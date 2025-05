ETV Bharat / automobile-and-gadgets

10,000 എംഎഎച്ചിന്‍റെ ഭീമൻ ബാറ്ററിയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഫോണുമായി റിയൽമി - REALME 10000MAH PHONE

The 10,000mAh smartphone will join the Realme GT 7 series ( Realme )