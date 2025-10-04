ETV Bharat / automobile-and-gadgets

വില 6,999 രൂപ മുതൽ: മൂന്ന് ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളുമായി സാംസങ്; പ്രത്യേകതകൾ അറിയാം

ഗാലക്‌സി എ07, ഗാലക്‌സി എഫ്07, ഗാലക്‌സി എം07 4ജി എന്നീ ഫോണുകളാണ് സാംസങ് പുറത്തിറക്കിയത്. 6,999 രൂപ മുതലാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്.

Samsung Galaxy A07, Galaxy F07, and Galaxy M07 4G Launched in India (Image credit: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 4, 2025 at 5:56 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളുടെ ഒരു നിര തന്നെ പുറത്തിറക്കി സാംസങ്. ഗാലക്‌സി എ07, ഗാലക്‌സി എഫ്07, ഗാലക്‌സി എം07 4ജി എന്നീ ഫോണുകളാണ് സാംസങ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. 7,699 രൂപ മുതൽ 8,999 രൂപ വരെ വിലയിലാണ് പുതിയ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിനുപുറമെ ഓഫറുകളും ലഭ്യമാണ്.

കളർ ഓപ്‌ഷനുകളും വിലയും വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും സവിശേഷതകളും സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകളും ഏറെക്കുറെ സമാനമാണ്. ഈ ഫോണുകൾ രാജ്യത്തെ വിവിധ റീട്ടെയിൽ ചാനലുകൾ വഴിയാകും വിൽക്കുക. 6.7 ഇഞ്ച് എച്ച്ഡി എൽസിഡി സ്‌ക്രീൻ, മീഡിയടെക് ഹീലിയോ ജി99 ചിപ്‌സെറ്റ്, 50 മെഗാപിക്‌സൽ പിൻ ക്യാമറ, 5000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ. വിലയും സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകളും പരിശോധിക്കാം.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ07, ഗാലക്‌സി എഫ്07, ഗാലക്‌സി എം07 4ജി: വില, ലഭ്യത
സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ07 4ജിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ വില 8,999 രൂപയാണ്. ബ്ലാക്ക്, ഗ്രീൻ, ലൈറ്റ് വയലറ്റ് എന്നീ മൂന്ന് നിറങ്ങളിലാണ് ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റ് വിൽക്കുന്നത്. സാംസങ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴി ഇത് വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാകും.

അതേസമയം, ഗാലക്‌സി എഫ്07 4ജിയുടെ വില 7,699 രൂപയാണ്. ഇത് ഗ്രീൻ കളറിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെ ഈ ഫോൺ വാങ്ങാനാവും. 6,999 രൂപ ഓഫർ വിലയിൽ ഇത് വാങ്ങാനാവും.

ഗാലക്‌സി എം07 4ജിക്ക് 7,699 രൂപ വിലയുണ്ട്. ഇതും 6,999 രൂപ ഓഫർ വിലയിൽ വാങ്ങാനാവും. ബ്ലാക്ക് നിറത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഫോൺ ആമസോണിന്‍റെ എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് ഹാൻഡ്‌സെറ്റാണ്. എല്ലാ ഫോണുകളും 4 ജിബി റാമിലും 64 ജിബി ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനിലുമാണ് ലഭ്യമാവുക.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ07, ഗാലക്‌സി എഫ്07, ഗാലക്‌സി എം07 4ജി: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
സാംസങിന്‍റെ പുതിയ ഫോണുകൾക്ക് സമാനമായ സവിശേഷതകളും സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളുമുണ്ട്. 720 x 1,600 പിക്‌സൽ റെസല്യൂഷനുള്ള 6.7 ഇഞ്ച് HD+ PLS LCD സ്‌ക്രീനാണ് ഈ ഫോണുകളിലുള്ളത്. പൊടിയെയും വെള്ളത്തെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് IP54-റേറ്റിങും ലഭിക്കും.

ഗാലക്‌സി എ07, ഗാലക്‌സി എഫ്07, ഗാലക്‌സി എം07 എന്നിവയ്‌ക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നത് 4 ജിബി റാമും 64 ജിബി ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഉള്ള ഒക്‌ട-കോർ മീഡിയടെക് ഹീലിയോ ജി99 ചിപ്‌സെറ്റാണ്. മൈക്രോ എസ്‌ഡി കാർഡ് വഴി 2 ടിബി വരെ സ്റ്റോറേജ് വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൺ യുഐ 7 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്‌റ്റത്തിലാണ് ഈ ഫോണുകൾ പ്രവർത്തിക്കുക. ആറ് പ്രധാന ഒഎസ് അപ്‌ഗ്രേഡുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

മൂന്ന് ഫോണുകളിലും ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ f1/8 അപ്പേർച്ചറുള്ള 50 എംപി മെയിൻ ക്യാമറയും, f/2.4 ഡെപ്‌ത് സെൻസറും ഉൾപ്പെടുന്നു. 8 എംപിയുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 4G LTE, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.3, Wi-Fi 5, Wi-Fi ഡയറക്‌ട്, GPS, 3.5mm ഹെഡ്‌ഫോൺ ജാക്ക്, USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നിവയാണ് ഇവയിലെ കണക്‌റ്റിവിറ്റി ഓപ്‌ഷനുകൾ. 5W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഫോണിലുള്ളത്.

