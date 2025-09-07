ETV Bharat / automobile-and-gadgets
സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ പുതിയ ജിഎസ്ടി നിരക്കുകൾ: മാരുതിയുടെ കാറുകൾക്ക് വില കുറയുമോ? ഇഷ്ട്ട മോഡലുകൾക്ക് കമ്പനി എത്ര രൂപ വരെ കുറയ്ക്കും, അറിയാം
സെപ്റ്റംബർ 22 മുതലാണ് പുതിയ ജിഎസ്ടി നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുക. മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ആൾട്ടോ കെ10 മുതൽ ഇൻവിക്റ്റോ വരെയുള്ള വിവിധ മോഡലുകൾക്ക് എത്ര രൂപ വരെ വില കുറച്ചേക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ഹൈദരാബാദ്: കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ ജിഎസ്ടി നിരക്കുകളിലെ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണം നിലവിൽ വരുന്നതോടെ പ്രീമിയം വാഹനങ്ങളൊഴികെ ചെറുകാറുകൾക്ക് വില കുറയും. 1200 സിസിയിൽ താഴെയുള്ള പെട്രോൾ, എൽപിജി, സിഎൻജി കാറുകൾക്കും 1500 സിസിയിൽ താഴെയുള്ള ഡീസൽ കാറുകൾക്കും 18 ശതമാനം ജിഎസ്ടി ആയിരിക്കും.
ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്, റെനോ, മഹീന്ദ്ര, ടൊയോട്ട, ജാവ, യെസ്ഡി മോട്ടോർസൈക്കിൾ വരെയുള്ള പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ അവരുടെ വാഹനങ്ങളുടെ വില കുറയ്ക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കി ഇതുവരെ പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങളുടെ വില കുറയ്ക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു പ്രഖ്യാപനവും നടത്തിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ പുതിയ ജിഎസ്ടി നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ, മാരുതി സുസുക്കി അവരുടെ കാറുകളുടെ വില കുറച്ചേക്കാം.
എത്ര രൂപ വരെ വില കുറയും?
മാരുതി സുസുക്കി ചെയർമാൻ ആർ.സി. ഭാർഗവ ഇതിനകം തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ മോഡലുകളിൽ ചിലതിന് വില കുറയ്ക്കുമെന്ന് സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചെറുകാറുകൾക്കായിരിക്കും വില കുറയുക. വില എത്രത്തോളം കുറയുമെന്നേ മറ്റോ കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മോഡലുകൾക്ക് 35,000 മുതൽ 2.25 ലക്ഷം രൂപ വരെ കുറച്ചേക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
മാരുതി ആൾട്ടോ കെ10 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ പാസഞ്ചർ വാഹന പരമ്പര. മാരുതി ഇൻവിക്ടോ ആണ് കമ്പനിയുടെ മുൻ നിരയിലുള്ള കാർ. ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണം നടപ്പിലായാൽ മാരുതി സുസുക്കി ഇൻവിക്ടോ എംപിവിക്ക് പരമാവധി 2.25 ലക്ഷം രൂപ വില കുറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതേസമയം മാരുതി ആൾട്ടോ കെ 10, എസ്-പ്രെസ്സോ, സെലെറിയോ, വാഗൺ-ആർ എന്നിവയുടെ വിലയിലും ഗണ്യമായ മാറ്റമുണ്ടാകും.
മാരുതി സുസുക്കിയുടെ എൻട്രി ലെവൽ മോഡലായ മാരുതി ആൾട്ടോ കെ10ന് 40,000 രൂപ കുറച്ചേക്കാം. ഇതോടെ പ്രാരംഭവില 4.09 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 3.79 ലക്ഷം രൂപയിലെത്തും. അതേസമയം, മാരുതി വാഗൺ-ആർ, സെലേറിയോ, എസ്-പ്രസ്സോ തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ വില യഥാക്രമം 57,000 രൂപ, 50,000 രൂപ, 38,000 രൂപ എന്നിങ്ങനെ കുറച്ചേക്കാം. ഇതിനുപുറമെ മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റ്, ഡിസയർ, ബലേനോ, ഫ്രോങ്ക്സ് തുടങ്ങിയ കോംപാക്റ്റ് മോഡലുകളുടെ വില യഥാക്രമം 58,000 രൂപ, 61,000 രൂപ, 60,000 രൂപ, 68,000 രൂപ എന്നിങ്ങനെ കുറച്ചേക്കാം.
അതേസമയം, യൂട്ടിലിറ്റി വെഹിക്കിൾ വിഭാഗത്തിൽ, ജനപ്രിയ മോഡലുകളായ മാരുതി ബ്രെസ്സ, എർട്ടിഗ എന്നിവയുടെ വില യഥാക്രമം 78,000 രൂപയും 41,000 രൂപയും വരെ കുറച്ചേക്കാം. ഇതിനുപുറമെ, മാരുതി സുസുക്കി XL6ന്റെ വില 35,000 രൂപ കുറയും, അതേസമയം മാരുതി സുസുക്കി ജിംനിക്ക് 1.14 ലക്ഷം രൂപ കുറച്ചേക്കാം.
