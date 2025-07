ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഫാസ്‌ടാഗുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ കരിമ്പട്ടികയിൽ ചേർക്കും!! നിർദ്ദേശം കടുപ്പിച്ച് ഹൈവേ മന്ത്രാലയം - NHAI TO BLACKLIST LOOSE FASTAG

New rule regarding FASTag on highways ( Photo - X@FASTag_NETC )