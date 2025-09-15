ETV Bharat / automobile-and-gadgets
മികച്ച ഈട്, മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ഓപ്പോയുടെ മൂന്ന് ഫോണുകൾ: എഫ് 31 സീരിസ് പരിചയപ്പെടാം
മൂന്ന് ഫോണുകളിലും 50 എംപിയുടെ പ്രൈമറി ക്യാമറ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ മോഡലുകളുടെയും സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും വിലയും പരിശോധിക്കാം.
Published : September 15, 2025 at 4:38 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ഓപ്പോയുടെ എഫ് 31 സീരിസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ. ഓപ്പോ എഫ് 31 5ജി, ഓപ്പോ എഫ് 31 പ്രോ 5ജി, ഓപ്പോ എഫ് 31 പ്രോ + 5ജി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുമായാണ് പുതിയ സീരിസ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ മൂന്ന് ഫോണുകളും 7,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (ഒഐഎസ്) ഉള്ള 50 എംപി പിൻ ക്യാമറയും ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ്.
രണ്ട് പ്രോ മോഡലുകളിലും 2 എംപി മോണോക്രോം സെൻസറുമായി ജോടിയാക്കിയ 50 എംപി പിൻ ക്യാമറയുണ്ട്. ഓരോ മോഡലുകളുടെയും സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും വിലയും പരിശോധിക്കാം.
ഓപ്പോ എഫ്31 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഓപ്പോയുടെ എഫ് 31 സീരിസിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലായ എഫ് 31ൽ 6.57 ഇഞ്ച് ഫുൾ HD പ്ലസ് OLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1400 nits പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേയാണിത്. 100% DCI-P3 കളർ ഗാമട്ട്, DT-Star D + പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ ഈ ഫോണിന്റെ സ്ക്രീനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്ട-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 എനർജി 6nm എനർജി പ്രോസസറാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രൊസസറിനൊപ്പം പുതിയ ഫോണിൽ ഗ്രാഫിക്സിനായി Arm Mali-G57 MC2 GPU കൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ ഫോണിന് 8GB വരെ LPDDR4X റാമും 256GB വരെ UFS 2.2 സ്റ്റോറേജും ഉണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ColorOS 15.0 ലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഡ്യുവൽ നാനോ സിം പിന്തുണയോടെ വരുന്ന ഓപ്പോയുടെ എഫ് 31ൽ OIS പിന്തുണയുള്ള f/1.8 അപ്പർച്ചറുള്ള 50MP OV50D40 പ്രൈമറി ക്യാമറ സെൻസറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
f/2.4 അപ്പർച്ചറുള്ള 2MP ഡെപ്ത് സെൻസറും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയ്ക്കായി f/2.4 അപ്പർച്ചറുള്ള 16MP IMX480 സെൻസറുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 80W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് IP66 + IP68 + IP69 റേറ്റിങുകളാണ് ഇതിലുള്ളത്.
ഓപ്പോയുടെ എഫ് 31ൽ മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി (MIL-STD-810H) സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ട്. ഫോൺ വളരെ ശക്തമാണെന്നും എളുപ്പത്തിൽ കേടാകുകയോ പൊട്ടുകയോ ചെയ്യില്ലെന്നുമാണ് ഇതിനർത്ഥം.
ഓപ്പോ എഫ്31 പ്രോ 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഓപ്പോ എഫ്31 പ്രോയ്ക്ക് 6.57 ഇഞ്ച് FHD + OLED ഡിസ്പ്ലേ ആണുള്ളത്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1400 nits പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നെസും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ഇത്. 100% DCI-P3 കളർ ഗാമട്ട്, DT-Star D + പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രത്യേക സവിശേഷതകളുള്ള സ്ക്രീനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒക്ട-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7300 എനർജി 4nm എനർജി പ്രോസസറാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രൊസസറിനൊപ്പം, പ്രൊസസറിനൊപ്പം, ഗ്രാഫിക്സിനായി Mali-G615 MC2 GPU ഉം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
12GB വരെ LPDDR4X റാമും 256GB വരെ UFS 2.2 സ്റ്റോറേജും ആണ് ഓപ്പോ എഫ്31 പ്രോ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ColorOS 15.0 ലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഡ്യുവൽ നാനോ സിം പിന്തുണയോടെയാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത്.
