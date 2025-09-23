ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ലക്ഷങ്ങള് കുറഞ്ഞു, ബൈക്ക് വിട്ട് കാര് വാങ്ങാൻ ഓടിക്കൂടി ജനങ്ങള്; പുതിയ ജിഎസ്ടിക്ക് പിന്നാലെ റെക്കോഡ് വില്പനയുമായി മാരുതി
പുതിയ ജിഎസ്ടി പ്രകാരം മാരുതി സുസുക്കി 2.25 ലക്ഷം രൂപയുടെ കുറവാണ് വാഹന വിലയില് വരുത്തിയത്. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത റെക്കോഡ് വില്പനയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി...
Published : September 23, 2025 at 12:53 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: പരിഷ്കരിച്ച ജിഎസ്ടി നിരക്കുകൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെ രാജ്യത്ത് കുത്തനെ ഉയര്ന്ന് കാറുകളുടെ വില്പന. 1,200 സിസി വരെയുള്ള പെട്രോള് എന്ജിന്, എല്പിജി, സിഎന്ജി കാറുകള്ക്കും 1,500 സിസി വരെയുള്ള ഡീസല് എന്ജിന് കാറുകള്ക്കും ജിഎസ്ടി 28 ശതമാനത്തില് നിന്ന് 18 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ കാര് വില്പനയില് പുതിയ റെക്കോഡ് നേട്ടം കൈവരിച്ചതായി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാഹന നിര്മാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കി അറിയിച്ചു.
നവരാത്രി ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഉത്സവ സീസണ് ആയതോടെ റെക്കോഡ് വില്പനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ജിഎസ്ടി കുറച്ചതോടെ പ്രതിദിനം 15000ത്തോളം കാറുകളാണ് ബുക്കിങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാരുതി സുസുക്കിയിലെ മാർക്കറ്റിങ് ആൻഡ് സെയിൽസ് സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ പാർത്ഥോ ബാനർജി പറഞ്ഞു.
ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത റെക്കോഡ് വില്പനയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. "ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണം അസാധാരണമാണ്, കഴിഞ്ഞ 35 വർഷത്തിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത റെക്കോഡ് വില്പനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾ 80,000 അന്വേഷണങ്ങൾ ലഭിച്ചു, ഇതിനകം 25,000-ത്തിലധികം കാറുകൾ ഡെലിവറി ചെയ്തു, ഉടൻ തന്നെ 30,000 ഡെലിവറികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
സെപ്റ്റംബർ 18 ന് ഞങ്ങൾ അധിക വിലക്കുറവ് (ജിഎസ്ടിക്ക് പുറമേ) പ്രഖ്യാപിച്ചതിനുശേഷം, ഞങ്ങൾക്ക് 75,000 ബുക്കിങ്ങുകൾ ലഭിച്ചു, എല്ലാ ദിവസവും ഏകദേശം 15,000 ബുക്കിങ്ങുകൾ വരുന്നു, ഇത് പതിവിലും ഏകദേശം 50% കൂടുതലാണ്. ചെറിയ കാറുകൾക്കുള്ള ആവശ്യം വളരെയധികം വര്ധിച്ചു, ബുക്കിങ്ങുകൾ ഏകദേശം 50% വർധിച്ചു" എന്ന് മാരുതി സുസുക്കിയിലെ മാർക്കറ്റിങ് ആൻഡ് സെയിൽസ് സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ പറഞ്ഞു.
ജിഎസ്ടിക്ക് മുമ്പ് കാറിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ഏകദേശം 4.5 ലക്ഷമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അത് 3.4 ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞുവെന്ന് ചെന്നൈയിലെ മാരുതി ഷോറൂം മാനേജർ ശിവരാജ് പറഞ്ഞു. "ദീപാവലി സമയത്ത് കമ്പനി ഒരു പ്രത്യേക ഓഫറും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുചക്ര വാഹനത്തിന് പകരം കുറച്ചുകൂടി ചെലവഴിച്ച് ഒരു ഫോർ വീലർ വാങ്ങാൻ ആളുകൾ താൽപര്യപ്പെടുന്നു. 4.5 ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു കാർ വാങ്ങാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു ഇരുചക്ര വാഹന ഷോറൂമിൽ പോയാൽ, വില ഏകദേശം 2 ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും, എന്നാൽ 2 ലക്ഷം കൂടി ചേർത്താൽ അവർ ഒരു കാർ വാങ്ങാനാകും" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, പുതിയ ജിഎസ്ടി പ്രകാരം മാരുതി സുസുക്കി 2.25 ലക്ഷം രൂപയുടെ കുറവാണ് വാഹന വിലയില് വരുത്തിയത്. എന്ട്രി ലെവല് മോഡലായ ആള്ട്ടോ കെ10-ന് 40,000 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞു. വാഗണ് ആറിന് 57,000 രൂപ, സ്വിഫ്റ്റ് 58,000 രൂപ, ഡിസയര് 61,000 രൂപ, ബലേനൊ 60,000 രൂപ, ഫ്രോങ്സ് 68,000 രൂപ, ബ്രെസ 78,000 രൂപ, ഇക്കോ 51,000 രൂപ, എര്ട്ടിഗ 41,000 രൂപ, സെലേറിയോ 50,000 രൂപ, എസ്-പ്രെസോ 38,000 രൂപ, ഇഗ്നീസ് 52,000 രൂപ, ജിമ്നി 1.14 ലക്ഷം രൂപ, എക്സ്എല്6 35000 രൂപ, ഇന്വിക്ടോ 2.25 ലക്ഷം രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് കുറഞ്ഞതെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.
Also Read: ഐഫോണ് ഇനി രണ്ടായി മടക്കാം; ഫോൾഡബിൾ വിപ്ലവത്തിനൊരുങ്ങി ആപ്പിൾ; അറിയാം വിലയും പ്രത്യേകതയും