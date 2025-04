ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ബാറ്ററിയാണ് താരം.... വിപണി കീഴടക്കാൻ കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ ഓപ്പോ കെ13; സവിശേഷതകള്‍ പുറത്തുവിട്ട് കമ്പനി - OPPO K13 5G KEY FEATURES

The Oppo K13 5G will launch on April 21, 2025. ( Oppo )