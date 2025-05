ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയും സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളുമായാണ് 2025 മെയ്‌ 6ന് ജെഎസ്‌ഡബ്ല്യു എംജി മോട്ടോറിന്‍റെ എംജി വിൻഡ്‌സർ ഇവി പ്രോ പുറത്തിറക്കിയത്. 52.9 കിലോവാട്ട്സ് ബാറ്ററി പായ്ക്കുമായാണ് ഈ പുതിയ കാർ വന്നിരിക്കുന്നത്. 38 കിലോവാട്ട്സ് ബാറ്ററി പായ്ക്കും 332 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചും ഉള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിൻഡ്‌സർ ഇവിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ബാറ്ററിയും കൂടുതൽ റേഞ്ചും നൽകുന്നതാണ് എംജി വിൻഡ്‌സർ ഇവി പ്രോ. ഇത് ഒരൊറ്റ ചാർജിൽ 449 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് നൽകും.

എംജി വിൻഡ്‌സർ ഇവി പ്രോ ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന 8,000 പേർക്ക് 17,49,800 രൂപ (എക്‌സ്-ഷോറൂം) വിലയിൽ ലഭ്യമാകും. ഇതിൽ വാഹനത്തിനൊപ്പം ബാറ്ററിയും ലഭിക്കും. അതേസമയം ബാറ്ററി വാടകയ്‌ക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന BaaS (ബാറ്ററി-ആസ്-എ-സർവീസ്) ഓപ്ഷനും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. BaaS ഓപ്ഷൻ വഴി വാങ്ങുന്നവർക്ക് 12,49,999 രൂപ വിലയാണ് വില നൽകേണ്ടത്. സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരത്തിന് അനുസരിച്ചാകും ബാറ്ററിയുടെ വാടക വരുന്നത്. കിലോ മീറ്ററിന് 4.5 രൂപയാണ് ബാറ്ററി വാടക.

വിപണിയിലെ എതിരാളികൾ:

ടാറ്റ കർവ്വ് ഇവി, മഹീന്ദ്ര ബിഇ 6, ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക് തുടങ്ങിയവയാണ് എംജി വിൻഡ്‌സർ ഇവി പ്രോയുടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ എതിരാളികൾ. ഇവ സമാനമായ വില വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത്. പുതിയ വിൻഡ്‌സർ ഇവി പ്രോ ഇന്ത്യയിലെ ഈ മൂന്ന് എതിരാളികളുമായി എങ്ങനെ മത്സരിക്കുന്നുവെന്ന് നോക്കാം. ഇവയുടെ വിലയും സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകളും താരതമ്യം ചെയ്‌തുനോക്കാം.



എംജി വിൻഡ്‌സർ ഇവി പ്രോ vs ടാറ്റ കർവ്വ് ഇവി vs മഹീന്ദ്ര ബിഇ 6 vs ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക്: വില

മോഡൽ വില (എക്‌സ്-ഷോറൂം) എംജി വിൻഡ്‌സർ

ഇവി പ്രോ Rs 12.49 ലക്ഷം (BaaS model)

Rs 17.49 ലക്ഷം ടാറ്റ കർവ്വ് ഇവി Rs 17.49 ലക്ഷം മുതൽ

Rs 21.99 ലക്ഷം വരെ മഹീന്ദ്ര ബിഇ 6 Rs 18.90 ലക്ഷം മുതൽ

Rs 26.90 ലക്ഷം വരെ ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ

ഇലക്ട്രിക് Rs 17.99 ലക്ഷം മുതൽ

Rs 24.27 ലക്ഷം വരെ

നാല് കമ്പനികളുടെയും വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എംജി വിൻഡ്‌സർ ഇവി പ്രോയുടെ BaaS മോഡൽ കുറഞ്ഞ ബജറ്റിൽ ഇവി കാർ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മികച്ച ഓപ്‌ഷനാണ്. അതേസമയം ബജറ്റ് ഒരു പ്രശ്‌നമല്ലാത്തവർക്ക് മഹീന്ദ്ര BE 6 ടോപ്പ് വേരിയന്‍റായി തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

