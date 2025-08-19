ETV Bharat / automobile-and-gadgets

18W റിവേഴ്‌സ് ചാർജിങ് ഫീച്ചറുമായി റെഡ്‌മി 15: പ്രത്യേകതകൾ അറിയാം - REDMI 15 5G

50MP ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം, സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 6s ജെൻ 3 ചിപ്‌സെറ്റ്, 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് പിന്തുണയുള്ള 6.9 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ. പ്രത്യേകതകൾ അറിയാം.

Redmi 15 5G is now official in India (Image Credits: Xiaomi India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2025 at 4:09 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുമായി ഷവോമി. റെഡ്‌മി 15 5G എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. 2025 ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യം തെരഞ്ഞെടുത്ത വിപണികളിൽ പുറത്തിറക്കിയ റെഡ്‌മി 15 4Gയുടെ 5G-റെഡി വേരിയന്‍റാണ് പുതിയ ഫോൺ. പതിനയ്യായിരം രൂപയിൽ താഴെ മാത്രം വിലയിലാണ് ഈ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്.

ഇതിന്‍റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ് 7,000mAh സിലിക്കൺ-കാർബൺ ബാറ്ററിയാണ്. ഇത് സെഗ്‌മെന്‍റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാറ്ററി കൂടിയാണ്. 18W റിവേഴ്‌സ് ചാർജിങ് പിന്തുണയോടെയാണ് ഈ ബാറ്ററി വരുന്നത്. മറ്റൊരു സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണോ ആക്‌സസറികളോ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു താൽക്കാലിക പവർ ബാങ്കാക്കി മാറ്റാൻ ഇതിന് സാധിക്കും.

50MP ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം, സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 6s ജെൻ 3 ചിപ്‌സെറ്റ്, 144 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് പിന്തുണയുള്ള 6.9 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേ എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ. പുതിയ ഫോണിന്‍റെ വില, സവിശേഷതകൾ, ലഭ്യത ഉൾപ്പെടെ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

Redmi 15 5G arrives in three colour options (Image Credits: Xiaomi India)

റെഡ്‌മി 15 5G: വില, കളർ ഓപ്‌ഷൻ, ലഭ്യത
റെഡ്‌മി 15 5Gയുടെ 6 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 14,999 രൂപയും, 8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 15,999 രൂപയും, 8 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 16,999 രൂപയുമാണ് വില. 2025 ഓഗസ്റ്റ് 28 മുതലായിരിക്കും റെഡ്‌മി 15 5G വിൽപ്പനയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാവുക. മിഡ്‌നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്, ഫ്രോസ്റ്റഡ് വൈറ്റ്, സാൻഡി പർപ്പിൾ എന്നീ മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഫോൺ ലഭ്യമാവുക. ആമസോൺ, ഷവോമി ഇന്ത്യ വെബ്‌സൈറ്റ്, ഓഫ്‌ലൈൻ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവ വഴി വാങ്ങാനാവും.

റെഡ്‌മി 15 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
6.9 ഇഞ്ച് HD+ LCD ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് റെഡ്‌മി 15 5G ഫോണിലുള്ളത്. 144Hz അഡാപ്റ്റീവ് സിങ്ക് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് പിന്തുണയുള്ളതാണ് ഈ ഡിസ്‌പ്ലേ. എന്നിരുന്നാലും ഉയർന്ന റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ചില ആപ്പുകളിലും UI പരിതസ്ഥിതികളിലും മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. TÜV റൈൻലാൻഡ് ലോ ബ്ലൂ ലൈറ്റ്, ഫ്ലിക്കർ-ഫ്രീ, സർക്കാഡിയൻ ഫ്രണ്ട്‌ലി സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ഈ ഡിസ്‌പ്ലേയിൽ ലഭ്യമാണ്.

8GB വരെ റാമും 256GB വരെ ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമായി ജോടിയാക്കിയ ക്വാൽകോം സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 6s Gen 3 പ്രോസസറാണ് ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹൈപ്പർ OS 2.0 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് റെഡ്‌മി 15 പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൂടാതെ രണ്ട് വർഷത്തെ OS അപ്‌ഗ്രേഡുകളും നാല് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും ലഭിക്കും. സർക്കിൾ ടു സെർച്ച് പോലുള്ള ഫീച്ചറുകളും ജെമിനൈ എഐ ഫീച്ചറുകളും ഫോണിലുണ്ട്.

Redmi 15 5G features a 50MP dual AI camera setup (Image Credits: Xiaomi India)

റെഡ്‌മി 15 5Gയുടെ ക്യാമറയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഐ പിന്തുണയുള്ള 50MP പ്രൈമറി ക്യാമറയും 2MP സെക്കൻഡറി സെൻസറും LED ഫ്ലാഷുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. 8MP സെൽഫി ക്യാമറയാണുള്ളത്. എഐ എറേസ്. എഐ സ്‌കൈ, ക്ലാസിക് ഫിലിം ഫിൽട്ടറുകൾ എന്നിവയാണ് മറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ.

റെഡ്‌മി 15 5Gയിൽ 7,000mAh സിലിക്കൺ-കാർബൺ ബാറ്ററിയാണുള്ളത്. ഇത് സ്‌പോട്ടിഫൈ വഴി 55.6 മണിക്കൂർ വരെ മ്യൂസിക് സ്ട്രീമിങ്, 23.5 മണിക്കൂർ യൂട്യൂബ് പ്ലേബാക്ക്, 17.5 മണിക്കൂർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസ് ഉപയോഗം, 12.7 മണിക്കൂർ BGMI ഗെയിംപ്ലേ എന്നിവ നൽകുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. 18W റിവേഴ്‌സ് വയർഡ് ചാർജിങിന് പുറമേ, ബാറ്ററി 33W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുമുണ്ട്. ഫാസ്റ്റ് ചാർജറും ഫോണിനൊപ്പം ലഭ്യമാകും.

പൊടിയെയും വെള്ളത്തിനെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി ഇതിന് IP64 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈഡ് ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സെൻസർ, ഡോൾബി-സർട്ടിഫൈഡ് ഓഡിയോ, 200 ശതമാനം വരെ സൂപ്പർ വോളിയത്തിനുള്ള പിന്തുണ എന്നിവയാണ് ഇതിന്‍റെ മറ്റ് ഹൈലൈറ്റുകൾ.

