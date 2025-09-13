ETV Bharat / automobile-and-gadgets
6,000mAh ബാറ്ററിയുമായി റിയൽമിയുടെ പുതിയ ഫോൺ: ഇന്ന് പുറത്തിറക്കും; പ്രത്യേകതകൾ
45 വാട്ട് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററിയുമായി വരുന്ന സെഗ്മെന്റിലെ ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഫോണായിരിക്കും റിയൽമി പി3 ലൈറ്റ് 5ജി എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്.
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനൊരുങ്ങി റിയൽമിയുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണായ പി3 ലൈറ്റ് 5ജി. ലോഞ്ചിന് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി. ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 13) രാത്രി 7.30ന് ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് കമ്പനി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 45 വാട്ട് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററിയുമായി വരുന്ന സെഗ്മെന്റിലെ ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഫോണായിരിക്കും പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നതെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്.
6.67 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 SoC, 6GB വരെ റാം, 128GB ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകളുമായാണ് പുതിയ ഫോണെത്തുക. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയായിരിക്കും റിയൽമി പി3 ലൈറ്റ് 5ജി വിൽക്കുക. ലോഞ്ചിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റുകൾ, കളർ ഓപ്ഷനുകൾ, വില ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പുതിയ 5ജി ഫോണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഫീച്ചറുകളും വിലയും പരിശോധിക്കാം.
റിയൽമി പി3 ലൈറ്റ് 5ജി: വില
ലില്ലി വൈറ്റ്, മിഡ്നൈറ്റ് ലില്ലി, പർപ്പിൾ ബ്ലോസം എന്നീ നിറങ്ങളിലായിരിക്കും ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവുക. റിയൽമി പി3 ലൈറ്റ് 5ജി 4ജിബി+128 ജിബി, 6ജിബി+128 ജിബി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനിലാണ് ലഭ്യമാവുക. 4ജിബി+128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷന് 12,999 രൂപയും 6ജിബി+128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷന് 13,999 രൂപയുമാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ വില കാണിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ബാങ്ക് കാർഡുകൾക്കും മറ്റുമായി മികച്ച ഓഫറുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും.
റിയൽമി പി3 ലൈറ്റ് 5ജി: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ലിസ്റ്റിങ് അനുസരിച്ച്, 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും, 1,604×720 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനും, 246ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റിയുമുള്ള 6.67 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒക്ട കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുക. ഇത് 2.4GHz പീക്ക് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് നൽകുന്നു. ARM G57 MC2 GPU, 6GB വരെ റാം, 128GB ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് റിയൽമി പി3 ലൈറ്റിലെ ചിപ്സെറ്റ്.
ആൻഡ്രോയ്ഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന റിയൽമി പി3 ലൈറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുക. ഹൈബ്രിഡ് സിം കാർഡ് സ്ലോട്ടുമായി ആണ് ഈ ഫോൺ വരുക. ഇത് 2TB വരെയുള്ള മൈക്രോഎസ്ഡി കാർഡിനെയും പിന്തുണയ്ക്കും.
ഒപ്റ്റിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, റിയൽമി P3 ലൈറ്റിൽ ഡ്യുവൽ-റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവും ഫുൾ-എച്ച്ഡി വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് പിന്തുണയുള്ള 32 എംപി പ്രൈമറി ഷൂട്ടറും ഹെഡ്ലൈനും ഉണ്ടായിരിക്കും. 8 എംപിയുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക.
സുരക്ഷയ്ക്കായി ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസറും ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം. 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിലുള്ളത്. 5G, ഡ്യുവൽ-ബാൻഡ് വൈ-ഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത്, GPS എന്നിവയാണ് പ്രധാന കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ. ഓൺബോർഡ് സെൻസറുകളുടെ പട്ടികയിൽ പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ, ലൈറ്റ് സെൻസർ, ജിയോമാഗ്നറ്റിക് സെൻസർ, ആക്സിലറേഷൻ സെൻസർ, ഒരു G-സെൻസർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടും. ഏകദേശം 197 ഗ്രാം ഭാരവുണ്ടാകും വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്.
