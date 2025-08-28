ETV Bharat / automobile-and-gadgets

അടുത്ത ഗാലക്‌സി ഇവന്‍റിന്‍റെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ച് സാംസങ്: ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കും, എങ്ങനെ ലൈവായി കാണാം; വിശദാംശങ്ങൾ - GALAXY EVENT 2025 DATE

ഗാലക്‌സി ഇവന്‍റ് 2025 സെപ്റ്റംബർ 4ന് നടത്തുമെന്ന് സാംസങ്. എന്തൊക്കെ ഉപകരണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നും, ലോഞ്ച് ഇവന്‍റ് എങ്ങനെ ലൈവായി കാണാമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

SAMSUNG GALAXY S25 FE സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ്‌25 എഫ്‌ഇ GALAXY S25 SERIES GALAXY TAB S11 SERIES
The Galaxy Event September 2025 will be held on September 4, 2025. (Image Credit: Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2025 at 1:22 PM IST

4 Min Read

ഹൈദരാബാദ്: ഐഫോൺ 17 സീരിസിന്‍റെ ലോഞ്ചുമായി ഈ വർഷത്തെ ആപ്പിൾ ഇവന്‍റ് 2025 സെപ്‌റ്റംബർ 9ന് നടക്കുമെന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുൻപാണ് ആപ്പിൾ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിച്ചത്. ആപ്പിൾ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ, സാംസങിന്‍റെ ഗാലക്‌സി ഇവന്‍റ് എന്നായിരിക്കുമെന്ന ചോദ്യം ചില സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ആരാധകരുടെയെങ്കിലും മനസിലുദിച്ച് കാണും. പിന്നാലെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സാംസങ്.

അടുത്ത ഗാലക്‌സി ഇവന്‍റ് 2025 സെപ്റ്റംബർ 4ന് നടത്തുമെന്നാണ് സാംസങ് അറിയിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 3 മണിക്കാണ് ഇവന്‍റ് നടക്കുക. ആപ്പിൾ ഇവന്‍റിന് 5 ദിവസം മുമ്പാണ് ഗാലക്‌സി ഇവന്‍റ് നടക്കുകയെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇവന്‍റിൽ സാംസങിന്‍റെ ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന കാര്യം.

സെപ്റ്റംബർ 4ന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സാംസങ് തങ്ങളുടെ ഗാലക്‌സി ലൈനിൽ പുതിയ ഫോണുകളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും പുറത്തിറക്കിയേക്കും. പുതിയ പ്രീമിയം എഐ ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നും ഗാലക്‌സി S25 നിരയിലേക്ക് പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കമ്പനിയായ സാംസങ് അറിയിച്ചു. ഗാലക്‌സി ഇവന്‍റ് ബെർലിനിൽ നടക്കുന്ന യൂറോപ്പിലെ പ്രമുഖ ഉപഭോക്തൃ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് വ്യാപാര പ്രദർശനമായ IFA 2025 കോൺഫറൻസിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

താത്‌പര്യമുള്ളവർക്ക് സാംസങിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയോ വരാനിരിക്കുന്ന ഇവന്‍റിന്‍റെ തത്സമയ സ്ട്രീം കാണാൻ കഴിയും. ലൈവ് സ്‌ട്രീമിങിന്‍റെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകുന്നു.

ആപ്പിൾ ലോഞ്ച് ഇവന്‍റ്: പ്രീ-ബുക്കിങ് വിശദാംശങ്ങൾ
ലോഞ്ച് ഇവന്‍റിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്കായി സാംസങ് പ്രീ-ബുക്കിങുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാലക്‌സി ടാബ്‌ലെറ്റ് വാങ്ങാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 50 ഡോളർ (ഏകദേശം 4,300 രൂപ) ടോക്കൺ തുക നൽകി മുൻകൂട്ടി ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 50 ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന സാംസങ് ക്രെഡിറ്റും $950 വരെ (ഏകദേശം 83,000 രൂപ) അധിക ലാഭവും നേടാൻ സഹായിക്കും.

സാംസങിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ സാംസങ് ഷോപ്പ് ആപ്പ് വഴിയോ പ്രീ-ബുക്കിങ് നടത്താം. റിസർവ് ചെയ്‌ത ഉപകരണത്തിന് പുറമെ, തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗാലക്‌സി ഫോൺ, ഗാലക്‌സി ടാബ്, ഗാലക്‌സി റിങ്, ഗാലക്‌സി ബഡ്‌സ്, ഗാലക്‌സി വാച്ച് /ആക്‌സസറികൾ എന്നിവയിലെ അധിക ഉൽപ്പന്ന പർച്ചേസുകൾക്കും റിസർവ് ക്രെഡിറ്റ് ബാധകമാകും.

