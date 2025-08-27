ETV Bharat / automobile-and-gadgets

റെനോ കൈഗർ vs നിസാൻ മാഗ്നൈറ്റ്: രണ്ട് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പുകളെ താരതമ്യം ചെയ്യാം - RENAULT KIGER VS NISSAN MAGNITE

റെനോ ഇന്ത്യ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ കൈഗറിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് എതിരാളി അതേ കമ്പനിയുടെ തന്നെ പാർട്‌ണർ കമ്പനിയായ നിസാൻ മോട്ടോർ പുറത്തിറക്കിയ മാഗ്നൈറ്റിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പാണ്. ഇരു മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്‌ത് മികച്ചതേതെന്ന് നോക്കാം.

Renault Kiger vs Nissan Magnite Comparing the Design Features Specs Price and Specs (Photo - Renault India/Nissan India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2025 at 5:25 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലെ ജനപ്രിയ കാർ സെഗ്‌മെന്‍റാണ് നാല് മീറ്ററിൽ താഴെ നീളമുള്ള എസ്‌യുവികളുടേത്. പ്രമുഖ കാർ നിർമാതാക്കളുടെ മിക്ക കാറുകളും ഈ സെഗ്‌മെന്‍റിലാണ് പുറത്തിറക്കുന്നത്. ഈ സെഗ്‌മെന്‍റിൽ അടുത്തിടെയാണ് റെനോ ഇന്ത്യ കോം‌പാക്റ്റ് എസ്‌യുവിയായ റെനോ കൈഗറിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്.

പാർട്‌ണർ കമ്പനിയായ നിസാൻ മോട്ടോർ പുറത്തിറക്കിയ മാഗ്നൈറ്റിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പുമായാണ് റെനോ കൈഗർ വിപണിയിൽ മത്സരിക്കുക. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്‌ടോബറിലാണ് നിസാൻ മാഗ്നൈറ്റിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്. നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരേ അടിത്തറയിലാണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് കാറുകളും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ട് എസ്‌യുവികളും താരതമ്യം ചെയ്‌ത് ഏതാണ് മികച്ചതെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

Renault Kiger (Photo - Renault India)

റെനോ കൈഗർ vs നിസാൻ മാഗ്നൈറ്റ്: ഡിസൈൻ
റെനോയുടെ പുതിയ കൈഗർ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിൽ കമ്പനിയുടെ പുതിയ 2D ലോഗോ കാണാം. ഇതിനുപുറമെ, എൽഇഡി പ്രൊജക്‌ടർ ഹെഡ്‌ലാമ്പുകൾ, ക്രോം ട്രിം, പുതുക്കിയ ബമ്പർ, പുതിയ 16 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ എന്നിവയുള്ള കൂടുതൽ പോയിന്‍റഡ് ഗ്രിൽ എന്നിവയും ലഭിക്കുന്നു. തിളങ്ങുന്ന കറുത്ത നിറമുള്ള ഡോർ ഹാൻഡിലുകളും ഒആർവിഎമ്മുകളും ഈ എസ്‌യുവിക്ക് കൂടുതൽ പ്രീമിയം ലുക്ക് നൽകുന്നു.

Nissan Magnite Kuro Edition (Photo - Nissan India)

അതേസമയം നിസാൻ മാഗ്നൈറ്റിൽ വൈഡ്, ക്രോം-ഡോമിനന്‍റ് ഗ്രിൽ, ബൂമറാങ് പോലുള്ള ഡിആർഎൽ, ഗ്ലോസ്-ബ്ലാക്ക് ട്രിമ്മിങ്, ഡയമണ്ട്-കട്ട് അലോയ് വീലുകൾ എന്നിവയുണ്ട്. ഇത് കാറിന് അഗ്രസ്സിവ് സ്റ്റൈലിങ് നൽകുന്നു. മാഗ്നൈറ്റ് ബോൾഡും മസ്‌കുലർ ലുക്കും നൽകുന്നെങ്കിലും രണ്ട് എസ്‌യുവികളും ആധുനിക രൂപകൽപ്പനയോടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പൊതുവെ പറയാനാകും.

