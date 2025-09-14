ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണ, 6,000mAh ബാറ്ററി: റിയൽമിയുടെ പുതിയ ഫോൺ വിപണിയിൽ: വില 10,499 രൂപ
6.67 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ, 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, 6000mAh ബാറ്ററി, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 SoC ചിപ്സെറ്റ് എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ. കൂടുതലറിയാം.
Published : September 14, 2025 at 12:47 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളുടെ 5 ജി ലൈനപ്പ് വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് റിയൽമി. പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണായ പി3 ലൈറ്റ് 5ജിയുമായാണ് കമ്പനി ഇത്തവണ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ ബജറ്റിൽ തന്നെ മികച്ച ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ലഭിക്കുന്ന ഫോൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കാണ് പുതിയ 5ജി ഫോൺ.
6.67 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ, ഉയർന്ന ബാറ്ററി ശേഷി, മീഡിയടെക് പ്രോസസർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകളുമായാണ് പുതിയ ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ 120Hz റിഫ്ഷ് റേറ്റ്, IP64 റേറ്റിങ്, മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്നിവയാണ് മറ്റ് സവിശേഷതകൾ. പുതിയ 5ജി ഫോണിന്റെ വിലയും സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും പരിശോധിക്കാം.
റിയൽമി പി3 ലൈറ്റ് 5ജി: വില, ഓഫർ
റിയൽമി പി3 ലൈറ്റിന്റെ 4 ജിബി + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 10,499 രൂപയും, 6 ജിബി + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 11,499 രൂപയുമാണ് വില. സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, റിയൽമി.കോം, ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവയിൽ പ്രീ-ഓർഡറുകൾ ആരംഭിക്കും. ലോഞ്ച് ഓഫറായി 1,000 രൂപ ബാങ്ക് ഓഫറും ലഭ്യമാകും. പർപ്പിൾ ബ്ലോസം, മിഡ്നൈറ്റ് ലില്ലി, ലില്ലി വൈറ്റ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഫോൺ ലഭ്യമാണ്
ഡിസ്പ്ലേ:
റിയൽമി പി3 ലൈറ്റ് 5ജിയിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.67 ഇഞ്ച് HD+ IPS LCD ഡിസ്പ്ലേയുണ്ട്. ഇത് സുഗമമായ സ്ക്രോളിങും ടച്ച് ഫങ്ഷനും നൽകുന്നു. ഭാരം കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഈ ഫോൺ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 7.94 മില്ലീമീറ്റർ സ്ലിം പ്രൊഫൈലിനൊപ്പം മികച്ച ഈട് നൽകുന്നതാണ് ഈ ഫോൺ. വെള്ളത്തെയും പൊടിയെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ IP64 റേറ്റിങും ഇതിലുണ്ട്. മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് MIL-STD 810H സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഇതിന് ലഭിക്കും.
പെർഫോമൻസ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ:
റിയൽമി P3 ലൈറ്റ് 5G കരുത്തേകുന്നത് ഒക്ട കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 SoC ചിപ്സെറ്റാണ്. 6GB വരെ റാമും 12GB ഡൈനാമിക് റാം എക്സ്പാൻഷനും ഇതിലുണ്ടാകും. ഇത് സുഗമമായ മൾട്ടിടാസ്കിങ്, ഗെയിമിങ്, ആപ്പ് ഉപയോഗം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നു. ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിയൽമി UI 6.0 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. നിരവധി കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഓപ്ഷനുകളുള്ള ഇന്റർഫേസും ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
128GB സ്റ്റോറേജിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. മൈക്രോ എസ്ഡി കാർഡ് വഴി 2TB വരെ സ്റ്റോറേജ് വികസിപ്പിക്കാനാകും. സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസറും ഇമ്മേഴ്സീവ് ഓഡിയോയ്ക്കായി അൾട്രാ-ലീനിയർ ബോട്ടം സ്പീക്കറും ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ക്യാമറ:
f/1.8 അപ്പേർച്ചറുള്ള 32MP പിൻ ക്യാമറയും GALAXYCORE GC32E2 സെൻസറും ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫി മികച്ചതാക്കാൻ ഫോണിന് കഴിയും. അതേസമയം 8MPയുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ബാറ്ററി:
45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്.
കണക്റ്റിവിറ്റി:
5G SA/NSA നെറ്റ്വർക്കുകൾ, ഡ്യുവൽ 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.3, GPS, യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നീ കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകളെയും റിയൽമി പി3 ലൈറ്റ് 5ജി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