ആപ്പിൾ ലോഞ്ച് ഇവന്‍റ്: എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം?
പ്രീമിയം എഐ ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നത് സൂചന നൽകുന്നത് ഗാലക്‌സി ടാബ് S11 സീരിസിന്‍റെ ലോഞ്ചിലേക്കാണ്. ഗാലക്‌സി ടാബ് S11, ഗാലക്‌സി ടാബ് S11 അൾട്ര എന്നിവ ഈ സീരിസിലുണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന ടാബ്‌ലെറ്റ് നിരയിൽ പ്ലസ് വേരിയന്‍റ് ഉൾപ്പെടുത്തില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ട് വേരിയന്‍റുകളിലും മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9400+ ചിപ്‌സെറ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ഗാലക്‌സി S25 നിരയിലേക്കെത്തുന്ന പുതിയ ഫോൺ ഗാലക്‌സി S25 FE ആവാനാണ് സാധ്യത. മുമ്പത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്‌ടസ്+ സംരക്ഷണം എന്നിവയുമായി 6.7 ഇഞ്ച് FHD+ ഡൈനാമിക് AMOLED 2X ഡിസ്‌പ്ലേയിൽ S25 FE പുറത്തിറക്കിയേക്കും. എക്‌സിനോസ് 2400 ചിപ്‌സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഉണ്ടാവുകയെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

50MP പ്രധാന ക്യാമറ, 3x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂമുള്ള 8MP ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ്, 12MP അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവും ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. സെൽഫികൾക്കായി 12MP ക്യാമറയും ഉണ്ടാകും. 45W ഫാസ്റ്റ് വയർഡ് ചാർജിങ്, 15W വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 4,900mAh ബാറ്ററിയാണ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള OneUI 8-ൽ ഗാലക്‌സി S25 FE പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ആപ്പിൾ ലോഞ്ച് ഇവന്‍റ് 2025: വിശദാംശങ്ങൾ
ആപ്പിൾ ലോഞ്ച് ഇവന്‍റിന്‍റെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സാംസങും പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. സെപ്റ്റംബർ 9ന് ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ ഫോണുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ആപ്പിൾ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വർഷത്തേയും പോലെ, കുപെർട്ടിനോയിലെ ആപ്പിൾ പാർക്കിൽ വെച്ചാണ് ലോഞ്ച് ഇവന്‍റ് നടക്കുക.

'Awe dropping' എന്ന് പേരിട്ട പരിപാടിയിൽ അടുത്ത തലമുറ ഐഫോൺ മോഡലുകളായ ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ 17 എയർ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിവ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 2025 സെപ്റ്റംബർ 9ന് ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10:30ന് ആണ് 'Awe dropping' ഇവന്‍റ്. ഐഫോണുകൾക്കുള്ള ഹൈപ്പ് കാരണം വളരെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ ഇവന്‍റാണ് ആപ്പിളിന്‍റേത്. ഈ വർഷം ആപ്പിൾ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

കൂടാതെ കാര്യമായ അപ്‌ഗ്രേഡുകളോടെ ആപ്പിളിന്‍റെ പുതിയ ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 11 അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 2025ലെ വേൾഡ്‌വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് കോൺഫറൻസിലാണ് അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ iOS 26 അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ആപ്പിളിന് കഴിഞ്ഞേക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Also Read:

  1. കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു: ഐഫോൺ 17 സീരിസ് ഉടൻ പുറത്തിറക്കും; ലോഞ്ച് തീയതി അറിയാം
  2. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീലിന്‍റെ 'പാർട്ട് 2' തിരഞ്ഞ് തല പുണ്ണാക്കണ്ട, പോംവഴിയുമായി മെറ്റ; പുതിയ 'ലിങ്ക് എ റീൽ' ഫീച്ചർ പരിചയപ്പെടാം
  3. ജെൻ-സെഡുകാരെ വലയിലാക്കാൻ ഡെഡ്‌പൂളും വോൾവറിനും, ടിവിഎസ് റൈഡർ സൂപ്പർ ഹീറോ ലുക്കിൽ; പുതിയ സൂപ്പർ സ്ക്വാഡ് എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കി
  4. റെനോ കൈഗർ vs നിസാൻ മാഗ്നൈറ്റ്: രണ്ട് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പുകളെ താരതമ്യം ചെയ്യാം
  5. പൂക്കളമല്ല, നടുമുറ്റത്ത് 'കാർക്കള'മൊരുങ്ങി; അണിനിരന്നത് 306 ഇലക്‌ട്രിക് കാറുകൾ, എംജി മോട്ടോറിന് റെക്കോർഡ്‌ നേട്ടം

ഹൈദരാബാദ്: ഐഫോൺ 17 സീരിസിന്‍റെ ലോഞ്ചുമായി ഈ വർഷത്തെ ആപ്പിൾ ഇവന്‍റ് 2025 സെപ്‌റ്റംബർ 9ന് നടക്കുമെന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുൻപാണ് ആപ്പിൾ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിച്ചത്. ആപ്പിൾ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ, സാംസങിന്‍റെ ഗാലക്‌സി ഇവന്‍റ് എന്നായിരിക്കുമെന്ന ചോദ്യം ചില സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ആരാധകരുടെയെങ്കിലും മനസിലുദിച്ച് കാണും. പിന്നാലെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സാംസങ്.