ക്യാമറയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, OIS പിന്തുണയും f/1.8 അപ്പർച്ചറും ഉള്ള 50MP OV50D40 ക്യാമറ സെൻസറും, f/2.4 അപ്പർച്ചറുള്ള 2MP ഡെപ്ത് സെൻസറും ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സെൽഫികൾക്കായി f/2.4 അപ്പർച്ചറുള്ള 32MP ഗാലക്സി കോർ 32E2 സെൻസർ ഉണ്ട്.
80W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഫോണിന് IP66 + IP68 + IP69 റേറ്റിങുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, ഇതിന് മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി (MIL-STD-810H) സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ട്. ഇതിനർത്ഥം ഈ ഫോൺ വളരെ ശക്തമാണെന്നും എളുപ്പത്തിൽ കേടാകുകയോ പൊട്ടുകയോ ചെയ്യില്ലെന്നുമാണ്.
ഓപ്പോ എഫ്31 പ്രോ+ 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
6.8 ഇഞ്ച് FHD + OLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഓപ്പോ എഫ്31 പ്രോ+ ഫോണിലുള്ളത്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1600 nits പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേയാണിത്. 100% DCI-P3 കളർ ഗാമട്ട്, AGC DT-Star D + ഗ്ലാസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ ഈ ഫോണിന്റെ സ്ക്രീനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഒക്ട-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7300 എനർജി 4nm എനർജി പ്രോസസറാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഗ്രാഫിക്സിനായി Mali-G615 MC2 GPU ഉം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 12GB വരെ LPDDR4X റാമും 256GB വരെ UFS 3.1 സ്റ്റോറേജും ഈ ഫോണിലുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ColorOS 15.0 ലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ഡ്യുവൽ നാനോ സിം പിന്തുണയോടെ വരുന്ന ഫോണിന് 50MP OV50D40 പ്രൈമറി ക്യാമറ സെൻസർ ഉണ്ട്. f/1.8 അപ്പർച്ചറും OIS പിന്തുണയും ഇതിലുണ്ട്. f/2.4 അപ്പർച്ചറുള്ള 2MP ഗാലക്സി കോർ 02M1B ഡെപ്ത് സെൻസറുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പിൻ ക്യാമറ. f/2.4 അപ്പർച്ചറുള്ള 32MP ഗാലക്സി കോർ 32E2 സെൻസറാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
80W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഈ ഫോണിന് IP66 + IP68 + IP69 റേറ്റിങ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, ഇതിന് മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി (MIL-STD-810H) സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ട്.
ഓപ്പോ എഫ് 31 സീരിസ്: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
ഓപ്പോ F31 5Gയുടെ 8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന്റെ വില 22,999 രൂപയാണ്. അതേസമയം 8 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷന് 24,999 രൂപയാണ് വില. മിഡ്നൈറ്റ് ബ്ലൂ, ക്ലൗഡ് ഗ്രീൻ, ബ്ലൂം റെഡ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഓപ്പോ എഫ്31 ലഭ്യമാവും.
അതേസമയം ഓപ്പോ എഫ് 31 പ്രോ 5ജിയുടെ 8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന്റെ വില 26,999 രൂപയാണ്. 8 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജിന് 28,999 രൂപയും, 12 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജിന് 30,999 രൂപയുമാണ് വില. ഡെസേർട്ട് ഗോൾഡ്, സ്പേസ് ഗ്രേ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാകും.
ഓപ്പോ എഫ് 31 പ്രോ+ 5Gയുടെ 8 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജിന് 32,999 രൂപയും, 12 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജിന് 34,999 രൂപയുമാണ് വില. ജെംസ്റ്റോൺ ബ്ലൂ, ഹിമാലയൻ വൈറ്റ്, ഫെസ്റ്റീവ് പിങ്ക് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാവുക.
ഓപ്പോ F31 പ്രോ 5G, F31 പ്രോ+ 5G മോഡലുകൾ സെപ്റ്റംബർ 19ന് വിവിധ ഓഫ്ലൈൻ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ, ഓപ്പോയുടെ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ എന്നിവ വഴി ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. അതേസമയം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പോ F31 5G സെപ്റ്റംബർ 27 മുതൽ അതേ റീട്ടെയിൽ ചാനലുകൾ വഴി ലഭ്യമാകും.
