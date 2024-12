ETV Bharat / automobile-and-gadgets

പേര് തർക്കം: മഹീന്ദ്രയ്‌ക്കെതിരെ ഇൻഡിഗോ; പേര് മാറ്റി, 'ബിഇ 6ഇ' ഇനി 'ബിഇ 6'

Mahindra Renames BE 6e as BE 6 ( Photo: Mahindra & Mahindra )