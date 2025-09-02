ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി പ്രമുഖ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമാതാവായ റിയൽമി. റിയൽമി 15ടി എന്ന പേരിലാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുത്തൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. 20,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഫോണിന്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ് അതിന്റെ 7000mAh ബാറ്ററി തന്നെയാണ്.
ആകർഷകമായ ഡിസൈനിലുള്ള ഫോൺ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് റിയൽമിയുടെ പുതിയ ഫോൺ ഒരു മികച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പാവും. നാനോ-സ്കെയിൽ മൈക്രോക്രിസ്റ്റലിൻ ലിത്തോഗ്രാഫിയുള്ള ടെക്സ്ചർ ചെയ്ത മാറ്റ് 4R ഫിനിഷിലുള്ള ഡിസൈനാണ് റിയൽമി 15T ഫോണിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഫോണിനെ കൂടുതൽ സ്റ്റൈലിഷും ആകർഷകവുമാക്കുന്നു. ഫ്ലോയിങ് സിൽവർ, സിൽക്ക് ബ്ലൂ, സ്യൂട്ട് ടൈറ്റാനിയം എന്നീ മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ഫോൺ ലഭ്യമാകും.
റിയൽമി 15T 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
നിരവധി ഫീച്ചറുകളുമായാണ് റിയൽമി 15T എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 4000 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 2160Hz PWM ഡിമ്മിങ്, 10-ബിറ്റ് കളർ ഡെപ്ത്, 93 ശതമാനം സ്ക്രീൻ-ടു-ബോഡി അനുപാതം എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ഡിസ്പ്ലേ. 6.57 ഇഞ്ച് 4R കംഫർട്ട്+ AMOLED സ്ക്രീനിലാണ് ഇതിലെ ഡിസ്പ്ലേ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6400 മാക്സ് 5G പ്രോസസറാണ് റിയൽമി 15Tക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിയൽമി UI 6.0 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക. മൂന്ന് വർഷത്തെ ഒഎസ് അപ്ഡേറ്റുകളും നാല് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും ഈ ഫോണിൽ കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
എഐ എഡിറ്റ് ജെനി, എഐ സ്നാപ്പ് മോഡ്, എഐ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഐ ഫീച്ചറുകളുടെ ചാകര തന്നെ ഇതിലുണ്ട്. 50 എംപിയുടെ രണ്ട് ക്യാമറകളടങ്ങുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവുമായാണ് ഫോണെത്തുക. 50 എംപി പ്രൈമറി സെൻസർ, 50 എംപി സെൽഫി ക്യാമറ, 4K വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്, റിയർ ക്യാമറകൾ എന്നിവയടങ്ങുന്നതാണ് ക്യാമറ സജ്ജീകരണം.
7000mAh ബാറ്ററിയുമായി വന്ന ഫോണിന് 7.79 വണ്ണവും 181 ഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്. വെള്ളത്തെയും പൊടിയെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി IP66 + IP68 + IP69 റേറ്റഡ് ബിൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും 10W റിവേഴ്സ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ഇതിലെ 7000mAh ടൈറ്റാൻ ബാറ്ററി. 13 മണിക്കൂർ വരെ ഗെയിമിങ്, 25.3 മണിക്കൂർ വരെ യൂട്യൂബ് പ്ലേബാക്ക്, സ്പോട്ടിഫൈ വഴി 128.4 മണിക്കൂർ വരെ മ്യൂസിക് സ്ട്രീമിങ് എന്നിവ നൽകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് റിയൽമി 15T.
റിയൽമി 15T 5G: വില, ലഭ്യത
8GB+128GB, 8GB+256GB, 12GB+256GB എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയന്റുകളായാണ് റിയൽമിയുടെ പുത്തൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വന്നിരിക്കുന്നത്. 8GB+128GB വേരിയന്റിന് 20,999 രൂപയും, 8GB+256GB വേരിയന്റിന് 22,999 രൂപയും, 12GB+256GB വേരിയന്റിന് 24,999 രൂപയുമാണ് വില. റിയൽമി 15T 5G ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട്, റിയൽമി ഇന്ത്യ ഇ-സ്റ്റോർ, തെരഞ്ഞെടുത്ത ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവയിലൂടെയാണ് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക.
സെപ്റ്റംബർ 6നാണ് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക. സെപ്റ്റംബർ 6ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 8ന് രാത്രി 11.59 വരെയായിരിക്കും ആദ്യ വിൽപ്പന. സെപ്റ്റംബർ 2ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:00 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 5ന് രാത്രി 11:59 വരെ പ്രീ-ബുക്കിങ് ചെയ്യാനും റിയൽമി അവസരമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രീ-ബുക്കിങ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് റിയൽമി ബഡ്സ് T01 സൗജന്യമായി ലഭിക്കും.
ലോഞ്ച് ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി, 2000 രൂപ ബാങ്ക് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഫോൺ വാങ്ങാനാവും. ഇതിന് ശേഷം അടിസ്ഥാന 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡൽ 18,999 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാനാവും. അതേസമയം 8 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡൽ 20,999 രൂപയ്ക്കും 12 ജിബി റാം പതിപ്പ് 22,999 രൂപയ്ക്കും ലഭിക്കും.
|റാം
|സ്റ്റോറേജ്
|യഥാർത്ഥ വില (INR)
|ഓഫർ വില
|8GB
|128GB
|Rs 20,999
|Rs 18,999
|8GB
|256GB
|Rs 22,999
|Rs 20,999
|12GB
|256GB
|Rs 24,999
|Rs 22,999
