ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി ഇന്ത്യൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ലാവ മൊബൈൽസ്. ലാവ പ്ലേ അൾട്ര 5G എന്ന പേരിലാണ് പതിനയ്യായിരം രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ കമ്പനി പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിഭാഗത്തിൽ കമ്പനി ലാവ ബ്ലേസ് ഡ്രാഗൺ എന്ന മറ്റൊരു ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്.
മീഡിയാടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7300 ചിപ്സെറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോൺ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ലഭ്യമാവുക. 6.67 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേയും, 64 എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറയടങ്ങുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം, 33W ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,000mAh ബാറ്ററി എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു പുതിയ ഫോണിലെ സവിശേഷതകൾ. ലാവ പ്ലേ അൾട്ര 5G ഫോണിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം.
ലാവ പ്ലേ അൾട്ര 5G: വില, ലഭ്യത
ലാവ പ്ലേ അൾട്രാ 5G രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിലാവും ലഭ്യമാവുക. 6GB റാമും + 128GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്റിന്റെ വില 14,999 രൂപയും, 8GB + 128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന്റെ വില 16,499 രൂപയുമാണ്. ആർട്ടിക് ഫ്രോസ്റ്റ്, ആർട്ടിക് സ്ലേറ്റ് എന്നീ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇവ ലഭ്യമാവും.
ഓഗസ്റ്റ് 25 മുതൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുന്ന ഫോൺ ആമസോൺ വഴിയാകും ലഭ്യമാവുക. ലോഞ്ച് പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമായി, ലാവ പ്ലേ അൾട്ര 5Gയുടെ 6GB + 128GB വേരിയന്റ് 13,999 രൂപയ്ക്കും, 8GB + 128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റ് 15,499 രൂപയ്ക്കും ലഭ്യമാകും. ഐസിഐസിഐ, എസ്ബിഐ, എച്ച്ഡിഎഫ്സി കാർഡുകൾക്ക് 1,000 രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും.
|ലാവ പ്ലേ അൾട്ര 5G: വില
|സ്റ്റോറേജ്
|വില
|ഓഫർ വില
|6GB+ 128GB
|14,999 രൂപ
|13,999 രൂപ
|8GB + 128GB
|16,499 രൂപ
|15,499 രൂപ
ലാവ പ്ലേ അൾട്ര 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
6.67 ഇഞ്ച് ഫുൾ-എച്ച്ഡി+ AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ലാവ പ്ലേ അൾട്രയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1,000 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേ. DCI-P3 കളർ ഗാമട്ടിന്റെ 100 ശതമാനം കവറേജ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസ്പ്ലേയെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്.
4nm മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7300 ചിപ്സെറ്റാണ് ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 8GB വരെ LPDDR4x റാമും 128GB UFS 3.1 സ്റ്റോറേജും ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ലാവ പ്ലേ അൾട്ര ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക.
Play Ultra 5G - Level Up Your Play 🔥— Lava Mobiles (@LavaMobile) August 20, 2025
Priced at -
6GB+128GB - ₹13,999*
8GB+128GB - ₹15,499*
✅ 2.5GHz MediaTek Dimensity 7300 Processor (4nm) – 7,00,000+ AnTuTu Score
✅ 16.94cm (6.67" ) fhd+ flat amoled display with 120hz refresh rate & much more.
*inclusive of bank offers pic.twitter.com/5HBXZmnKZo
ക്യാമറയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ലാവ പ്ലേ അൾട്രയിൽ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റാണ് ഉള്ളത്. സോണി IMX682 സെൻസറുള്ള 64 എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറയും, 5 എംപി മാക്രോ ക്യാമറയും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ. കൂടാതെ 13 എംപി സെൽഫി ക്യാമറയുമുണ്ട്. നൈറ്റ് മോഡ്, HDR, പോർട്രെയ്റ്റ്, ബ്യൂട്ടി, പനോരമ, സ്ലോ മോഷൻ, ടൈം ലാപ്സ്, ഫിൽട്ടറുകൾ, പ്രോ മോഡ്, AR സ്റ്റിക്കർ, മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി തുടങ്ങിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മോഡുകളെയും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കും.
വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഫോണിൽ IP64 റേറ്റിങാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ബ്ലൂടൂത്ത് 5.2, OTG, വൈ-ഫൈ 6, യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി എന്നീ കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകളും ഇതിലുണ്ട്. 33W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ലാവ പ്ലേ അൾട്രയിലുള്ളത്. ഇത് 83 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഫോൺ പൂർണ്ണമായും ചാർജ് ചെയ്യുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഒറ്റ ചാർജിൽ 45 മണിക്കൂർ വരെ ടോക്ക് ടൈമും 510 മണിക്കൂർ വരെ സ്റ്റാൻഡ്ബൈ സമയവും നൽകുന്ന ബാറ്ററിയാണെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.
