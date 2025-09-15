ETV Bharat / automobile-and-gadgets

മികച്ച ഈട്, മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ഓപ്പോയുടെ മൂന്ന് ഫോണുകൾ: എഫ് 31 സീരിസ് പരിചയപ്പെടാം

മൂന്ന് ഫോണുകളിലും 50 എംപിയുടെ പ്രൈമറി ക്യാമറ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ മോഡലുകളുടെയും സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകളും വിലയും പരിശോധിക്കാം.

OPPO F31 PRO PRICE INDIA OPPO F31 PRO PLUS PRICE INDIA ഓപ്പോ എഫ് 31 പ്രോ OPPO PHONE UNDER 25000
Oppo F31 Pro+ 5G Launched in India (Photo Credit: Oppo)
Published : September 15, 2025 at 4:38 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ഓപ്പോയുടെ എഫ് 31 സീരിസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ. ഓപ്പോ എഫ് 31 5ജി, ഓപ്പോ എഫ് 31 പ്രോ 5ജി, ഓപ്പോ എഫ് 31 പ്രോ + 5ജി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളുമായാണ് പുതിയ സീരിസ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ മൂന്ന് ഫോണുകളും 7,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (ഒഐഎസ്) ഉള്ള 50 എംപി പിൻ ക്യാമറയും ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ്.

രണ്ട് പ്രോ മോഡലുകളിലും 2 എംപി മോണോക്രോം സെൻസറുമായി ജോടിയാക്കിയ 50 എംപി പിൻ ക്യാമറയുണ്ട്. ഓരോ മോഡലുകളുടെയും സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകളും വിലയും പരിശോധിക്കാം.

ഓപ്പോ എഫ്‌31 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഓപ്പോയുടെ എഫ് 31 സീരിസിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലായ എഫ് 31ൽ 6.57 ഇഞ്ച് ഫുൾ HD പ്ലസ് OLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1400 nits പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും ഉള്ള ഡിസ്‌പ്ലേയാണിത്. 100% DCI-P3 കളർ ഗാമട്ട്, DT-Star D + പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ ഈ ഫോണിന്‍റെ സ്‌ക്രീനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്‌ട-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 എനർജി 6nm എനർജി പ്രോസസറാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രൊസസറിനൊപ്പം പുതിയ ഫോണിൽ ഗ്രാഫിക്‌സിനായി Arm Mali-G57 MC2 GPU കൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ ഫോണിന് 8GB വരെ LPDDR4X റാമും 256GB വരെ UFS 2.2 സ്റ്റോറേജും ഉണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ColorOS 15.0 ലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഡ്യുവൽ നാനോ സിം പിന്തുണയോടെ വരുന്ന ഓപ്പോയുടെ എഫ് 31ൽ OIS പിന്തുണയുള്ള f/1.8 അപ്പർച്ചറുള്ള 50MP OV50D40 പ്രൈമറി ക്യാമറ സെൻസറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

f/2.4 അപ്പർച്ചറുള്ള 2MP ഡെപ്‌ത് സെൻസറും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയ്‌ക്കായി f/2.4 അപ്പർച്ചറുള്ള 16MP IMX480 സെൻസറുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 80W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് IP66 + IP68 + IP69 റേറ്റിങുകളാണ് ഇതിലുള്ളത്.

ഓപ്പോയുടെ എഫ് 31ൽ മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി (MIL-STD-810H) സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ട്. ഫോൺ വളരെ ശക്തമാണെന്നും എളുപ്പത്തിൽ കേടാകുകയോ പൊട്ടുകയോ ചെയ്യില്ലെന്നുമാണ് ഇതിനർത്ഥം.

ഓപ്പോ എഫ്‌31 പ്രോ 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഓപ്പോ എഫ്‌31 പ്രോയ്‌ക്ക് 6.57 ഇഞ്ച് FHD + OLED ഡിസ്‌പ്ലേ ആണുള്ളത്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1400 nits പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നെസും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതാണ് ഇത്. 100% DCI-P3 കളർ ഗാമട്ട്, DT-Star D + പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രത്യേക സവിശേഷതകളുള്ള സ്‌ക്രീനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒക്‌ട-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7300 എനർജി 4nm എനർജി പ്രോസസറാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രൊസസറിനൊപ്പം, പ്രൊസസറിനൊപ്പം, ഗ്രാഫിക്‌സിനായി Mali-G615 MC2 GPU ഉം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

12GB വരെ LPDDR4X റാമും 256GB വരെ UFS 2.2 സ്റ്റോറേജും ആണ് ഓപ്പോ എഫ്‌31 പ്രോ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ColorOS 15.0 ലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഡ്യുവൽ നാനോ സിം പിന്തുണയോടെയാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത്.

