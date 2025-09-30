ETV Bharat / automobile-and-gadgets
വാഹന ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് 2,000 കോടി സബ്സിഡി പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ: മുൻഗണന ആർക്ക്? വിശദാംശങ്ങൾ
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സബ്സിഡി പദ്ധതി പ്രകാരം അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ചെലവുകളുടെ 80 ശതമാനവും ചാർജിങ് ഉപകരണ ചെലവിന്റെ 70 ശതമാനവുമായിരിക്കും കേന്ദ്രം വഹിക്കുക.
Published : September 30, 2025 at 5:18 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പിഎം ഇ ഡ്രൈവ് പദ്ധതി പ്രകാരം രാജ്യത്തുടനീളം ഇലക്ട്രിക് വാഹന ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് 2000 കോടി സബ്സിഡി പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഘന വ്യവസായ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ചു. മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ, ആശുപത്രികൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇവി ചാർജിങ് ഉപകരണങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കുമായി 100 ശതമാനം സബ്സിഡിക്ക് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ചെലവുകളുടെ 80 ശതമാനവും ചാർജിങ് ഉപകരണ ചെലവിന്റെ 70 ശതമാനവും കേന്ദ്രം വഹിക്കും. സംസ്ഥാന ഗതാഗത സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ബസ് സ്റ്റേഷനുകൾ, മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ, മുനിസിപ്പൽ പാർക്കിങ് സ്ഥലങ്ങൾ, പൊതുമേഖലാ തുറമുഖങ്ങൾ, ദേശീയ/ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയന്ത്രിത ടോൾ പ്ലാസകൾ, ഹൈവേകളിലും എക്സ്പ്രസ് വേകളിലും ഉള്ള വഴിയോര സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സബ്സിഡി അനുവദിക്കുക.
സബ്സിഡി വിശദാംശങ്ങൾ
വിമാനത്താവളങ്ങൾ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ, ഭാരത് പെട്രോളിയം, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം തുടങ്ങിയ പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ ഇന്ധന റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ, മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ, ബസ് ഡിപ്പോകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് 80 ശതമാനം സബ്സിഡി ലഭിക്കും. അതേസമയം ബാറ്ററി സ്വാപ്പിങ്, ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ചാർജിങ് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് 70 ശതമാനം സബ്സിഡി ലഭിക്കും.
മുൻഗണന ആർക്ക്?
പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ജനസംഖ്യയുള്ള നഗര കേന്ദ്രങ്ങൾ, സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ, 7 മെട്രോകളുമായി (ഡൽഹി, മുംബൈ, കൊൽക്കത്ത, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്, ബെംഗളൂരു, അഹമ്മദാബാദ്) ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹ പട്ടണങ്ങൾ, സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങൾ, ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ദേശീയ, സംസ്ഥാന പാതകൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് പദ്ധതിയിൽ മുൻഗണന നൽകുക. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, ഇന്ധന റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് തുടങ്ങിയ പൊതുഗതാഗത കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതിനായി മുൻഗണന നൽകുന്നുണ്ട്.
സബ്സിഡി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി
ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡിനെയാണ് (BHEL) പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി നിയമിച്ചത്. തത്സമയ അപ്ഡേറ്റുകൾ, സ്ലോട്ട് ബുക്കിങ്, പേയ്മെന്റ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന EV ചാർജറുകൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനായി BHEL ഒരു ദേശീയ ഏകീകൃത ഹബ്ബും മൊബൈൽ ആപ്പും വികസിപ്പിക്കും. സബ്സിഡി വിതരണം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി ആയിരിക്കും നടക്കുക.
സംഭരണ ഘട്ടത്തിൽ 70 ശതമാനവും ഏകീകൃത ഹബ്ബുമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ശേഷിക്കുന്ന 30 ശതമാനവും നൽകും. ഇരുചക്ര, മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് 12 കിലോവാട്ട് വരെയും, കാറുകൾ, ബസുകൾ, ട്രക്കുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് 50 കിലോവാട്ട് മുതൽ 500 കിലോവാട്ട് വരെയുമുള്ള ഫാസ്റ്റ് ചാർജറുകൾ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ചാർജിങ് മാനദണ്ഡങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രം അന്തിമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
