ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ലോകത്തിലെ ടോപ്പ് 10 കാർ ബ്രാൻഡുകളിൽ ഒമ്പതാമത്: ആഗോള ഭീമന്മാരോട് തോളോട്തോൾ ചേർന്ന് മാരുതി സുസുക്കി

ഹോണ്ട, ഫോർഡ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളെ മറികടന്നാണ് മാരുതി സുസുക്കി ടോപ്പ് 10 ലിസ്റ്റിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ലോകത്തിലെ ഒൻപതാമത്തെ ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ കാർ നിർമാതാവാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ.

10 MOST VALUABLE CARMAKERS MARUTI SUZUKI GLOBAL AUTO ELITE CLASS മാരുതി സുസുക്കി
Maruti Suzuki Wagon R (Photo - Maruti Suzuki)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 5, 2025 at 7:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയ്ക്ക് അഭിമാനകരമായ നേട്ടവുമായി മാരുതി സുസുക്കി. ലോകത്തിലെ ഒൻപതാമത്തെ ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ കാർ നിർമാതാവായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മാരുതി സുസുക്കി. അടുത്തിടെ വിപണി മൂല്യത്തിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം കാഴ്‌ചവെയ്‌ക്കാൻ കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു.

സെപ്റ്റംബർ 22ന് നടപ്പിലാക്കിയ ജിഎസ്‌ടി 2.0 പരിഷ്‌കരണം കാരണം വിൽപ്പന വർധിച്ചതായി കമ്പനി പറയുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ വാഹന കമ്പനി വിപണി മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആഗോള ടോപ്പ് 10ൽ ഇടം നേടുന്നത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ജപ്പാനിലെ സുസുക്കി മോട്ടോർ കോർപ്പിന്‍റെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനമായ മാരുതി സുസുക്കി ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഭീമന്മാരുമായി തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു.

ഇത് ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണ്. 2025 സെപ്റ്റംബറോടെ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ വിപണി മൂലധനം 5.03 ട്രില്യൺ രൂപയിലെത്തി. അതായത് ഏകദേശം 56.7 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ എത്തി.

ഇത് ഫോക്‌സ്‌വാഗണിന്‍റെ 54.3 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ വിപണി മൂല്യത്തെയും ഫോർഡിന്‍റെ 47.7 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിനെയും മറികടന്നു. സുസുക്കി മോട്ടോർ കോർപ്പിന്‍റെ മൂല്യം ആഗോളതലത്തിൽ 17-ാം സ്ഥാനത്താണ്. മാരുതി സുസുക്കി മൂല്യത്തിൽ അതിന്‍റെ മാതൃ കമ്പനിയെ പിന്നിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

മാതൃകമ്പനിയായ സുസുക്കി മോട്ടോർ കോർപ്പിന് മാരുതി സുസുക്കിയിൽ 58.19 ശതമാനം ഓഹരി പങ്കാളിത്തമാണുള്ളത്. ഇത് 28.7 ബില്യൺ ഡോളറാണ് മൂല്യം കണക്കാക്കുന്നത്

വിപണി മൂല്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഓഹരിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും വളർച്ചാ നിരക്കിൽ മുന്നിലാണ് മാരുതി സുസുക്കി. 2025 സെപ്റ്റംബർ 26ന്, മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ഓഹരി വില 10,725 രൂപയിൽ നിന്ന് 16,435 രൂപയായി ഉയർന്നു. ഇത് 53.2 ശതമാനം നേട്ടത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് നിഫ്റ്റി ഓട്ടോ സൂചികയുടെ 43.5 ശതമാനം വർധനവിനേക്കാൾ വളരെ മുന്നിലാണ്.

മാരുതി സുസുക്കിയുടെ വിപണിയിലെ തന്ത്രം
കൂടുതൽ വിപണി വിഹിതം നേടുന്നതിനായി മാരുതി സുസുക്കി തങ്ങളുടെ എസ്‌യുവി നിര വികസിപ്പിക്കുകയാണ്. പെട്രോൾ, സിഎൻജി, ഹൈബ്രിഡ്, 4WD ഓപ്ഷനുകളിൽ മാരുതി സുസുക്കി അടുത്തിടെ പുതിയ മാരുതി വിക്ടോറിസ് എസ്‌യുവി പുറത്തിറക്കി. അതേസമയം ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവി ഇവി വിഭാഗത്തിൽ മാരുതി ഇ-വിറ്റാരയും കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമാണ്.

Also Read:

  1. ഓപ്ഷണൽ ഡ്യുവൽ-ടോൺ ബ്ലാക്ക് റൂഫുമായി സിട്രോൺ എയർക്രോസ് എക്‌സ്: വില 8.29 ലക്ഷം രൂപ
  2. പുതിയ കളർ ഓപ്‌ഷനിൽ പുത്തൻ ഥാറുമായി മഹീന്ദ്ര: വില 9.99 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ; പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം
  3. 55,100 രൂപ മുതൽ! ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭ്യമായ മികച്ച അഞ്ച് ബൈക്കുകളും വിലയും
  4. മിണ്ടാതെ എത്തുന്ന അപകടം...! ഇലക്‌ട്രിക് വാഹനങ്ങളില്‍ ഇനി മുതല്‍ പുതിയ സംവിധാനം നിര്‍ബന്ധം
  5. സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാം: ക്രാഷ്‌ ടെസ്റ്റിൽ 5 സ്റ്റാറും നേടി സിട്രോൺ സി3 എയർക്രോസ്

For All Latest Updates

TAGGED:

10 MOST VALUABLE CARMAKERSMARUTI SUZUKIGLOBAL AUTO ELITE CLASSമാരുതി സുസുക്കിTOP 10 CAR COMPANIES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇവിടെ കല്യാണം അവിടെ താലികെട്ട്! നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീളുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പിന്നില്‍....

മധുരം, ആരോഗ്യകരം; 13തരം വ്യത്യസ്‌ത ഔധഷ തേന്‍ വികസിപ്പിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്

ഗിന്നസിലിടം പിടിച്ച് വിജയവാഡയിലെ ദസറ മേള

പാലുത്പാദനത്തില്‍ പുത്തന്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കുറിച്ച് രാധ, അറിയാം ഹരിയാനയിലെ ഈ കറുത്ത സ്വര്‍ണത്തെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.