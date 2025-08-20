ഹൈദരാബാദ്: റിയൽമിയുടെ പി4 സീരിസിൽ രണ്ട് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കി. അടിസ്ഥാന മോഡലായ റിയൽമി P4 5G, റിയൽമി P4 പ്രോ 5G എന്നിവയാണ് ഈ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. എഐ പിന്തുണയുള്ള 50 എംപി മെയിൻ ക്യാമറയും 80W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 7,000mAh ബാറ്ററിയും ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ബേസിക് മോഡലിന് മീഡിയാടെക് ഡയമെൻസിറ്റി 7400 SoC ചിപ്സെറ്റ് ആണ് കരുത്ത് പകരുന്നത്. അതേസമയം പ്രോ വേരിയന്റിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 Gen 4 ചിപ്സെറ്റ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എഐ പിന്തുണയുള്ള ഹൈപ്പർ വിഷൻ ചിപ്സെറ്റുകളും ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റിലുണ്ട്. മെച്ചപ്പെട്ട ഡിസ്പ്ലേ പെർഫോമൻസ് നൽകാൻ ഇതിന് കഴിയുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.
റിയൽമി പി4 സീരിസ്: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
റിയൽമി പി4 5ജി: വില, ഓഫർ
റിയൽമി പി4 5ജിയുടെ 6 ജിബി + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുള്ള വേരിയന്റിന്റെ വില 18,499 രൂപയാണ്. അതേസമയം 8GB + 128GB സ്റ്റോറേജുള്ള വേരിയന്റിന്റെ വില 19,499 രൂപയും, 8GB + 256GB സ്റ്റോറേജുള്ള വേരിയന്റിന്റെ വില 21,499 രൂപയുമാണ്. റിയൽമി പി4 5ജി വാങ്ങുന്നവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത ബാങ്ക് കാർഡുകളിൽ 2,500 രൂപയുടെ ബാങ്ക് ഓഫറും 1,000 രൂപയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിസ്കൗണ്ടും ലഭിക്കും.
ഓഗസ്റ്റ് 25ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതലാണ് റിയൽമി പി4 5ജി വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക. എങ്കിലും ഓഗസ്റ്റ് 20ന് വൈകുന്നേരം 6 മുതൽ രാത്രി 10 വരെ ഏർലി ബേഡ് സെയിലിൽ ഈ ഫോൺ വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാവും.
റിയൽമി പി4 പ്രോ 5ജി: വില, ഓഫർ
അതേസമയം റിയൽമി പി4 പ്രോ 5ജിയുടെ 8 ജിബി + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുള്ള വേരിയന്റിന്റെ വില 24,999 രൂപയാണ്. 8 ജിബി + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുള്ള വേരിയന്റിന്റെ വില 26,999 രൂപയും, 12 ജിബി + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുള്ള വേരിയന്റിന്റെ വില 28,999 രൂപയുമാണ്. ബിർച്ച് വുഡ്, ഡാർക്ക് ഓക്ക് വുഡ്, മിഡ്നൈറ്റ് ഐവി എന്നീ നിറങ്ങളിലാണ് ഇവ ലഭ്യമാവുക. റിയൽമി പി4 പ്രോ 5ജി വാങ്ങുന്നവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത ബാങ്ക് കാർഡുകൾക്ക് 3,000 രൂപ കിഴിവ്, 2,000 രൂപ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ, മൂന്ന് മാസത്തെ നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ ഓപ്ഷൻ എന്നിവ ലഭിക്കും.
റിയൽമി പി4 പ്രോ 5ജി:ലഭ്യത
ഓഗസ്റ്റ് 27 ന് ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതലാണ് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക.
റിയൽമി പി4 5ജി സീരീസ് ഫോണുകൾ റിയൽമി പി4 5ജി സീരീസ് മോഡലുകൾ റിയൽമി ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റ്, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, തെരഞ്ഞെടുത്ത ഓഫ്ലൈൻ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവ വഴി വാങ്ങാനാവും. ഇനി സീരിസിലെ രണ്ട് മോഡലുകളുടെയും സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ പരിശോധിക്കാം.
