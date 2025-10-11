ETV Bharat / automobile-and-gadgets

200 എംപി ക്യാമറയുമായി ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ്; ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചു: സാധ്യമായ സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ് ഒക്ടോബർ 16നാണ് ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. ഫൈൻഡ് X9, ഫൈൻഡ് X9 പ്രോ എന്നീ ഫോണുകൾ ഈ സീരിസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. സാധ്യമായ സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ പരിശോധിക്കാം.

The Oppo Find X9 Series in India in November (Image Credit: Oppo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 11, 2025 at 6:20 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഓപ്പോയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണായ ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ് അടുത്ത മാസം ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. ഡൽഹി എൻസിആറിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസ് (IMC) 2025ലാണ് ഓപ്പോയുടെ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഈ ഫോൺ ഒക്ടോബർ 16ന് ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ഓപ്പോ നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 SoC ചിപ്‌സെറ്റായിരിക്കും ഈ ഫോണിലുണ്ടായിരിക്കുക. മീഡിയടെക്കിൽ നിന്നുള്ള ഈ ചിപ്‌സെറ്റ് ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ സീരീസുകളിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഫൈൻഡ് X9, ഫൈൻഡ് X9 പ്രോ എന്നീ ഫോണുകളടങ്ങുന്നതാണ് ചൈനയിലെ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ്.

f/2.1 അപ്പേർച്ചറും 70mm ഫോക്കൽ ലെങ്തും ഉള്ള 200MP പെരിസ്‌കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ഈ സീരീസിലെ ഫോണിലുണ്ടാകും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ 1.5K റെസല്യൂഷനോടുകൂടിയ 6.59 ഇഞ്ച് OLED ഡിസ്‌പ്ലേ, അൾട്രാ-നാരോ ബെസലുകൾ, R-ആംഗിൾ കർവ് ഡിസൈൻ എന്നിവ ഉണ്ടാകും. ഇതിന് 50MP സോണി LYT808 പ്രൈമറി സെൻസർ, 50MP സാംസങ് JN5 അൾട്രാ-വൈഡ് ലെൻസ്, സോണി LYT600 പെരിസ്‌കോപ്പ് സെൻസർ, പിന്നിൽ 2MP മൾട്ടി-സ്പെക്ട്രൽ ലെൻസ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതേസമയം 32MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും നൽകിയേക്കാം. ഈ സീരിസിലെ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന ഫോണുകളുടെ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.

ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരീസ്: പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

പുതിയ ചിപ്‌സെറ്റിനൊപ്പം, ഫൈൻഡ് X9 സീരിസിൽ ഗ്രാഫിക്‌സിനായി ഒരു ആം G1-അൾട്രാ ജിപിയുവു ഉണ്ടായിരിക്കും. പുതിയ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 പ്രോസസർ മുൻഗാമിയെ അപേക്ഷിച്ച് 33 ശതമാനം മികച്ച ഗ്രാഫിക്‌സ് ഔട്ട്പു‌ട്ടും 42 ശതമാനം മെച്ചപ്പെട്ട പെർഫോമൻസും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യും. ഗ്രാഫിക്‌സ്-ഇന്‍റൻസീവ് ഗെയിമിങിനിടെ പോലും ഗെയിമർമാർക്ക് ഉയർന്ന ഫ്രെയിം റേറ്റ് ആസ്വദിക്കാൻ ഇതിലെ കസ്റ്റം കൂളിങ് സിസ്റ്റം അനുവദിക്കും.

ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരീസിനായുള്ള പ്രീ-ഓർഡറുകൾ ചൈനയിൽ ഇതിനകം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ചൈനയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ അനുസരിച്ച്, ഫൈൻഡ് X9 സീരീസിൽ 16 ജിബി വരെ റാമും 1 ടിബി വരെ സ്റ്റോറേജും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹാസൽബ്ലാഡുമായി സഹകരിച്ചുള്ള ക്യാമറ സജ്ജീകരണമായിരിക്കും ഇതിലുണ്ടാവുക. ടീസർ അനുസരിച്ച്, ഈ ഫോൺ സീരീസിൽ 70 എംഎം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള 200 എംപി പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ ഉണ്ടായിരിക്കും.

Oppo Find X9 Series comes in Chasing Red, Velvet Titanium, Frosty White, and Fog Black, based on their variants. (Image Credit: Oppo)

കൂടാതെ ഫോണിനൊപ്പം ഒരു ഹാസൽബ്ലാഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കിറ്റും ഉൾപ്പെടുത്തും. ചേസിങ് റെഡ്, വെൽവെറ്റ് ടൈറ്റാനിയം, ഫ്രോസ്റ്റി വൈറ്റ് എന്നീ നിറങ്ങളിലായിരിക്കും ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 പ്രോ ലഭ്യമാവുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലായ ഫൈൻഡ് X9 ന് 7,000mAh ബാറ്ററി ഉണ്ടാകും. അതേസമയം പ്രോ മോഡലിന് 7,500mAh ബാറ്ററി ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരീസ് ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കളർഒഎസ് 16 പ്രവർത്തിപ്പിക്കും.