അടുത്ത ഗാലക്‌സി ഇവന്‍റ് 2025 സെപ്റ്റംബർ 4ന് നടത്തുമെന്നാണ് സാംസങ് അറിയിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 3 മണിക്കാണ് ഇവന്‍റ് നടക്കുക. ആപ്പിൾ ഇവന്‍റിന് 5 ദിവസം മുമ്പാണ് ഗാലക്‌സി ഇവന്‍റ് നടക്കുകയെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇവന്‍റിൽ സാംസങിന്‍റെ ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന കാര്യം.

സെപ്റ്റംബർ 4ന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സാംസങ് തങ്ങളുടെ ഗാലക്‌സി ലൈനിൽ പുതിയ ഫോണുകളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും പുറത്തിറക്കിയേക്കും. പുതിയ പ്രീമിയം എഐ ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നും ഗാലക്‌സി S25 നിരയിലേക്ക് പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കമ്പനിയായ സാംസങ് അറിയിച്ചു. ഗാലക്‌സി ഇവന്‍റ് ബെർലിനിൽ നടക്കുന്ന യൂറോപ്പിലെ പ്രമുഖ ഉപഭോക്തൃ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് വ്യാപാര പ്രദർശനമായ IFA 2025 കോൺഫറൻസിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

താത്‌പര്യമുള്ളവർക്ക് സാംസങിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയോ വരാനിരിക്കുന്ന ഇവന്‍റിന്‍റെ തത്സമയ സ്ട്രീം കാണാൻ കഴിയും. ലൈവ് സ്‌ട്രീമിങിന്‍റെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകുന്നു.

ആപ്പിൾ ലോഞ്ച് ഇവന്‍റ്: പ്രീ-ബുക്കിങ് വിശദാംശങ്ങൾ
ലോഞ്ച് ഇവന്‍റിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്കായി സാംസങ് പ്രീ-ബുക്കിങുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാലക്‌സി ടാബ്‌ലെറ്റ് വാങ്ങാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 50 ഡോളർ (ഏകദേശം 4,300 രൂപ) ടോക്കൺ തുക നൽകി മുൻകൂട്ടി ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 50 ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന സാംസങ് ക്രെഡിറ്റും $950 വരെ (ഏകദേശം 83,000 രൂപ) അധിക ലാഭവും നേടാൻ സഹായിക്കും.

സാംസങിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ സാംസങ് ഷോപ്പ് ആപ്പ് വഴിയോ പ്രീ-ബുക്കിങ് നടത്താം. റിസർവ് ചെയ്‌ത ഉപകരണത്തിന് പുറമെ, തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗാലക്‌സി ഫോൺ, ഗാലക്‌സി ടാബ്, ഗാലക്‌സി റിങ്, ഗാലക്‌സി ബഡ്‌സ്, ഗാലക്‌സി വാച്ച് /ആക്‌സസറികൾ എന്നിവയിലെ അധിക ഉൽപ്പന്ന പർച്ചേസുകൾക്കും റിസർവ് ക്രെഡിറ്റ് ബാധകമാകും.

ആപ്പിൾ ലോഞ്ച് ഇവന്‍റ്: എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം?
പ്രീമിയം എഐ ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നത് സൂചന നൽകുന്നത് ഗാലക്‌സി ടാബ് S11 സീരിസിന്‍റെ ലോഞ്ചിലേക്കാണ്. ഗാലക്‌സി ടാബ് S11, ഗാലക്‌സി ടാബ് S11 അൾട്ര എന്നിവ ഈ സീരിസിലുണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന ടാബ്‌ലെറ്റ് നിരയിൽ പ്ലസ് വേരിയന്‍റ് ഉൾപ്പെടുത്തില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ട് വേരിയന്‍റുകളിലും മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9400+ ചിപ്‌സെറ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ഗാലക്‌സി S25 നിരയിലേക്കെത്തുന്ന പുതിയ ഫോൺ ഗാലക്‌സി S25 FE ആവാനാണ് സാധ്യത. മുമ്പത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്‌ടസ്+ സംരക്ഷണം എന്നിവയുമായി 6.7 ഇഞ്ച് FHD+ ഡൈനാമിക് AMOLED 2X ഡിസ്‌പ്ലേയിൽ S25 FE പുറത്തിറക്കിയേക്കും. എക്‌സിനോസ് 2400 ചിപ്‌സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഉണ്ടാവുകയെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

