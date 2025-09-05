ETV Bharat / automobile-and-gadgets

വില 7,499 രൂപ: ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി 5ജി ഫോണുമായി ലാവ മൊബൈൽസ്; പ്രത്യേകതകൾ അറിയാം - LAVA BOLD N1 5G

ഷാംപെയ്ൻ ഗോൾഡ്, റോയൽ ബ്ലൂ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാവും. 18W ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ലാവ ബോൾഡ് N1 5G ഫോണിലുള്ളത്.

Lava Bold N1 5G Launched in India (Image credit: Lava Mobiles)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 5, 2025 at 4:31 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളുമായി ലാവ മൊബൈൽസ്. ലാവ ബോൾഡ് N1 5G എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. 90Hz എച്ച്‌ഡി ഡിസ്‌പ്ലേ, യൂണിസോക്ക് T765 ചിപ്‌സെറ്റ്, 4GB റാം, 128GB വരെ സ്റ്റോറേജ്, 13MP എഐ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം, 18W ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

ഡിഫോൾട്ടായി വരുന്ന ബ്ലോട്ട്‌വെയർ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാതെ ആൻഡ്രോയിഡ് 15 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുക. പൊടി, ജലം എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി IP54 റേറ്റിങോടെയാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത്. വിലയും മറ്റ് സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

ലാവ ബോൾഡ് N1 5G: വില, ലഭ്യത, ഓഫറുകൾ
ലാവ ബോൾഡ് N1 5Gയുടെ 4GB RAM + 64GB സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷന്‍റെ വില 7,499 രൂപയും, 4GB RAM + 128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന്‍റെ വില 7,999 രൂപയുമാണ്. ഷാംപെയ്ൻ ഗോൾഡ്, റോയൽ ബ്ലൂ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവും. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ബോൾഡ് N1 5G ലോഞ്ച് ഓഫറോടെ വാങ്ങാനാവും.

SBI ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് 750 രൂപ ഇൻസ്റ്റന്‍റ് ഡിസ്‌കൗണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് EMI ട്രാൻസാക്ഷന് 50 രൂപ തൽക്ഷണ കിഴിവും ലഭിക്കും. ഓഫറിന് ശേഷം 4GB RAM + 64GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 6,749 രൂപയും 4GB RAM + 128GB സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 7,249 രൂപയുമാകും.

ലാവ ബോൾഡ് N1 5G: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
90Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 20:9 ആസ്‌പെറ്റ് റേഷ്യോയുമുള്ള 6.75 ഇഞ്ച് HD+ LCD ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ലാവ ബോൾഡ് N1 5G ഫോണിലുള്ളത്. 400K+ AnTuTu സ്‌കോർ നേടിയ ഒക്‌ട-കോർ യൂണിസോക് T765 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 4GB റാമും 128GB വരെ സ്റ്റോറേജും ഉള്ള ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഇത്. 8GB വരെ റാം വികസിപ്പിക്കാനും മൈക്രോ SD കാർഡ് വഴി സ്റ്റോറേജ് 1TB വരെ വികസിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

ഒപ്റ്റിക്‌സിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ, ലാവ ബോൾഡ് N1 5Gയിൽ 13MP പ്രധാന ക്യാമറയും വ്യക്തമാക്കാത്ത സെക്കൻഡറി ക്യാമറയും ഉൾപ്പെടെ ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമുണ്ട്. 4K/30fps വീഡിയോ റെക്കോർഡിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ ഫോൺ. കൂടാതെ പോർട്രെയിറ്റ്, ടൈം ലാപ്‌സ്, സ്റ്റിയറിങ് സഹിതം 4X സൂം തുടങ്ങിയ ക്യാമറ മോഡുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മുൻവശത്ത് 5MP ക്യാമറയുണ്ട്. 18W വയർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ബ്ലോട്ട്-ഫ്രീ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് 15 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

