ടെക്നോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഫോൺ കൊണ്ടുവരുന്നു; മൊബൈൽ വേൾഡ് കോൺഗ്രസിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും - WORLDS THINNEST SMARTPHONE

Tecno Spark Slim concept phone and Tecno AI Glasses wearables will be showcased at the MWC 2025 in Barcelona, Spain ( Image Credit: Tecno via GSMArena )