ETV Bharat / automobile-and-gadgets

നത്തിങ് ഫോൺ 3 vs ഐഫോൺ 16 vs ഗാലക്‌സി എസ്‌ 25: ഒരേ വിലയുള്ള ഫോണുകളിൽ മികച്ചതേത്? താരതമ്യം ചെയ്യാം - PHONE 3 VS IPHONE 16 VS GALAXY S25

Nothing Phone 3 vs iPhone 16 vs Samsung Galaxy S25 ( Image credit: Nothing, Apple, Samsung )

By ETV Bharat Tech Team Published : July 3, 2025 at 6:12 PM IST 4 Min Read