ETV Bharat / automobile-and-gadgets

7,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയുമായി റിയൽമി ജിടി 7: ഏപ്രിലിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സൂചന - REALME GT 7 EXPECTED SPECIFICATIONS

Realme GT 7 could launch in April key specifications leaked know about chipset battery and more ( Image credit: Realme )