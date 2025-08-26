ഹൈദരാബാദ്: പെട്രോളിനും ഡീസലിനും തീ പിടിച്ച വിലയായപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിപണി വളരാൻ തുടങ്ങിയത്. ചെലവ് കുറവായതിനാൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാരേറെയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിപണിയിലേക്ക് പ്രമുഖ കാർ നിർമാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് കാറായ ഇ-വിറ്റാര എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി ആയ ഇ-വിറ്റാരയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. ഗുജറാത്തിലെ ഹൻസൽപൂർ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നു ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചടങ്ങ് നടന്നത്. 2025 ജനുവരിയിൽ നടന്ന ഭാരത് മൊബിലിറ്റി ഗ്ലോബൽ എക്സ്പോയിൽ ഇ-വിറ്റാര പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.
പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഇ-വിറ്റാര യൂറോപ്പ്, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ വികസിത വിപണികൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യും. സുസുക്കിയുടെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കായുള്ള ആഗോള നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമായി ഇന്ത്യ പ്രവർത്തിക്കും. ഇത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ നേട്ടമായിരിക്കും.
"ഈ ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ (BEV) ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണെന്നും നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുമെന്നും" നരേന്ദ്ര മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഇ-വിറ്റാര ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തതോടൊപ്പം ഗുജറാത്തിലെ ടിഡിഎസ് ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററി പ്ലാന്റിൽ ഹൈബ്രിഡ് ബാറ്ററി ഇലക്ട്രോഡുകളുടെ പ്രാദേശിക ഉത്പാദനവും പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഇ-വിറ്റാര മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. രാജ്യത്ത് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മോഡലുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് കാർ. ഈ വർഷം തന്നെ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി പുറത്തിറക്കിയേക്കാം. ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക്, മഹീന്ദ്ര ബിഇ 6, എംജി ZS EV തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ എതിരാളികളോട് മത്സരിക്കാൻ ഇ-വിറ്റാരയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ലോഞ്ചിന് മുൻപ് തന്നെ ഡിസൈൻ, പ്രധാന സവിശേഷതകൾ, സുരക്ഷ ഫീച്ചറുകൾ, കളർ ഓപ്ഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെ കാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിരവധി തവണകളിലായി കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇവ എന്തൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മാരുതി സുസുക്കി ഇ-വിറ്റാര: ഡിസൈൻ
ഹെഡ്ലൈറ്റുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ത്രീ-പോയിന്റ് മാട്രിക്സ് എൽഇഡി ഡേടൈം റണ്ണിങ് ലൈറ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഡിസൈൻ. കൂടാതെ, ഹെഡ്ലൈറ്റിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നൽകിയ പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ആക്സന്റുകളും ആകർഷകമാണ്. പിൻ വിൻഡ്ഷീൽഡിൽ നെക്സയുടെ ബ്രാൻഡിങ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പിൻ വിൻഡ്ഷീൽഡിൽ ബ്രാൻഡ് നെക്സ ബ്രാൻഡിംഗ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 18 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ, ഉറപ്പുള്ള സി പില്ലറുകൾ, എൽഇഡി ടെയിൽലൈറ്റുകൾക്ക് പുതിയ ഡിസൈൻ എന്നിവയാണ് ഇ-വിറ്റാരയുടെ പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ.
ഇ-വിറ്റാരയുടെ ഇന്റീരിയർ ബ്രൗൺ, ബ്ലാക്ക് ഡ്യുവൽ-ടോൺ നിറങ്ങളിലാണ് ലഭ്യമാവുക. രണ്ട്-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിങ് വീൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ. 10.1 ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് ഡിസ്പ്ലേയും 10.25 ഇഞ്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനലും ഉണ്ടാകും ഇ വിറ്റാരയിൽ. കൂടാതെ, ബ്രാൻഡ് ലെതറെറ്റ് സീറ്റിങും ഫിക്സഡ് ഗ്ലാസ് റൂഫും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മാരുതി സുസുക്കി ഇ-വിറ്റാര: ഫീച്ചറുകൾ
സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, മാരുതി സുസുക്കി ഇ വിറ്റാരയിൽ വെന്റിലേറ്റഡ് മുൻ സീറ്റുകൾ, 10 തരത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, സ്ലൈഡിങും റീക്ലൈനിങും ഉള്ള പിൻ സീറ്റുകൾ, 7 എയർബാഗുകൾ, ലെവൽ-2 ADAS, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, വയർലെസ് ചാർജിങ് പാഡ്, കീലെസ് എൻട്രി, റൈഡ്-ബൈ-വയർ സിസ്റ്റം, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ് എന്നിവ ഉണ്ട്.
മാരുതി സുസുക്കി ഇ-വിറ്റാര: ബാറ്ററി, പവർ, റേഞ്ച്
49 കിലോവാട്ട്, 61 കിലോവാട്ട് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ബാറ്ററി ഓപ്ഷനുകളിൽ മാരുതി സുസുക്കി ഇ വിറ്റാര ലഭ്യമാവും. 49 കിലോവാട്ടിന്റെ ബാറ്ററി 346 കിലോമീറ്റർ WLTP റേഞ്ച് നൽകും. 61 കിലോവാട്ടിന്റെ ബാറ്ററി അതിന്റെ സിംഗിൾ-മോട്ടോർ പതിപ്പിൽ 428 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതേസമയം 61 കിലോവാട്ടിന്റെ ഡ്യുവൽ-മോട്ടോർ വേരിയന്റ് 412 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് നൽകും.
49 kWh സിംഗിൾ-മോട്ടോർ 142 ബിഎച്ച്പി പവറും 192.5 Nm പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. 61 kWh സിംഗിൾ-മോട്ടോർ 172 ബിഎച്ച്പി പവറും 192.5 Nm പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. ഡ്യുവൽ മോട്ടോറുകൾ ഉള്ള ഓൾ-വീൽ-ഡ്രൈവ് വേരിയന്റ് 178 ബിഎച്ച്പി പവറും 300 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും.
