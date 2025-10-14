ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഡിഫൻഡറിന് പുതിയ മുഖം: 1.30 കോടി രൂപയ്ക്ക് ട്രോഫി എഡിഷനുമായി ലാൻഡ് റോവർ
1.30 കോടി രൂപയാണ് ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫൻഡർ 110ന്റെ ട്രോഫി എഡിഷന്റെ വില. ഡീപ് സാൻഡ്ഗ്ലോ യെല്ലോ, കെസ്വിക്ക് ഗ്രീൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പെയിന്റ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും.
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫൻഡർ 110ന്റെ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനുമായി ജാഗ്വാർ ലാൻഡ് റോവർ (ജെഎൽആർ). ട്രോഫി എഡിഷൻ എന്ന പേരിലാണ് ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫൻഡർ 110ന്റെ പുതിയ എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കിയത്. സൗന്ദര്യവർദ്ധക മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും ഓഫ്-റോഡിങിനായി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആക്സസറികളും ഇതിലുണ്ട്.
1.30 കോടി രൂപയാണ് ട്രോഫി എഡിഷന്റെ വില. 110 ബോഡി വേരിയന്റിൽ ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് പവർട്രെയിനിൽ മാത്രമേ ഈ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ എസ്യുവി ലഭ്യമാകൂ. ഈ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനിൽ പുതിയതായി എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫൻഡർ 110 ട്രോഫി എഡിഷൻ: മാറ്റങ്ങൾ
ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫൻഡർ 110 ട്രോഫി എഡിഷനിൽ മറ്റ് മോഡലിലെ ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഡീപ് സാൻഡ്ഗ്ലോ യെല്ലോ, കെസ്വിക്ക് ഗ്രീൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പുതിയ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പെയിന്റ് ഓപ്ഷനുകളും ഇതിലുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കളറുകളും റൂഫിലെ വ്യത്യസ്ത കറുത്ത ആക്സന്റുകൾ, ബോണറ്റ്, സ്കഫ് പ്ലേറ്റുകൾ, സൈഡ് ക്ലാഡിങ്, വീൽ ആർച്ചുകൾ എന്നിവയുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ബോണറ്റിലും സി-പില്ലറിലും ട്രോഫി എഡിഷൻ ഡെക്കലുകളുമായാണ് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ എസ്യുവി വരുന്നത്. 20 ഇഞ്ച് ഗ്ലോസ് ബ്ലാക്ക് അലോയ് വീലുകളിലാണ് ഇതിലുള്ളത്. എല്ലാ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലെ ടയറുകളും തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുമുണ്ട്.
ഓപ്ഷണൽ ഓഫ്-റോഡ് ആക്സസറികളിൽ ഹെവി-ഡ്യൂട്ടി റൂഫ് റാക്ക്, ഡിപ്ലോയബിൾ സൈഡ് ലാഡർ, സൈഡ് പാനിയറുകൾ, ഒരു കറുത്ത സ്നോർക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ബോഡി പ്രൊട്ടക്ഷനായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പെയിന്റ് ഓപ്ഷനിൽ മാറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫിലിം ചേർക്കാനും കഴിയും.
ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫൻഡർ 110 ട്രോഫി എഡിഷൻ: ഇന്റീരിയർ
ഡിഫൻഡർ 110 ട്രോഫി പതിപ്പിൽ പ്രീമിയം ഇന്റീരിയറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ എബോണി വിൻഡ്സർ ലെതർ സീറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററിയും ട്രോഫി ബ്രാൻഡിങുള്ള എൽഇഡി സിൽ പ്ലേറ്റുകളും ഇതിൽ ഉണ്ട്. ഡാഷ്ബോർഡിലെ എക്സ്പോസ്ഡ് ക്രോസ്ബീം ലേസർ-എച്ചഡ് ട്രോഫി ബ്രാൻഡിങുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത എക്സ്റ്റീരിയർ നിറത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫൻഡർ 110 ട്രോഫി എഡിഷൻ: സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
മൈൽഡ്-ഹൈബ്രിഡ് സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള 3.0L ഇൻലൈൻ ആറ് സിലിണ്ടർ ട്വിൻ-ടർബോ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ എസ്യുവിക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 345.20 ബിഎച്ച്പി പവറും 700 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 8-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ-വീൽ ഡ്രൈവും (4WD) ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 6.4 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യം മുതൽ 100 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത കൈവരിക്കാനും, 191 കിലോമീറ്റർ പരമാവധി വേഗത കൈവരിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ലാൻഡ് റോവർ അവകാശപ്പെടുന്നു.
കാമൽ ട്രോഫി:
ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയ ട്രോഫി പതിപ്പ്, ലാൻഡ് റോവറിന്റെ കാമൽ ട്രോഫിയുമായുള്ള ബന്ധം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. വർഷം തോറും നടന്നിരുന്ന ഒരു ഓഫ്-റോഡ് വാഹന മത്സരമാണ് കാമൽ ട്രോഫി. 1980 ൽ ആരംഭിച്ച് 2000 വരെയാണ് ഇത് നടന്നിരുന്നത്. ഈ പരിപാടി സ്പോൺസർ ചെയ്തത് കാമൽ സിഗരറ്റുകളാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ടീമുകളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന 4x4 ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന പേരിൽ ഇത് പ്രശസ്തമായിരുന്നു.
റേഞ്ച് റോവർ, ലാൻഡ് റോവർ സീരിസ് III, ലാൻഡ് റോവർ 90, ലാൻഡ് റോവർ 110, ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫൻഡർ, ലാൻഡ് റോവർ ഡിസ്കവറി, ഫ്രീലാൻഡർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ലാൻഡ് റോവറിന്റെ മുഴുവൻ നിരയും മത്സരത്തിൽ സവിശേഷമായ സാൻഡ്ഗ്ലോ കളർ സ്കീം ഉപയോഗിച്ചു. അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ ഡിഫൻഡർ 110 ട്രോഫി പതിപ്പ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
