ഹൈദരാബാദ്: ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് റെനോ ഇന്ത്യ അവരുടെ കോംപാക്റ്റ് എസ്യുവിയായ റെനോ കൈഗറിന്റെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിന്റെ ടീസർ പുറത്തിറക്കിയത്. മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്റ്റൈലിഷായ ലുക്കിലാണ് ടീസർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിന് 6.29 ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില.
വേരിയന്റുകൾക്കനുസരിച്ച് വിലയിൽ ഇനിയും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. 11.29 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഉയർന്ന വേരിയന്റിന് വില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. റെനോ കൈഗർ RXE, RXL, RXT(O), RXZ എന്നിങ്ങനെ നാല് വേരിയന്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിൽ ഓതന്റിക്, എവല്യൂഷൻ, ടെക്നോ, ഇമോഷൻ എന്നീ നാല് വേരിയന്റുകളുണ്ട്.
റെനോ കൈഗർ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്: എക്സ്റ്റീരിയർ
കൈഗർ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പച്ച നിറത്തിലാണ് വരുന്നത്. സിൽവർ സറൗണ്ടുള്ള പുതിയ ഫ്രണ്ട്, റിയർ ബമ്പർ ഡിസൈൻ, സി-പില്ലറിലെ പുതിയ ഗ്രാഫിക്സ്, ടീസറിൽ നേരത്തെ കണ്ട സ്മോക്ക്ഡ്-ഔട്ട് റിവേഴ്സ് ലൈറ്റ് സെക്ഷൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ.
പുതിയ റെനോ ലോഗോ, പുതുക്കിയ ഹെഡ്ലൈറ്റ്, ഫോഗ് ലൈറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ, പുതിയ 16 ഇഞ്ച് ഡ്യുവൽ-ടോൺ അലോയ് വീലുകൾ, പുതിയ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഫിനിഷ് എന്നിവയും ലഭിക്കും. ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് വേരിയന്റിന്റെ റൂഫിലെ എ, ബി, സി-പില്ലറുകളിൽ ഡ്യുവൽ-ടോൺ ഫിനിഷ് ഒരു ഓപ്ഷനായി ലഭ്യമാകും. റൂഫ് റെയിലുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. ഇത് 50 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരം ഉയർത്താൻ കഴിയും.
റെനോ കൈഗർ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്: ഇന്റീരിയർ
റെനോ കൈഗർ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിന്റെ ഇന്റീരിയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ലേഔട്ട് നിലവിലെ മോഡലിന് സമാനമാണെന്ന് കാണാം. ഡാഷ്ബോർഡ് കറുപ്പും ഇളം തവിട്ടുനിറത്തിലും ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഇതിനുപുറമെ, പുതിയ കൈഗറിന്റെ എല്ലാ വേരിയന്റിലും ഇപ്പോൾ 6 എയർബാഗുകൾ, ഇഎസ്പി, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്റർ, ഹിൽ സ്റ്റാർട്ട് അസിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളും സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭിക്കും. റേഞ്ച്-ടോപ്പിങ് ട്രിമ്മുകളിൽ വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ഓട്ടോ ലൈറ്റ് ആൻഡ് വൈപ്പർ, വയർലെസ് ചാർജർ, 8 ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് ടച്ച്സ്ക്രീൻ എന്നീ ഫീച്ചറുകളും ഉണ്ട്.
റെനോ കൈഗർ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്: പവർട്രെയിൻ
മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, പുതിയ കൈഗർ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് കാണാം. കൈഗറിന്റെ അതേ രണ്ട് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ തന്നെയാണ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.
71 ബിഎച്ച്പി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.0 ലിറ്റർ, നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഒന്ന്. 5-സ്പീഡ് മാനുവൽ, 5-സ്പീഡ് എഎംടി ഗിയർബോക്സുമായാണ് ഇത് ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പരമാവധി 99 ബിഎച്ച്പി പവർ നൽകുന്ന 1.0 ലിറ്റർ, ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് രണ്ടാമത്തേത്. ഇത് 5 സ്പീഡ് മാനുവൽ, സിവിടി ഗിയർബോക്സുമായാണ് ജോടിയാക്കിയത്. കിഗർ എൻഎ എഎംടി വേരിയന്റിന്റെ വില റെനോ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
റെനോ കൈഗർ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്: വില
|വേരിയന്റ്
|1.0 നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ്-എംടി
|1.0 നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ്-എഎംടി
|1.0 ടർബോ പെട്രോൾ-എംടി
|1.0 ടർബോ പെട്രോൾ-സിവിടി
|ഓതന്റിക്
|6.29 ലക്ഷം
|ലഭ്യമല്ല
|ലഭ്യമല്ല
|ലഭ്യമല്ല
|എവല്യൂഷൻ
|7.09 ലക്ഷം
|ലഭ്യമല്ല
|ലഭ്യമല്ല
|ലഭ്യമല്ല
|ടെക്നോ
|8.19 ലക്ഷം
|ലഭ്യമല്ല
|ലഭ്യമല്ല
|9.99 ലക്ഷം
|ഇമോഷൻ
|9.14 ലക്ഷം
|ലഭ്യമല്ല
|9.99 ലക്ഷം
|11.26 ലക്ഷം
റെനോ കൈഗറിന്റെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിന്റെ പ്രാരംഭ വില 6.29 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇത് നിലവിലെ കോംപാക്റ്റ് എസ്യുവിയുടെ 14,000 രൂപ കൂടുതലാണ്. 6.15 ലക്ഷം രൂപയാണ് നിലവിലുള്ള മോഡലിന്റെ വില. നിലവിലുള്ള ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് വേരിയന്റായ RXZ CVT മോഡലിന് 11.23 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില. അതസമയം ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിന്റെ ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് വേരിയന്റായ ഇമോഷൻ സിവിടിക്ക് 6,000 രൂപ കൂടുതലാണ്. മിഡ്-സ്പെക്ക് ടെക്നോ സിവിടിക്കും ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് ഇമോഷൻ ടർബോ-മാനുവലിനും 9.99 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില.
Also Read: