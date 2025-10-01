ETV Bharat / automobile-and-gadgets
7,000mAh ബാറ്ററിയുള്ള റിയൽമിയുടെ പുതിയ 5ജി ഫോൺ: വില 16,999 രൂപ; പ്രത്യേകതകൾ അറിയാം
16,999 രൂപ പ്രാരംഭവിലയിൽ റിയൽമി 15x 5G ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ. വിലയും ഫീച്ചറുകളും ചുവടെ നൽകുന്നു. മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും.
Published : October 1, 2025 at 3:44 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: 7,000mAh ബാറ്ററിയുള്ള പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി റിയൽമി. പുതിയ ഫോണിന് കമ്പനി റിയൽമി 15x 5G എന്നാണ് പേരിട്ടത്. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി ചിപ്സെറ്റുമായി പുറത്തിറക്കിയ ഫോൺ മൂന്ന് നിറങ്ങളിലും മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലുമാണ് വരുന്നത്. കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും മറ്റ് ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴിയുമാണ് ഇത് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക. വിലയും ഫീച്ചറുകളും പരിശോധിക്കാം.
റിയൽമി 15x 5G: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
റിയൽമി 15x 5Gയുടെ 6 ജിബി+128 ജിബി സ്റ്റോറേജുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന് 16,999 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം 8 ജിബി+128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷന് 17,999 രൂപയും 8 ജിബി+256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷന് 19,999 രൂപയുമാണ് വില. കമ്പനി ഫോൺ വാങ്ങുന്നവർക്ക് യുപിഐ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡുകളിൽ 1,000 രൂപ കിഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തെ പലിശരഹിത ഇഎംഐ ഉപയോഗിച്ച് 3,000 രൂപ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസ് ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റിയൽമി 15x 5G നിലവിൽ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെയും ആണ് ലഭ്യമാവുക. അക്വാ ബ്ലൂ, മറൈൻ ബ്ലൂ, മറൂൺ റെഡ് നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാണ്.
|സ്റ്റോറേജ്
|വില
|6 ജിബി+128 ജിബി
|16,999 രൂപ
|8 ജിബി+128 ജിബി
|17,999 രൂപ
|8 ജിബി+256 ജിബി
|19,999 രൂപ
റിയൽമി 15x 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ, സവിശേഷതകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിയൽമി UI 6.0 ഉപയോക്തൃ ഇന്റർഫേസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ സിം പിന്തുണയുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട്ഫോണാണ് റിയൽമി 15x 5G. 1,570x720 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനോടുകൂടിയ HD+ 6.8 ഇഞ്ച് സൺലൈറ്റ് ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 180Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ്, 256ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി, 1200 നിറ്റ്സിന്റെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ്. ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മോഡ്, സ്ലീപ്പ് മോഡ്, സ്ക്രീൻ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സ്വിച്ചിങ്, സ്ക്രീൻ കളർ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നിവയാണ് സ്ക്രീനിന്റെ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ.
6nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച ഒക്ട-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റാണ് റിയൽമി 15 എക്സിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇത് 2.4GHz പീക്ക് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ARM Mali-G57 MC2 GPU, 8GB വരെ റാമും 256GB വരെ ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും, മൈക്രോ എസ്ഡി വഴി 2TB വരെ സ്റ്റോറേജ് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യം എന്നിവയാണ് മറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ.
ക്യാമറാ സവിശേഷതകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, റിയൽമി 15x 5G ഡ്യുവൽ-റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണത്തോടെയാണ് വരുന്നത്. അതിൽ f/1.8 അപ്പേർച്ചറും 5P ലെൻസും ഉള്ള 50 എംപി സോണി IMX852 AI ഷൂട്ടർ ഉൾപ്പെടുന്നു. 50 എംപിയുടെ ഓമ്നിവിഷൻ OV50D40 സെൽഫി ക്യാമറയാണ് നൽകിയത്. ഡ്യുവൽ-വ്യൂ വീഡിയോ, സ്ലോ-മോഷൻ, ടൈം-ലാപ്സ്, അണ്ടർവാട്ടർ മോഡ്, സിനിമാറ്റിക് ഷൂട്ടിങ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം 1080p, 720p വീഡിയോ റെക്കോർഡിങും ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ബാറ്ററിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ബൂസ്റ്റ് ചാർജിങ് മോഡോഡു കൂടിയുള്ള 60 വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് റിയൽമിയുടെ പുതിയ ഫോണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ 6.5 വാട്ട് റിവേഴ്സ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കും.
മറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ:
- മിലിറ്ററി ഗ്രേഡ് ഷോക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ്
- 400 ശതമാനം അൾട്രോ വോളിയം
- സ്മാർട്ട് ടച്ച്
- ഡ്യുവൽ വ്യൂ വിഡിയോ മോഡ്
- എഐ കോൾ നോയിസ് റിഡക്ഷൻ 2.0
400 ശതമാനം അൾട്രാ വോളിയം ഓഡിയോ, എഐ കോൾ നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ 2.0, എഐ ഔട്ട്ഡോർ മോഡ് എന്നിവയും റിയൽമി 15x 5G പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 8.28 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണമുള്ള റിയൽമി 15x 5G ഫോണിന് ഏകദേശം 212g ഭാരമുണ്ട്. വെള്ളം, പൊടി എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി ഫോണിന് IP69 പ്രോ റേറ്റിങാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Also Read:
- അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചാർജിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ പ്ലേടൈം, ഒറ്റ ഫുൾ ചാർജിൽ 100 മണിക്കൂർ പ്ലേബാക്ക്: പുതിയ വയർലെസ് ഹെഡ്ഫോണുമായി സിഎംഎഫ്
- നിറം മാറുന്ന ഓപ്പോ റെനോ 14 5ജി; ദീപാവലി പതിപ്പ് ഇന്ത്യന് വിപണിയിലേക്ക്, വിലയും ഓഫറും അറിയാം
- ഐഫോണ് ഇനി രണ്ടായി മടക്കാം; ഫോൾഡബിൾ വിപ്ലവത്തിനൊരുങ്ങി ആപ്പിൾ; അറിയാം വിലയും പ്രത്യേകതയും
- 55,100 രൂപ മുതൽ! ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭ്യമായ മികച്ച അഞ്ച് ബൈക്കുകളും വിലയും