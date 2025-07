ETV Bharat / automobile-and-gadgets

വൺപ്ലസ് നോർഡ് സീരീസിൽ രണ്ട് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കി, ഒപ്പം ഇയർബഡ്‌സും: വിലയും പ്രത്യേകതകളും ഇവയെല്ലാം - ONEPLUS NORD 5 PRICE INDIA

OnePlus has introduced new Nord devices alongside a new pair of TWS earbuds ( Image Credits: OnePlus )