50MP പ്രധാന ക്യാമറ, 3x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂമുള്ള 8MP ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ്, 12MP അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവും ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. സെൽഫികൾക്കായി 12MP ക്യാമറയും ഉണ്ടാകും. 45W ഫാസ്റ്റ് വയർഡ് ചാർജിങ്, 15W വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 4,900mAh ബാറ്ററിയാണ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള OneUI 8-ൽ ഗാലക്‌സി S25 FE പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ആപ്പിൾ ലോഞ്ച് ഇവന്‍റ് 2025: വിശദാംശങ്ങൾ
ആപ്പിൾ ലോഞ്ച് ഇവന്‍റിന്‍റെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സാംസങും പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. സെപ്റ്റംബർ 9ന് ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ ഫോണുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ആപ്പിൾ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വർഷത്തേയും പോലെ, കുപെർട്ടിനോയിലെ ആപ്പിൾ പാർക്കിൽ വെച്ചാണ് ലോഞ്ച് ഇവന്‍റ് നടക്കുക.

'Awe dropping' എന്ന് പേരിട്ട പരിപാടിയിൽ അടുത്ത തലമുറ ഐഫോൺ മോഡലുകളായ ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ 17 എയർ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിവ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 2025 സെപ്റ്റംബർ 9ന് ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10:30ന് ആണ് 'Awe dropping' ഇവന്‍റ്. ഐഫോണുകൾക്കുള്ള ഹൈപ്പ് കാരണം വളരെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ ഇവന്‍റാണ് ആപ്പിളിന്‍റേത്. ഈ വർഷം ആപ്പിൾ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

കൂടാതെ കാര്യമായ അപ്‌ഗ്രേഡുകളോടെ ആപ്പിളിന്‍റെ പുതിയ ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 11 അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 2025ലെ വേൾഡ്‌വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് കോൺഫറൻസിലാണ് അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ iOS 26 അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ആപ്പിളിന് കഴിഞ്ഞേക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Also Read:

  1. കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു: ഐഫോൺ 17 സീരിസ് ഉടൻ പുറത്തിറക്കും; ലോഞ്ച് തീയതി അറിയാം
  2. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീലിന്‍റെ 'പാർട്ട് 2' തിരഞ്ഞ് തല പുണ്ണാക്കണ്ട, പോംവഴിയുമായി മെറ്റ; പുതിയ 'ലിങ്ക് എ റീൽ' ഫീച്ചർ പരിചയപ്പെടാം
  3. ജെൻ-സെഡുകാരെ വലയിലാക്കാൻ ഡെഡ്‌പൂളും വോൾവറിനും, ടിവിഎസ് റൈഡർ സൂപ്പർ ഹീറോ ലുക്കിൽ; പുതിയ സൂപ്പർ സ്ക്വാഡ് എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കി
  4. റെനോ കൈഗർ vs നിസാൻ മാഗ്നൈറ്റ്: രണ്ട് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പുകളെ താരതമ്യം ചെയ്യാം
  5. പൂക്കളമല്ല, നടുമുറ്റത്ത് 'കാർക്കള'മൊരുങ്ങി; അണിനിരന്നത് 306 ഇലക്‌ട്രിക് കാറുകൾ, എംജി മോട്ടോറിന് റെക്കോർഡ്‌ നേട്ടം

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMSUNG GALAXY S25 FEസാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ്‌25 എഫ്‌ഇGALAXY S25 SERIESGALAXY TAB S11 SERIESGALAXY EVENT 2025 DATE

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

കണിയാന്‍ കൂത്ത്-പവിത്ര കല,ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന; കലാകാരന്‍മാരുടെ സങ്കീര്‍ണ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ അറിയാം

ചാണകത്തില്‍ വിരിഞ്ഞ ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങള്‍; പാരമ്പര്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ആധുനിക വ്യവസായമാക്കി മാറ്റിയ ഈ വനിതയെ പരിചയപ്പെടൂ

കഠിന കാലം പിന്നിട്ട്..... നാല് പെണ്‍മക്കളെയും കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്‌ത് സര്‍ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥരാക്കിയ ഒരമ്മ, ആ ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ കഥയറിയാം

ട്രംപിന്‍റെ കാര്‍ഷിക ചുങ്കം നമുക്ക് നേട്ടമാക്കാനാകുമോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.