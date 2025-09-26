ETV Bharat / automobile-and-gadgets

നിറം മാറുന്ന ഓപ്പോ റെനോ 14 5ജി; ദീപാവലി പതിപ്പ് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലേക്ക്, വിലയും ഓഫറും അറിയാം

ഓപ്പോയുടെ പുതിയ ഫോണ്‍ വിപണിയിലേക്ക്. കളര്‍ മാറുന്ന പിന്‍ പാനലാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രത്യേകത. 8GB റാമും 256GB സ്റ്റോറേജും ഉള്ള മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8350 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഇതിലുള്ളത്.

RENO 14 5G DIWALI EDITION PRICE RENO 14 5G OFFERS OPPO ഓപ്പോ റെനോ 14 5ജി
Oppo Reno 14 5G. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2025 at 1:20 PM IST

ചൈനീസ് ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാക്കളായ ഓപ്പോ റെനോ 14 5ജിയുടെ ദീപാവലി പതിപ്പ് ഇന്ത്യയില്‍ പുറത്തിറക്കി. സ്റ്റാന്‍റേര്‍ഡ് ഓപ്പോ റെനോ 14ലെ അതേ സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകള്‍ അടക്കം അടങ്ങിയതാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ സ്‌മാർട്ട്‌ ഫോണ്‍. ഗ്ലോഷിഫ്‌റ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഫോണിന്‍റെ റിയര്‍ പാനലില്‍ തീര്‍ത്തിട്ടുള്ള മണ്ഡല ആര്‍ട്ട് ഡിസൈനാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണം.

സ്വര്‍ണ നിറത്തിലുള്ള ഈ ആര്‍ട്ട് തെളിഞ്ഞ് കാണുക ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ശരീരത്തില്‍ നിന്നുള്ള ചൂടേല്‍ക്കുമ്പോഴാണ്. അതായത് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ പോക്കറ്റില്‍ സൂക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ ഫോണിലേല്‍ക്കുന്ന ശരീരോഷ്‌മാവ് കാരണം കറുത്ത പിന്‍ പാനലിലെ മണ്ഡല ആര്‍ട്ട് തെളിഞ്ഞ് വരും. താപനില 28 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസിന് താഴെയാണെങ്കില്‍ പിന്‍ പാനല്‍ കറുപ്പ് നിറത്തിലായിരിക്കും. എന്നാല്‍ 29-34 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസിനിടയിലാണെങ്കില്‍ കറുപ്പില്‍ നിന്നും അല്‍പം സ്വര്‍ണ നിറത്തിലേക്ക് മാറും. താപനില 35 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസിന് മുകളിലാണെങ്കില്‍ പിന്‍ പാനലിലെ ആര്‍ട്ട് പൂര്‍ണമായും സ്വര്‍ണ നിറത്തിലേക്ക് മാറും.

മെബൈല്‍ ഫോണിന്‍റെ വിലയും ദീപാവലി ഓഫറുകളും: ഓപ്പോ റെനോ 14 5G ദീപാവലി പതിപ്പിന്‍റെ 8GB റാം + 256GB സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 39,999 രൂപയാണ് വില. എന്നാല്‍ ദീപാവലി ഓഫറായി ഇത് 36,999 രൂപയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാകും. ഓപ്പോയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ്, ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട്, ആമസോൺ, തെരഞ്ഞെടുത്ത ഓഫ്‌ലൈൻ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവ വഴി ഇത് ലഭ്യമാണ്.

താത്‌പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് 6 മാസത്തെ നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐയില്‍ ഇത് വാങ്ങാം. ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് അധിക കിഴിവ് ലഭിക്കും. തെരഞ്ഞെടുത്ത ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഎംഐയിൽ 3,000 രൂപ വരെയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇതര ഇഎംഐയിൽ 2,000 രൂപ വരെയും കിഴിവുണ്ടാകും. കൂടാതെ 10 ശതമാനം തത്‌ക്ഷണ ക്യാഷ്ബാക്കും ലഭിക്കും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇഎംഐയില്‍ എട്ട്‌ മാസം വരെ ഡൗണ്‍ പേയ്‌മെന്‍റില്‍ ഫോണ്‍ സ്വന്തമാക്കാനാകും. 3,000 രൂപ വരെ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോണസും കമ്പനി പ്രൊവൈഡ്‌ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 5,200 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന മൂന്ന് മാസത്തെ ഗൂഗിൾ വൺ 2TB ക്ലൗഡ് + ജെമിനി അഡ്വാൻസ്‌ഡ് എന്നിവയും ലഭിക്കും. മാത്രമല്ല ജിയോയുടെ 1,199 രൂപ പ്രീപെയ്‌ഡ് പ്ലാനിനൊപ്പം 10 OTT ആപ്പുകളിലേക്ക് ആറ് മാസത്തെ സൗജന്യ പ്രീമിയം ആക്‌സസും ഓഫറിനൊപ്പം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഓപ്പോ റെനോ 14 5G സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ: സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പോ റെനോ 14 5G അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹാൻഡ്‌സെറ്റ് ആയതിനാൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i പ്രൊട്ടക്ഷനും ഉള്ള 6.59 ഇഞ്ച് 1.5K OLED ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതിന്‍റെ സവിശേഷത. 8GB വരെ റാമും 256GB സ്റ്റോറേജും ഉള്ള മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8350 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്.

50MP മെയിൻ റിയർ സെൻസർ, 3.5x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂമുള്ള 50MP പെരിസ്‌കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ്, 8MP അൾട്രാവൈഡ് സെൻസർ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 50MP ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയാണ് ഈ ഫോണിന്‍റെ സവിശേഷത.

80W ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഗൂഗിൾ ജെമിനി പോലുള്ള AI സവിശേഷതകളും മറ്റ് AI എഡിറ്റിങ്, പ്രൊഡക്‌ടിവിറ്റി ടൂളുകളും ഇതിലുണ്ട്. 7.42 മിമി തിക്‌നസുള്ള മെബൈല്‍ ഫോണിന് 187 ഗ്രാം ഭാരമാണുള്ളത്.

സവിശേഷതകള്‍വിവരങ്ങള്‍
ഡിസ്‌പ്ലേ120Hz | 6.59-inch 1.5K OLED
പ്രോസസര്‍MediaTek Dimensity 8350
റാം & സ്റ്റോറേജ്8GB RAM + 256GB ഇന്‍റേണല്‍ സ്റ്റോറേജ്.
റിയര്‍ കാമറ50MP main + 50MP 3.5x പെരിസ്‌കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ + 8MP അള്‍ട്രാവൈഡ്
ഫ്രെന്‍ഡ് കാമറ50MP
ബാറ്ററി6,000mAh
ചാര്‍ജിങ് കപ്പാസിറ്റി80W
ഐപി റേറ്റിങ്IP66 + IP68 + IP69
ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റംColorOS 15 based on Android 15
എഐ സപ്പോര്‍ട്ട്ഗൂഗിള്‍ ജെമിനി ആന്‍ഡ് അതര്‍ എഐ എഡിറ്റിങ് & പ്രോഡക്‌റ്റിവിറ്റി ടൂള്‍സ്.
ഡിസൈന്‍മണ്ഡല ആര്‍ട്ട് & ഗോള്‍ഡന്‍ ബാക്ക് പാനല്‍ വിത്ത് ഗ്ലോഷിഫ്‌റ്റ് ടെക്‌നോളജി.
തിക്‌നസ്& വെയ്‌റ്റ്7.42mm thick, 187 grams weight