Interior of Renault Kiger (Photo - Renault India)

റെനോ കൈഗർ vs നിസാൻ മാഗ്നൈറ്റ്: ഫീച്ചറുകൾ
ക്യാബിന്‍റെ സവിശേഷതകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, രണ്ട് എസ്‌യുവികളിലും വിലയ്ക്ക് അനുസൃതമായി മതിയായ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്. വെന്‍റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, വെള്ള, കറുപ്പ് നിറങ്ങളിലുള്ള ഡ്യുവൽ-ടോൺ സീറ്റുകൾ, 8 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ സിസ്റ്റം എന്നിവയാണ് റെനോ കൈഗറിലെ പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ. അതേസമയം, നിസാൻ മാഗ്നൈറ്റിൽ അൽപ്പം കൂടെ വലിയ 9 ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റം, ടാൻ-ആൻഡ്-കറുപ്പ് ഇന്‍റീരിയർ, ലെതറെറ്റ് സീറ്റുകൾ എന്നിവയുണ്ട്.

Interior of Nissan Magnite (Photo - Nissan India)

വയർലെസ് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ/ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, 7 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ക്ലസ്റ്റർ, റിയർ വെന്‍റുകളുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, കണക്റ്റഡ് കാർ സാങ്കേതികവിദ്യ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ആറ് എയർബാഗുകൾ, ഇഎസ്‌സി, ഹിൽ സ്റ്റാർട്ട് അസിസ്റ്റ്, ടിപിഎംഎസ്, റിയർ ക്യാമറ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ രണ്ട് എസ്‌യുവികളുടെയും ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടാകും.

Renault Kiger (Photo - Renault India)

റെനോ കൈഗർ vs നിസാൻ മാഗ്നൈറ്റ്: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, രണ്ട് എസ്‌യുവികളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. രണ്ട് എസ്‌യുവികളും രണ്ട് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്. 70 ബിഎച്ച്പി പവറും 96 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.0 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്‌പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് റെനോ കൈഗറിലുള്ളത്. 5-സ്‌പീഡ് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ എഎംടി ഗിയർബോക്‌സുമായാണ് ഇത് ജോഡിയാക്കിയത്.

Nissan Magnet (Photo - Nissan India)

അതേസമയം 99 ബിഎച്ച്പി പവറും 160 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.0 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് നിസാൻ മാഗ്നൈറ്റിലുള്ളത്. ഇത് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ സിവിടിയുമായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ട് എഞ്ചിനുകളുടെയും റൈഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്‌ലിങ് ബാലൻസ് സ്‌പോർടിനസിനെക്കാൾ സിറ്റി കംഫേർട്ട് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

മാഗ്നൈറ്റിൽ 336 ലിറ്റർ ബൂട്ട്-സ്‌പെയ്‌സാണ് ഉള്ളത്. അതേസമയം കൈഗറിന് 405 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്‌പേസ് ഉണ്ട്. ഇത് മാഗ്നൈറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്.

Renault Kiger (Photo - Renault India)

റെനോ കൈഗർ vs നിസാൻ മാഗ്നൈറ്റ്: വില
വിലയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, റെനോ കൈഗറിന്‍റെ പ്രാരംഭ വില 6.29 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അതേസമയം നിസാൻ മാഗ്നൈറ്റിന്‍റെ പ്രാരംഭ വില 6.14 ലക്ഷം രൂപയാണ്. എന്നാൽ മുൻനിര മോഡലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, കൈഗറിന് 11.29 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വില വരുന്നത്. അതേസമയം മാഗ്നൈറ്റിന്‍റെ ടോപ്‌ സ്‌പെക് വേരിയന്‍റുകൾക്ക് 11.76 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില.

