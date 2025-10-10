ETV Bharat / automobile-and-gadgets

500 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചുള്ള ടെസ്‌ലയുടെ ആഢംബര കാർ സ്വന്തമാക്കി രോഹിത് ശർമ: നമ്പർ പ്ലേറ്റിലെ രഹസ്യമറിഞ്ഞോ? പ്രതികരണവുമായി മസ്‌ക്

സ്‌റ്റെൽത്ത് ഗ്രേ ഷേഡിലുള്ള മോഡൽ വൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയന്‍റ് ആണ് രോഹിത് ശർമ വാങ്ങിയത്. കാർ ഓടിക്കുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായതോടെ പ്രതികരണവുമായി മസ്‌ക്.

Rohit Sharma Adds 'Tesla Model Y' to His Luxury Car Collection (Image credit: Tesla India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 10, 2025 at 8:19 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടാൻ ഇഷ്‌ട്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ ക്യാപ്‌റ്റൻ രോഹിത് ശർമ്മ. ഇടയ്ക്കിടെ തന്‍റെ ഗ്യാരേജ് നവീകരിക്കാനും അദ്ദേഹം മറക്കാറില്ല. ലംബോർഗിനി ഉറുസ് എസ്ഇ, ബിഎംഡബ്ല്യു എം5, മെഴ്‌സിഡസ് ബെൻസ് ജിഎൽഎസ് എസ്‌യുവി ഇങ്ങനെ നീളുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വാഹന നിരയുടെ ലിസ്റ്റ്.

ഈ കാർ ശേഖരത്തിലേക്ക് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് രോഹിത് ശർമ്മ. നിരവധി ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പക്കലുണ്ടെങ്കിലും, ഇതൊരൽപ്പം സവിശേഷമായ ഒന്നാണെന്ന് പറയാം. ഇന്ത്യയിൽ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ടെസ്‌ലയുടെ മോഡൽ വൈ ആണ് താരം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Tesla Model Y (Image credit: ETV Bharat via Tesla India)

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കിട്ട രോഹിത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ആഡംബര ഇലക്ട്രിക് കാറിന്‍റെ വീഡിയോ വൈറലാകുകയാണ്. രോഹിത് തെരഞ്ഞെടുത്തത് സ്‌റ്റെൽത്ത് ഗ്രേ ഷേഡിലുള്ള മോഡൽ വൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയന്‍റ് ആണ്. ഈ കാറിന്‍റെ വിലയും പ്രത്യേകതകളും പരിശോധിക്കാം.

ടെസ്‌ല മോഡൽ വൈ: വില

ശതകോടീശ്വരൻ ഇലോണ്‍ മസ്‌കിൻ്റെ ഇലക്‌ട്രിക് വാഹന നിര്‍മാണ ബ്രാൻഡാണ് ടെസ്‌ല. കമ്പനിയുടെ ആഡംബര ഇലക്ട്രിക് കാറായ മോഡൽ വൈ 2025 ജൂലൈ 15നാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. സ്റ്റാൻൻ്റേഡ്, ലോങ് റേഞ്ച് എന്നീ രണ്ട് വേരിയൻ്റുകളിലാണ് മോഡൽ വൈ എസ്‌യുവി വിപണിയിലെത്തിയത്. ഇതിൽ സ്റ്റാൻൻ്റേഡ് മോഡലാണ് രോഹിത് തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

രോഹിത് ശർമ്മ വാങ്ങിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് 59.89 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില. അതേസമയം ലോങ് റേഞ്ച് പതിപ്പിന് ഏകദേശം 67.89 ലക്ഷം രൂപ വിലയുണ്ട്. ഡയമണ്ട് ബ്ലാക്ക്, പേൾ വൈറ്റ് മൾട്ടി-കോട്ട്, അൾട്രാ റെഡ്, ഡീപ് ബ്ലൂ മെറ്റാലിക്, സ്റ്റെൽത്ത് ഗ്രേ, ക്വിക്ക് സിൽവർ എന്നീ വിവിധ കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് മോഡൽ വൈ ലഭ്യമാവുക. സ്റ്റാൻ്റേഡ് മോഡൽ സ്റ്റെൽത്ത് ഗ്രേ കളർ ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാവൂ.

