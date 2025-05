ETV Bharat / automobile-and-gadgets

മടക്കി കീശയിലിടാം... മോട്ടറോളയുടെ പുത്തൻ റേസർ 60 സ്‌മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിലേക്ക്, സവിശേഷതകള്‍ അറിയാം - MOTOROLO RAZR 60 LAUNCHED IN INDIA

Motorola Razr 60 comes in three colour variants with distinct finishes ( Motorola )