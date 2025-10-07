ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഹൈദരാബാദ്: 7,000mAh ബാറ്ററിയുമായി മോട്ടോ ജി സീരിസിൽ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ. മോട്ടോ ജി06 പവർ എന്ന പേരിലാണ് മോട്ടോറോള തങ്ങളുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. 50 മെഗാപിക്സൽ പിൻ ക്യാമറ, IP64 റേറ്റിങ്, കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 3 പ്രൊട്ടക്ഷനുള്ള 6.88 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ പുതിയ ഫോണിലുണ്ട്.
വീഗൻ ലെതർ ബാക്ക് പാനലുള്ള മൂന്ന് പാന്റോൺ സർട്ടിഫൈഡ് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് പുതിയ ഹാൻഡ്സെറ്റ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
മോട്ടോ G06 പവർ: വില
4 ജിബി റാമും 64 ജിബി ബിൽറ്റ്-ഇൻ സ്റ്റോറേജുമുള്ള മോട്ടോ ജി06 പവറിന്റെ വില 7,499 രൂപയാണ്. പാന്റോൺ ലോറൽ ഓക്ക്, പാന്റോൺ ടെൻഡ്രിൽ, പാന്റോൺ ടേപസ്ട്രി എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, മോട്ടറോള ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റ്, പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവ വഴിയാകും വിൽപ്പന. മോട്ടോ ജി06 നൊപ്പം 2025 ഐഎഫ്എയിൽ മോട്ടോ ജി06 പവറും കഴിഞ്ഞ മാസം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മോട്ടോ ജി06 പവറിന്റെ ആഗോള വേരിയന്റിൽ 8 ജിബി റാമും 256 ജിബി വരെ സ്റ്റോറേജും ഉണ്ട്.
മോട്ടോ G06 പവർ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഡ്യുവൽ സിം പിന്തുണയോടെയാണ് മോട്ടോ G06 പവർ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹലോ UI ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും 395ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റിയും, 600 nits പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും ഉള്ള 720×1,640 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനുള്ള 6.88 ഇഞ്ച് HD+ ഡിസ്പ്ലേയാണ് മോട്ടോറോളയുടെ പുതിയ ഫോണിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
മോട്ടോ G06 പവറിൽ 4GB റാമും 64GB സ്റ്റോറേജും ഉള്ള മീഡിയടെക് ഹീലിയോ G81 എക്സ്ട്രീം SoC ചിപ്സെറ്റാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മൈക്രോ SD കാർഡ് സ്ലോട്ട് വഴി ബിൽറ്റ്-ഇൻ സ്റ്റോറേജ് 1TB വരെ വികസിപ്പിക്കാനാവും. മോട്ടോ G06 പവറിൽ f/1.8 അപ്പേർച്ചറുള്ള 50 എംപി പ്രധാന പിൻ ക്യാമറയുണ്ട്. f/2.0 അപ്പേർച്ചറുള്ള 8 എംപിയുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുമുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രെയിമും വീഗൻ ലെതർ ബാക്ക് പാനലും ഉണ്ട്. ഗൂഗിളിന്റെ ജെമിനൈ എഐ അസിസ്റ്റന്റ് പിന്തുണയും ഇതിലുണ്ട്.
4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, ബ്ലൂടൂത്ത് 6.0, ജിപിഎസ്, ഗ്ലോനാസ്, ഗലീലിയോ, QZSS, USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നിവയാണ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ. ബോർഡിലെ സെൻസറുകളിൽ ആക്സിലറോമീറ്റർ, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പൊടിയെയും വെള്ളത്തെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി IP64 റേറ്റിങാണ് ഇതിലുള്ളത്.
ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് പിന്തുണയുള്ള സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുകൾ ഇതിലുണ്ട്. മോട്ടോ G06 പവറിൽ ഓതന്റിഫിക്കേഷനായി ഒരു സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസർ ഉണ്ട്. 18W ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് മോട്ടോ ജി06 പവറിലുള്ളത്. ഇത് ഒറ്റ ചാർജിൽ 65 മണിക്കൂർ വരെ പ്ലേബാക്ക് സമയം നൽകും. 220 ഗ്രാം ആണ് ഈ ഫോണിന്റെ ഭാരം.