ക്യാമറയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, OIS പിന്തുണയും f/1.8 അപ്പർച്ചറും ഉള്ള 50MP OV50D40 ക്യാമറ സെൻസറും, f/2.4 അപ്പർച്ചറുള്ള 2MP ഡെപ്ത് സെൻസറും ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സെൽഫികൾക്കായി f/2.4 അപ്പർച്ചറുള്ള 32MP ഗാലക്‌സി കോർ 32E2 സെൻസർ ഉണ്ട്.

80W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഫോണിന് IP66 + IP68 + IP69 റേറ്റിങുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, ഇതിന് മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി (MIL-STD-810H) സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ട്. ഇതിനർത്ഥം ഈ ഫോൺ വളരെ ശക്തമാണെന്നും എളുപ്പത്തിൽ കേടാകുകയോ പൊട്ടുകയോ ചെയ്യില്ലെന്നുമാണ്.

ഓപ്പോ എഫ്‌31 പ്രോ+ 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

6.8 ഇഞ്ച് FHD + OLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഓപ്പോ എഫ്‌31 പ്രോ+ ഫോണിലുള്ളത്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1600 nits പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ഡിസ്‌പ്ലേയാണിത്. 100% DCI-P3 കളർ ഗാമട്ട്, AGC DT-Star D + ഗ്ലാസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ ഈ ഫോണിന്‍റെ സ്‌ക്രീനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഒക്‌ട-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7300 എനർജി 4nm എനർജി പ്രോസസറാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഗ്രാഫിക്‌സിനായി Mali-G615 MC2 GPU ഉം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 12GB വരെ LPDDR4X റാമും 256GB വരെ UFS 3.1 സ്റ്റോറേജും ഈ ഫോണിലുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ColorOS 15.0 ലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ഡ്യുവൽ നാനോ സിം പിന്തുണയോടെ വരുന്ന ഫോണിന് 50MP OV50D40 പ്രൈമറി ക്യാമറ സെൻസർ ഉണ്ട്. f/1.8 അപ്പർച്ചറും OIS പിന്തുണയും ഇതിലുണ്ട്. f/2.4 അപ്പർച്ചറുള്ള 2MP ഗാലക്‌സി കോർ 02M1B ഡെപ്‌ത് സെൻസറുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പിൻ ക്യാമറ. f/2.4 അപ്പർച്ചറുള്ള 32MP ഗാലക്‌സി കോർ 32E2 സെൻസറാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

80W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഈ ഫോണിന് IP66 + IP68 + IP69 റേറ്റിങ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, ഇതിന് മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി (MIL-STD-810H) സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ട്.

ഓപ്പോ എഫ് 31 സീരിസ്: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത

ഓപ്പോ F31 5Gയുടെ 8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന്‍റെ വില 22,999 രൂപയാണ്. അതേസമയം 8 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷന് 24,999 രൂപയാണ് വില. മിഡ്‌നൈറ്റ് ബ്ലൂ, ക്ലൗഡ് ഗ്രീൻ, ബ്ലൂം റെഡ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഓപ്പോ എഫ്‌31 ലഭ്യമാവും.

അതേസമയം ഓപ്പോ എഫ് 31 പ്രോ 5ജിയുടെ 8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന്‍റെ വില 26,999 രൂപയാണ്. 8 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജിന് 28,999 രൂപയും, 12 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജിന് 30,999 രൂപയുമാണ് വില. ഡെസേർട്ട് ഗോൾഡ്, സ്പേസ് ഗ്രേ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാകും.

ഓപ്പോ എഫ് 31 പ്രോ+ 5Gയുടെ 8 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജിന് 32,999 രൂപയും, 12 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജിന് 34,999 രൂപയുമാണ് വില. ജെംസ്റ്റോൺ ബ്ലൂ, ഹിമാലയൻ വൈറ്റ്, ഫെസ്റ്റീവ് പിങ്ക് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാവുക.

ഓപ്പോ F31 പ്രോ 5G, F31 പ്രോ+ 5G മോഡലുകൾ സെപ്റ്റംബർ 19ന് വിവിധ ഓഫ്‌ലൈൻ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ, ഓപ്പോയുടെ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ എന്നിവ വഴി ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. അതേസമയം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പോ F31 5G സെപ്റ്റംബർ 27 മുതൽ അതേ റീട്ടെയിൽ ചാനലുകൾ വഴി ലഭ്യമാകും.

