന്ന് വിളിപ്പേരിട്ട പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 50എംപി പിൻ ക്യാമറ, 13എംപി സെൽഫി ക്യാമറ, 5,000എംഎഎച്ച് ബാറ്ററി, 90ഹെർട്സ് സൂപ്പർ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ എന്നീ പ്രത്യേകതകളുമായാണ് വരുന്നത്. കമ്പനിയുടെ സ്വന്തം എക്സിനോസ് 1330 ചിപ്സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുത്ത ആഗോള വിപണികളിൽ ഇതിനകം തന്നെ ഗാലക്സി എ17 5ജി ലഭ്യമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സമാനമായ സവിശേഷതകളോടെ ഇന്ത്യയിലും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഫോണിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളും വിലയും പരിശോധിക്കാം.
സാംസങ് ഗാലക്സി എ17 5ജി: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
ഗാലക്സി എ17 5ജി മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലാണ് എത്തുന്നത്. 6 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന മോഡലിന് 18,999 രൂപയും, 8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 20,499 രൂപയും, 8 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 23,499 രൂപയുമാണ് വില.
|റാം
|സ്റ്റോറേജ്
|വില (INR)
|6GB
|128GB
|Rs 18,999
|8GB
|128GB
|Rs 20,499
|8GB
|256GB
|Rs 23,499
ബ്ലാക്ക്, ബ്ലൂ, ഗ്രേ എന്നീ കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഗാലക്സി എ17 5ജി ലഭ്യമാവുക. കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലും ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ഇതിനകം വിൽപ്പനയ്ക്കായി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സാംസങ് ഇന്ത്യ ഇ-സ്റ്റോറിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ബാങ്ക് കാർഡുകളുടെ സഹായത്തോടെ വാങ്ങാം. 1,000 രൂപയുടെ കിഴിവും ലഭിക്കും.
സാംസങ് ഗാലക്സി എ17 5ജി: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
1. ഡിസ്പ്ലേ: ഗാലക്സി എ17 5ജി ഫോൺ 6.7 ഇഞ്ച് ഫുൾ HD+ ഇൻഫിനിറ്റി-U സൂപ്പർ AMOLED ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് വരുന്നത്. 90Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ് പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇതിലുണ്ടാകും.x
2. പ്രൊസസർ: 8GB വരെ റാമും 256GB വരെ ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമായി ജോടിയാക്കിയ ഒക്ട-കോർ ഇൻ-ഹൗസ് എക്സിനോസ് 1330 പ്രോസസറാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്.
3. ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം: ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൺ UI 7 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക. ആറ് വർഷത്തെ പ്രധാന OS അപ്ഗ്രേഡുകളും സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും സാംസങ് ഈ ഫോണിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
4. ക്യാമറ: സാംസങിന്റെ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണിൽ 50MP പ്രൈമറി സെൻസർ ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമുണ്ട്. മറ്റ് ക്യാമറ സെൻസറുകളിൽ 5MP അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറയും 2MP മാക്രോ ക്യാമറയും ഉൾപ്പെടുന്നു. 13MP സെൽഫി ക്യാമറയാണ് ഉള്ളത്.
5. ബാറ്ററി: 25W ഫാസ്റ്റ് വയർഡ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഗാലക്സി എ17 5ജിയിലുള്ളത്.
ഗൂഗിളിന്റെ ജെമിനൈ എഐ അസിസ്റ്റന്റിനെയും, സർക്കിൾ ടു സെർച്ച് സവിശേഷതകളെയും ഗാലക്സി എ17 5ജി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. വെള്ളത്തെയും പൊടിയെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് IP54 റേറ്റിങാണ് ഈ ഫോണിന് ലഭിക്കുക. 7.5mm വണ്ണമുള്ള ഫോണിൽ 192 ഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ടായിരിക്കും. മിഡ്-റേഞ്ച് ഫോണായ ഗാലക്സി എ17 5ജിയിൽ സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസറും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
|സാംസങ് ഗാലക്സി എ17 5ജി: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
|ഡിസ്പ്ലേ
|90Hz ഫുൾ HD+ സൂപ്പർ AMOLED
|പ്രൊസസർ
|ഒക്ട-കോർ എക്സിനോസ് 1330
|ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം
|ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൺ യുഐ 7
|അപ്ഡേറ്റുകൾ
|6 വർഷത്തെ പ്രധാന OS അപ്ഗ്രേഡുകളും സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും
|ക്യാമറ
|50MP (പ്രൈമറി) + 5MP (അൾട്രാവൈഡ്) + 2MP (മാക്രോ)
|13MP സെൽഫി ക്യാമറ
|ബാറ്ററി, ചാർജിങ്
|5,000mAh | 25W ചാർജിങ്
|IP റേറ്റിങ്
|IP54
