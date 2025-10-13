ETV Bharat / automobile-and-gadgets
5.8 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 100 കിലോ മീറ്റർ വേഗത: ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ ബെൻസിന്റെ പുതിയ ആഡംബര വാഹനം; വില 2.9 കോടി രൂപ
ഡീസൽ എഞ്ചിനോടുകൂടിയ ഓഫ്-റോഡറായ പുതിയ മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് ജി 450ഡിയുടെ വില 2.9 കോടി രൂപയാണ്. എക്സ്റ്റീരിയർ, ഇന്റീരിയർ സവിശേഷതകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.
Published : October 13, 2025 at 6:39 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആഡംബര കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് തങ്ങളുടെ ജി-ക്ലാസ് ശ്രേണി വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ ബെൻസ് ജി 450ഡി ആണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡീസൽ എഞ്ചിനോടുകൂടിയ ഓഫ്-റോഡറാണ് കമ്പനി ഇത്തവണ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇതോടെ മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് ജി-ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ, ഡീസൽ, ഇലക്ട്രിക് വേരിയന്റുകളിൽ ലഭ്യമാകും. ആദ്യ ബാച്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ 50 ജി-ക്ലാസ് ഡീസൽ കാറുകൾ മാത്രമേ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നുള്ളൂ. 2.9 കോടി രൂപയാണ് പുതിയ മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് ജി 450ഡി മോഡലിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില.
EQ സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള ഓൾ-ഇലക്ട്രിക് G 580 നെക്കാൾ ₹20 ലക്ഷം കുറവാണ് പുതിയ ജി 450ഡിയുടെ വില എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതേസമയം, മുൻ മോഡലിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത എതിരാളിയായ ശ്രേണിയിലെ ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫൻഡർ 110 ഡീസൽ ട്രോഫി എഡിഷന്റെ വില 1.3 കോടി രൂപയാണ്. അതായത് 1.3 രൂപ കുറവാണ്. പുതിയ മോഡലിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ, ഇന്റീരിയർ, എഞ്ചിൻ ഫീച്ചറുകൾ പരിശോധിക്കാം.
മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് ജി 450ഡി: എക്സ്റ്റീരിയർ
പുതിയ മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് ജി 450 ഡിയുടെ ഡിസൈൻ 2024 മോഡലിനോട് സാമ്യമുള്ളതായി തോന്നുമെങ്കിലും, ഇതിന് ചില മാറ്റങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രില്ലിൽ ഇപ്പോൾ ക്രോം ഫിനിഷുള്ള നാല് തിരശ്ചീന സ്ലാറ്റുകൾ, പുതിയ 20 ഇഞ്ച് എഎംജി അലോയ് വീലുകൾ, ചെറുതായി പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഫ്രണ്ട്, റിയർ ബമ്പറുകൾ എന്നിവയുണ്ട്.
മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് ജി 450ഡി: ഇന്റീരിയർ
പുതിയ മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് ജി 450 ഡിയുടെ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഇത് പരിചിതമായ ഡിസൈനായി തോന്നുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ MBUX NTG7 സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 12.3 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററും, 12.3 ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് ടച്ച്സ്ക്രീനും കാറിൽ ഉണ്ട്. ഓഫ്-റോഡിങ് നടത്തുമ്പോൾ സഹായിക്കുന്ന ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി നാവിഗേഷൻ, ട്രാൻസ്പരന്റ് ബോണറ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്നിവയാണ് മറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ.
നാപ്പ ലെതർ അപ്ഹോൾസ്റ്ററി, കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാവുന്ന ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ്, ഡോൾബി അറ്റ്മോസിനൊപ്പം 760W 18-സ്പീക്കർ ബർമെസ്റ്റർ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം എന്നീ ഫീച്ചറുകളും ഉണ്ട്. ആക്ടീവ് ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ്, ലെയ്ൻ-കീപ്പിങ് അസിസ്റ്റ്, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ലെവൽ-2 ADAS സ്യൂട്ടും ഇതിലുണ്ട്.
മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് ജി 450ഡി: എഞ്ചിൻ, പെർഫോമൻസ്
ഇന്ത്യയിൽ നേരത്തെ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിയ G 350d, G 400d മോഡലുകളേക്കാൾ ശക്തമാണ് പുതിയ G 450d. പുതിയ മോഡലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, പഴയ മോഡൽ 3.0 ലിറ്റർ 6-സിലിണ്ടർ ടർബോചാർജ്ഡ് ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 362 bhp പവറും 750 Nm പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ എഞ്ചിൻ.
48V മൈൽഡ്-ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റവുമായി ഈ എഞ്ചിൻ ജോഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ 19 bhp വരെ അധിക പവർ നൽകും. 9-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് വാഹനത്തിന്റെ നാല് ചക്രങ്ങളെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. 5.8 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ കാറിന് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാനും മണിക്കൂറിൽ 210 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാനും കഴിയുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്.
ഓഫ്-റോഡ് ശേഷിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, മെഴ്സിഡസ് G 450d മോഡലിന് 241 mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും, 700 mm പരമാവധി ഫോർഡിങ് ഡെപ്തും, 31 ഡിഗ്രി അപ്രോച്ച് ആംഗിളും, 26 ഡിഗ്രി ബ്രേക്ക്ഓവർ ആംഗിളും, 30 ഡിഗ്രി ഡിപ്പാർച്ചർ ആംഗിളും ലഭിക്കും. 35 ഡിഗ്രി വരെയുള്ള ചരിവുകളിൽ മെഴ്സിഡസ് G 450d സ്ഥിരതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്.