എംജി

വിൻഡ്‌സർ

ഇവി പ്രോ ടാറ്റ കർവ്വ്

ഇവി മഹീന്ദ്ര

ബിഇ 6 ഹ്യുണ്ടായി

ക്രെറ്റ

ഇലക്ട്രിക് നീളം (mm) 4295 4310 4371 4340 വീതി (mm) 1850 1810 1907 1790 ഉയരം (mm) 1677 1637 1627 1655 വീൽബേസ്

(mm) 2700 2560 2775 2610 ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്

(mm) 186 186/190 N/A N/A ബൂട്ട് സ്‌പേസ് (L) 579 500 N/A N/A

പട്ടിക പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, മഹീന്ദ്ര BE 6നാണ് അതിന്‍റെ എല്ലാ എതിരാളികളേക്കാളും നീളവും വീതിയും ഉള്ളത്. ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക്, കർവ് ഇവി, ബിഇ 6 എന്നിവയേക്കാൾ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള വാഹനമാണ് വിൻഡ്‌സർ ഇവി പ്രോ. വീൽബേസ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മഹീന്ദ്ര BE 6ന് വിൻഡ്‌സർ ഇവി പ്രോയേക്കാൾ 75mm നീളമുള്ള വീൽബേസുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും ബൂട്ട് സ്‌പേസ് അളവുകളും ഹ്യുണ്ടായിയുടെയും മഹീന്ദ്രയുടെയും ഇവികൾ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. വിൻഡ്‌സർ ഇവി പ്രോയുടെ ബൂട്ട് സ്‌പേസ് ടാറ്റ കർവ് ഇവിയെക്കാൾ 79L കൂടുതലാണ്.



എംജി വിൻഡ്‌സർ ഇവി പ്രോ vs ടാറ്റ കർവ്വ് ഇവി vs മഹീന്ദ്ര ബിഇ 6 vs ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക്: പവർട്രെയിൻ

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക്കിലാണ്. പട്ടിക പ്രകാരം പുതിയ വിൻഡ്‌സർ ഇവി പ്രോ മധ്യത്തിലാണ്. എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലും പെർമനന്‍റ് മാഗ്നറ്റ് സിൻക്രണസ് മോട്ടോർ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് (ആർഡബ്ല്യുഡി) കോൺഫിഗറേഷനുള്ള ഒരേയൊരു ഇവി BE 6 ആണ്. ഇത് 59 kWh, 79 kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കുകളിലാണ് വരുന്നത്. പവർ, ടോർക്ക്, ബാറ്ററി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫീച്ചറുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യാം.

എംജി

വിൻഡ്‌സർ

ഇവി പ്രോ ടാറ്റ കർവ്വ്

ഇവി മഹീന്ദ്ര

ബിഇ 6 ഹ്യുണ്ടായി

ക്രെറ്റ

ഇലക്ട്രിക് പവർ (bhp) 134.1 164.9 378.1 168.9 ടോർക്ക് (Nm) 200 164.9 380 255 റേഞ്ച് (km) 449 430/502 683 390/473 ബാറ്ററി (kWh) 52.9 45/55 73 42/51.4



എംജി വിൻഡ്‌സർ ഇവി പ്രോ vs ടാറ്റ കർവ്വ് ഇവി vs മഹീന്ദ്ര ബിഇ 6 vs ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക്: ചാർജിങ്

മോഡൽ എസി ചാർജിങ് സമയം ഡിസി ചാർജിങ് സമയം എംജി വിൻഡ്‌സർ

ഇവി പ്രോ 9.5 മണിക്കൂർ (7.4 kW)

(10 to 100%) 50 മിനിറ്റ്

(60 kW) (20 to 80%) ടാറ്റ കർവ്വ് ഇവി 7.9/ 6.5 മണിക്കൂർ (7.2 kW)

(10 to 100%) 40 മിനിറ്റ്

(60/70 kW) (10 to 80%) മഹീന്ദ്ര ബിഇ 6 8.7 to 11.7 മണിക്കൂർ (7.2 kW)

(10 to 100%) 20 മിനിറ്റ്

(140/180 kW) (20 to 80%) ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ

ഇലക്ട്രിക് 4/4 മണിക്കൂർ 50 മിനിറ്റ്

(11 kW) (10 to 100%) 58 മിനിറ്റ്

(50 kW) (10 to 80%)