ടെസ്‌ല മോഡൽ വൈ: പ്രത്യേകതകൾ

രോഹിത് സ്വന്തമാക്കിയ സ്റ്റാൻൻ്റേഡ് പതിപ്പ് ഒറ്റ ചാർജിൽ 500 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കൈവശമുള്ള RWD ട്രിമ്മിന് 238 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് കൂട്ടാൻ 15 മിനിറ്റ് മാത്രം മതി. 5.9 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മോഡൽ വൈ RWD ട്രിം മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കും. ഇതിന്‍റെ പരമാവധി വേഗത 201 കിലോമീറ്റർ ആണ്.

Interior of Tesla Model Y (Image credit: Tesla India)

മെച്ചപ്പെട്ട എയറോഡൈനാമിക്‌സ്, പൂർണമായും LED ലൈറ്റിങ് സജ്ജീകരണം, മുന്നിലും പിന്നിലും LED ലൈറ്റ്ബാറുകൾ, എട്ട് ക്യാമറകൾ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ ഈ കാറിലുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്‍റീയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അലുമിനിയം ഡീറ്റെയിലിങും പ്രീമിയം ടെക്സ്റ്റൈലുകളും ഉള്ള ക്യാബിനിൽ 15.4 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെൻ്റ് സിസ്റ്റം, 8 ഇഞ്ച് റിയർ ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, വെന്‍റിലേഷനോടുകൂടിയ പവർഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, പവർഡ് ടു-വേ ഫോൾഡിങ് ആൻഡ് ഹീറ്റഡ് സെക്കൻഡ്-റോ, ഫുട്‌വെൽ, ഡോർ പോക്കറ്റ് ആംബിയൻ്റ് ലൈറ്റിങ്, റാപ്പ്-എറൗണ്ട് ആംബിയൻ്റ് ലൈറ്റിങ്, ഒമ്പത് സ്‌പീക്കറുകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് സവിശേഷതകള്‍.

Exterior of Tesla Model Y (Image credit: Tesla India)

രോഹിത്തിന്‍റെ കാറിന്‍റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം?

രോഹിത് ശർമ്മയുടെ പുതിയ കാറിനെ കുറിച്ച് വലിയ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ, മറ്റൊരു ചർച്ചാവിഷയം അതിന്‍റെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്‌ത നമ്പർ പ്ലേറ്റാണ്. '3015' എന്ന നമ്പറാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് രോഹിത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൈകാരികമായി അടുപ്പമുള്ള നമ്പറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മക്കളുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്പറാണിത്. മകൾ സമൈറ ഡിസംബർ 30നും മകൻ അഹാൻ ഡിസംബർ 15നും ആണ് ജനിച്ചത്. ഈ ജനനത്തീയതിയുടെ സംയോജനമാണ് നമ്പർ പ്ലേറ്റിൽ കാണാനാവുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഈ രണ്ട് നമ്പറുകളുടെയും ആകെത്തുകയായ '45' രോഹിത് ശർമ്മയുടെ ഐക്കണിക് ജേഴ്‌സി നമ്പറാണ്.

രോഹിത് ശർമ്മയുടെ കാർ ശേഖരം

ടെസ്‌ല മോഡൽ വൈ കൂടി എത്തിയതോടെ രോഹിത് ശർമ്മയുടെ കാർ ശേഖരം വളരെയധികം ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുകയാണ്. സ്കോഡ ലോറ, ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണർ, ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 3, മെഴ്‌സിഡസ് ജിഎൽഎസ് 400ഡി, ബിഎംഡബ്ല്യു എം5 (ഫോർമുല വൺ എഡിഷൻ), ലംബോർഗിനി ഉറുസ് എസ്‌യുവി എന്നിവയാണ് താരത്തിന്‍റെ കൈവശമുള്ള മറ്റ് കാർ കളക്ഷനുകൾ.

പ്രതികരണവുമായി മസ്‌ക്:

രോഹിത് ടെസ്‌ല മോഡൽ വൈ ഓടിക്കുന്ന വീഡിയോ വൈറലായതോടെ ടെസ്‌ല സിഇഒ എലോൺ മസ്‌കിന്‍റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ റീട്വീറ്റ് ചെയ്‌തുകൊണ്ട് മസ്‌ക് പ്രതികരണവുമായി എത്തിയിരുന്നു. "ഇതുകൊണ്ടാണ് ടെസ്‌ലയ്ക്ക് പരസ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത്. 45 ദശലക്ഷം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോവേഴ്‌സുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്‌റ്റൻ രോഹിത് ശർമ്മ ഒരു പുതിയ ടെസ്‌ല മോഡൽ വൈ വാങ്ങി."എന്നായിരുന്നു മസ്‌കിന്‍റെ പ്രതികരണം.