റിയൽമി പി4 പ്രോ 5ജി: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
റിയൽമി പി4 പ്രോ 5ജിയിൽ 1,080×2,800 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനുള്ള 6.8 ഇഞ്ച് ഫുൾ-എച്ച്ഡി+ AMOLED 4ഡി കർവ്+ സ്ക്രീനാണ് ഉള്ളത്. 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 6,500 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ലെവലും 4,320Hz ഹൈ-ഫ്രീക്വൻസി PWM ഡിമ്മിങ് റേറ്റ്, കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നിവയാണ് ഡിസ്പ്ലേയിലെ മറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 ജെൻ 4 SoC ചിപ്സെറ്റ് ആണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 12GB വരെ LPDDR4X റാമും 256GB വരെ UFS 3.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഇതിനുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിയൽമി യുഐ 6 ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫോഷ പുറത്തിറക്കിയത്.
കൂടാതെ ഇതിൽ എഐ പിന്തുണയുള്ള ഹൈപ്പർ വിഷൻ ചിപ്സെറ്റും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗെയിംപ്ലേ, വ്യക്തത, ഫ്രെയിം റേറ്റ്, ലൈറ്റിങ് എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഒരേസമയം 144fpsൽ 1.5K റെസല്യൂഷനിൽ BGMI കളിക്കാനാവുമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
തെർമൽ മാനേജ്മെന്റിനായി 7,000 ചതുരശ്ര മില്ലീമീറ്റർ എയർഫ്ലോ VC കൂളിങ് സിസ്റ്റം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഐ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്, എഐ സ്നാപ്പ് മോഡ്, എഐ പാർട്ടി മോഡ്, എഐ ടെക്സ്റ്റ് സ്കാനർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി എഐ സവിശേഷതകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ ഫോൺ.
റിയൽമി പി4 പ്രോ 5ജിയിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (OIS) ഉള്ള 50 എംപി സോണി IMX896 പ്രൈമറി സെൻസറും, 8 എംപി അൾട്രാവൈഡ് ഷൂട്ടറും ഉണ്ട്. 50 എംപി OV50D സെൻസറാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മുൻവശത്തും പിൻവശത്തുമുള്ള ക്യാമറകൾ 60fpsൽ 4K വീഡിയോ റെക്കോർഡിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ്.
റിയൽമി പി4 പ്രോ 5ജിയിൽ 7000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയും 80W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും 10W റിവേഴ്സ് ചാർജിങും ഉണ്ട്. കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകളിൽ 5G, 4G, വൈ-ഫൈ 6, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, ജിപിഎസ്, യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഫോണിന് IP65, IP66 റേറ്റിങ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷയ്ക്കായി, ഇൻ-ഡിസ്പ്ലേ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസർ ഉണ്ട്. 7.68mm കനവും 187 ഗ്രാം ഭാരവുമാണുള്ളത്.
റിയൽമി പി4 5ജി: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
റിയൽമി പി4 5ജിയിൽ 6.77 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 4,500 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും നൽകും. കമ്പനിയുടെ ഹൈപ്പർ വിഷൻ ചിപ്പിനൊപ്പം മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400 ചിപ്സെറ്റും ഇതിൽ ഉണ്ട്. 8 ജിബി വരെ റാം, 256 ജിബി വരെ ഇൻബിൽറ്റ് സ്റ്റോറേജും ഉള്ളതാണ് ചിപ്സെറ്റ്.
ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിയൽമി യുഐ 6ൽ ആണ് പി4 5ജി പ്രവർത്തിക്കുക. പ്രോ വേരിയന്റിന്റെ അതേ വിസി കൂളിങ് യൂണിറ്റും ഫോണിലുണ്ട്. ക്യാമറയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, 50 എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറയും 8 എംപി അൾട്രാവൈഡ് ഷൂട്ടറും 16 എംപി സെൽഫി ക്യാമറയും ആണുള്ളത്. എഐ എഡിറ്റ് ജെനി, എഐ ട്രാവൽ സ്നാപ്പ് തുടങ്ങിയ എഐ പിന്തുണയുള്ള സവിശേഷതകളും ഇതിലുണ്ട്. 7.58mm സ്ലിം പ്രൊഫൈലുള്ള P4 5Gയിൽ പ്രോ മോഡലിന്റെ അതേ ബാറ്ററി, ചാർജിങ്, ബിൽഡ്, കണക്റ്റിവിറ്റി ഫീച്ചറുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
